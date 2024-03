Escuelas en emergencia: de las esquirlas del temporal, a los históricos reclamos por la estructura edilicia

Pasaron sólo un par de semanas desde el inicio de clases en la Ciudad de Buenos Aires y el conflicto en territorio porteño no le escapa a la cruda realidad nacional. Entre el descontento por la magra suba salarial y la desolación de los alumnos por la crisis edilicial, la situación se encuentra en absoluta emergencia.

Lo que sucede es que, además, el temporal que azotó a gran parte del AMBA dejó serias complicaciones: desde escuelas inundadas en La Boca, hasta estructuras en Parque Avellaneda y Flores que se llueven, los alumnos comenzaron a organizarse entre colegios para poder pedir en conjunto una solución la Secretaría de Educación porteña.

Escuela Rogelio Yrurtia.

De hecho, desde la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) publicaron un informe a fines de 2023 expresando que los alumnos perdieron al menos 33.330 horas de cursada. ¿Los motivos? Van desde temas edilicios, como falta de luz, gas, agua y hasta plagas dentro de las aulas.

Si se divide esta cifra por los 92 días de clases estipulados, alrededor de 550 estudiantes se vieron afectados y no tuvieron clases por problemas de infraestructura y esto genera una situación de extrema vulnerabilidad, no solamente por la falta de estudios, sino también porque, en un momento donde la demanda en colegios públicos crece por el alza de las cuotas en los privados, la situación se hace insostenible.

En cuanto al desglose de números informados por el gremio UTE, un 58,3 por ciento de la pérdida de clases se debieron a falta de luz, gas y agua, y un 16,1 por ciento fue producto de problemas edilicios. Mientras tanto, uno de cada cuatro establecimientos porteños públicos suspendió las clases por presencia de plagas.

"El desinterés de la respuesta nos impactó, ya que la negligencia por las filtraciones y posterior daño de nuestros elementos no le corresponde a la Cooperadora del establecimiento sino al Ministerio de Educación o Infraestructura", indicó el año pasado a los medios el docente Mariano Palomba, de la Escuela N° 12 D.E. 15 "Reconquista". "El colegio estuvo cerrado en algunas ocasiones por problemas de plagas, incluso se acercaron los medios", recordó.

En los últimos días y, a raíz del temporal, la Escuela Superior de Educación Artística en Artes Visuales - Rogelio Yrurtia, los alumnos debieron evacuar el edificio y encerrarse en la biblioteca debido al "riesgo de electrocución" por las inundaciones, producto de la gran cantidad de agua proveniente de las goteras en artefactos eléctricos, paredes y techos.

Mediante un comunicado, el Centro de Estudiantes del colegio informó que "debido a todas estas fallas por las que venimos reclamando hace años consideramos que nuestra salud está en riesgo dentro del colegio" y llamaron a un faltazo general para reclamar mayor presupuesto para la educación pública y el arreglo definitivo de la infraestructura de todas las comunidades educativas.

"También velando por nuestra seguridad, ya que al gobierno parece no importarle lo más mínimo cuando nos obliga a permanecer en un edificio en estas condiciones", expresa el Centro.

Al respecto, BigBang charló con la miembro del Centro de Estudiantes, Lucía Rinaldi, sobre la situación en su colegio y en otros y resaltó: "Estamos sin clases desde el martes porque el colegio se inundó, tenemos goteras desde siempre, es un colegio nuevo, se inauguró en el 2019, pero está muy mal hecho, los planos, las conecciones eléctricas, de caños, todo, y los materiales son de muy mala calidad, el colegio es de cartón. Entonces las goteras que ya teníamos se potenciaron y encima salieron nuevas y empezó a llover agua desde las luces, el techo, las paredes, las rejillas, todos lados y se inundó".

En este sentido, Rinaldi indicó que las autoridades de la institución hicieron el reclamo en varias oportunidades pero que el Ministerio de Educación solamente dió respuestas provisorias, que se rompen a la mínima lluvia torrencial y que, entonces, no queda otra alternativa que suspender las actividades. "Por riesgo de electrocución nos tuvimos que encerrar en la biblioteca desde el principio del turno y nos tuvimos que quedar ahí todo el turno a menos que nuestra familia nos pudiera venir a buscar", expresó.

"Todas estas fallas la verdad que son algo que no nos sorprende, desde que nos mudamos al nuevo edificio que venimos reclamando este tipo de cosas, pero nunca nos dieron respuesta por parte del Ministerio (ahora Secretaria) que no sea negar nuestra realidad, y decirnos que estaba todo bien y que no iban a arreglar nada, gritarnos y buscar asustarnos para que no nos quejemos más, siempre desde el lado de la humillación, como si deberíamos tener vergüenza de denunciar lo que pasa con la escuela pública", se lamentó la estudiante de 4to año.

Al respecto, Rinaldi explicó que lo máximo que han logrado por parte de las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires es que reporten la situación a través de una inspección, pero sin ningún tipo de resolución al respecto.

Reclaman arreglos desde 2022

"No suspendieron las clases presenciales del edificio donde tenemos artes, así que solo vamos a tener bachiller presencial y después artes virtual, que igualmente es inviable porque no dan los tiempos, los chicos tendrían menos de 20 minutos para almorzar y viajar hasta el colegio y muchos están sin luz o sin internet por la lluvia", se lamentó.

Además, la estudiante resaltó que los alumnos están en permanente contacto con los chicos de otros colegios que tienen situaciones similares para intentar llegar más rápido a la Secretaría y así masificar el reclamo. "Estamos hablando con la escuela Che Guevara, de Parque Avellaneda, que está en la misma que nosotros", cerró Lucía.

Este problema, que se ha reclamado hasta el hartazgo, afecta no solamente a los estudiantes y a los 180 días de clases estipulados por Educación, sino que además sin dudas afecta la calidad del estudio y en consecuencia, su aprendizaje.