Hambre y desesperación, así es el presente de Misiones: "Por cada niño nos dan $162 para su alimentación"

Mientras el ministro del Interior, Guillermo Francos, asegura que las protestas impulsadas por trabajadores de la Policía, la salud y la educación en Misiones es "tema de la provincia" gobernada por Hugo Passalacqua y el vocero presidencial, Manuel Adorni, desliga de toda responsabilidad a Javier Milei, señalando que el Estado "no puede interferir" debido a que se trata de "un conflicto entre partes", esas mismas partes afectadas en la lucha que escaló en violencia pasan "hambre". Así lo confirmó Susana Beatriz Sosa, vicedirectora de la Escuela Nº 811 de Jardín América . "Los chicos no están ni desayunando ni almorzando acá", advirtió.

Misiones: Ocho días de protestas y movilizaciones

En diálogo con Arganzuela, ciclo radial que conduce Jorge Rial por Radio 10, la docente remarcó que "la situación sigue siendo grave" en Misiones. "Totalmente ausente el gobierno provincial. Nosotros en toda la provincia nos estamos manifestando desde Posada a la capital, pero también en el interior de la provincia, con cortes de rutas, marchas, y el gobierno provincial no llama al diálogo. Necesitamos, pero urge el diálogo, para solucionar esta problemática salarial", destacó.

Hay que destacar que en Misiones, los docentes ganan $250 mil con un salario tope de $350 mil y desde la provincia ofrecieron un aumento del 22% y, por supuesto, que fue rechazado. "Están los recibos de sueldo ahora y no llegan a los 400.000, tenés un colega que tiene cinco años de antigüedad y está con un sueldito de 371. Sumale esta situación de una colega de mi escuela, que tiene a su niña con diálisis para un trasplante de riñón y tiene que viajar con la nena a Posadas para los tratamientos", resaltó.

Y sumó: "Y con ese dinero que gana nos solventa los gastos para ese tratamiento, además de los gastos que ella tiene personalmente, ¿no?, que todos tenemos. Es lamentable la situación del docente misionero, es triste. Empezamos el 23 de abril, al 30 de abril estaban depositados nuestros sueldos, y nosotros mirábamos en nuestra escuela los home banking de nuestros compañeros, y te daba ganas de llorar porque ya no tenían un peso entre tarjeta, préstamo y macro adelanto".

El clima está cada vez más caldeado.

Angustiada y superada por el indigno presente que viven los maestros en la provincia de Passalacqua, Sosa detalló que los docentes pagan hasta los servicios con las tarjetas de crédito porque los sueldos no les alcanzan a cubrir los tarifazos. "La tarjeta se usa para comer, ahora también se usa para pagar la energía EMSA, las facturas de EMSA, de Electricidad, Emisiones, Sociedad Anónima, con tarjeta y en tres pagos, imagínate. Si te viene 100.000, pagás en tres pagos el otro mes de nuevo y así", expresó.

Este viernes, los maestros se convocaron frente a la Municipalidad para pedirle "a todos los intendentes de toda la provincia y a todos los consejos deliberantes de Misiones que intercedan para que el gobierno llame a diálogo y realice la recomposición salarial urgente". "Estamos colapsados, pero no solo nosotros. Salud, Policía, Judiciales, Multimedios, hay un multimedio que es Canal 12 que, escondidos, tienen que salir a manifestar porque pareciera que vivimos en el país de la maravilla", advirtió.

Según denunció, el Gobierno de Misiones tienen presionados a los medios locales para que no visibilicen el conflicto. "Estos días estábamos cortando un puente importante que no permitió el acceso en el movimiento, en Misiones, y en Canal 12 se publicó el día de la abeja. Esto es doloroso, triste, estamos todos enfermos, sufriendo bajo lluvia, bajo un sol pesado, Misiones es hermosa y muy sufriente porque nuestras autoridades provinciales no atienden al pueblo", disparó.

Los docentes reclaman mejores salarios

Sobre la actualidad de las condiciones de trabajo, la vicedirectora de la Escuela Nº 811 de Jardín América manifestó que los chicos sufren "hambre" y hasta les "duele la panza" por esta problemática. "Yo soy corresponsable del servicio de comedor, el director es responsable y yo soy corresponsable. Por cada niño nos viene 162 pesos, imagínate, con eso no podemos darle el desayuno y la merienda reforzada que tendría que ser con una fruta", explicó.

Y continuó: "Es imposible con 162 pesos comprar una banana, una manzana, hacerle la leche nutriente más el pan Entonces optamos por darle leche y le pedimos a los chicos que se traigan su pancito, su reviro, su torta frita, pero observamos que los niños no tienen, entonces ¿qué hace el maestro? Y compra, fiado, pide al comerciante que viva cerca de su casa, vendeme pan y trae el maestro, porque no podés ver a un niño con hambre, es algo, es imposible de ver eso".

Según explicó, ese monto va variando y se divide de acuerdo a la cantidad de chicos y por grado, "Los chicos llegan a la escuela y te dicen: ´Ya está la leche´. Están continuamente pidiendo la leche. Desde el 23 de abril que estamos en las calles, en todos lados suplicando, hoy veía una colega descompuesta de tristeza, estamos suplicando, ¿qué quiere este pueblo misionero, qué quiere nuestro gobernante de la provincia? ¿Que nos enfermemos, que pase algo grave?", manifestó.

Para Sosa, "no hay voluntad política para resolver la situación de los trabajadores de la provincia". "No da la cara, mirá que le hemos pedido por favor a los intendentes de todas las localidades, declaren la emergencia educativa. Le tienen tanto miedo a (Carlos) Rovira, que no declaran. Es el que está en el trono y el que maneja todo. Tenemos un gremio que es parte del gobierno, que no nos representa, que nos vendió. Los sueldos que yo te decía que iban a ser el doble, que se yo, no llegan a 400.000. Jamás viví una situación tan caótica. Hubo una vez que la policía hizo esa movida. Es más, te digo, venimos reclamando sueldos docentes hace mucho, yo nunca me moví como este año porque hay hambre. Y al Gobierno no le interesa. No le importa su gente", concluyó, al borde de la angustia, la docente.