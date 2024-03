"Tenía la boca morada y estaba inconsciente": el crudo relato del hombre que salvó al chico electrocutado

El temporal en el AMBA dejó destrozos y hasta un muerto en la localidad de Lanús. Pero sin embargo, también hubo milagros, ya que un adolescente de 14 años fue salvado por su vecino, expolicía, que no dudó ni un segundo en acudir a los gritos de auxilio en medio de la lluvia torrencial.

Rodrigo es el vecino que le hizo maniobras de reanimación al adolescente que se electrocutó la tarde del martes en Valentín Alsina, tras tocar un poste de luz en medio de las inundaciones. En diálogo con TN contó como le salvó la vida y aseguró con piel de gallina que fue un "momento terrible", el que se vivió en la puerta de su casa.

De hecho, el momento dela tragedia quedó grabado por una cámara de seguridad, cuyas imágenes demuestran que el adolescente estaba acompañado de otro nene y de su madre, esperando que un vecino les de algo y, al intentar regresar, pasa por el agua, se resbala e intenta sostenerse del poste de luz, que le da una descarga eléctrica y lo deja tendido en el charco de agua, inconsciente.

La cámara de seguridad captó el hecho.

"Estaba en casa haciendo home office y escuché alguien que gritaba: 'No respira, por favor, ayuda'. Bajé corriendo y cuando abrí la puerta me encontré con un menor de 14-15 que no respiraba", dijo el expolicía, que no dudó ni un segundo en asistir al menor y aplicar los conocimientos de primeros auxilios que posee gracias a haber ejercido la profesión durante tantos años.

El hombre contó que la madre del menor lloraba desconsolada y que estaba desesperada porque su hijo no reaccionaba. "La mamá se le tiraba encima y yo le pedía que se apartara para darle aire", expresó. "Me puse a hacerle RCP con el otro nene llorando al lado, salieron más vecinos. Estuvimos quince minutos sin parar hasta que llegó la ambulancia", recordó Rodrigo.

Según explicó, el adolescente respiraba por momentos y "se iba apagando" por momentos. "Tenía la boca morada, nunca estuvo consciente", indicó. "Fue un momento terrible, tengo dos nenas chiquitas que vieron toda la situación", aseguró el expolicía preocupado.

Sin embargo, Rodrigo comentó que cuando los bomberos midieron el voltaje del poste con el que se electrocutó el chico de 14 años, supuestamente "estaba sin peligro", con lo cual, no se explican qué pudo haber pasado para que sucediera la descarga eléctrica.

"Estábamos muy mal. El papá del chico nos dijo que estaba en estado crítico en el hospital Evita de Lanús, realmente nos costó dormir", expresó el hombre, quien comentó también que está en constante contacto con la familia del menor.

Por otro lado, Romina, otra de las vecinas que auxilió al adolescente junto con Rodrigo, indicó que fue un momento de muchísima angustia, incluso después del rescate: "Estoy destrozada, el que me ayudó con el RCP también, los dos tenemos hijos y yo pensé en los míos. Fue mucha la desesperación porque iba y volvía". Horrorizada, también agregó: "La persona que encontraron ahogada esta mañana estaba a cinco cuadras de casa".