Arde Misiones: se suman más policías a las protestas mientras el Gobierno provincial denuncia el robo de una camioneta

Misiones arde. La esquina de Avenida Uruguay sobre la que se sitúa el Comando Radioeléctrico de Posadas amaneció rodeada de efectivos policiales que reclaman un salario digno que cubra, al menos, la canasta básica de alimentos que ronda los $840.000 mientras ellos perciben mensualmente alrededor de $250.000.

El conflicto no para de escalar: en la jornada del 22 de mayo, se plegaron a la protesta salarial efectivos del Grupo de Intervención Rápida (GIR) de la Policía de Misiones que, al grito de "Policías contra policías no vamos a pelear", hicieron presencia en el lugar y aseguraron: "Nos iremos todos juntos o no nos iremos".

La convocatoria reúne a cada vez más efectivos policiales que armaron en la inmediaciones de la Avenida un acampe gigante que consta de alrededor de seis cuadras. Allí desayunan, almuerzan, cenan y hasta duermen con sus familiares y amigos que apoyan la lucha por el salario.

Además del GIR, en el acampe estuvo la Banda de Música de la fuerza provincial que se sumó a la protesta además de funcionarios guardaparques y hasta docentes y trabajadores de salud pasaron por esa esquina para mostrar apoyo.

Hugo Passalacqua, gobernador de Misiones ya mandó a subir el salario a los oficiales y suboficiales que están manifestando. Sin embargo, la propuesta fue rechazada y el plan de lucha continuará hasta que los sueldos de los agentes "se equiparen a la canasta alimentaria", explicaron.

En medio de la polémica, y durante la madrugada del lunes 20 de mayo, el director general de Policía Científica, Juan Carlos Vázquez realizó una denuncia de una camioneta perteneciente a la División Científica de la Policía de Misiones.

Este vehículo fue encontrado horas después en la zona de la protesta policial. A esto, uno de los voceros de la protesta que trabaja como suboficial de la policía misionera Germán Palavecino contestó: "No somos delincuentes, los vehículos están a disposición de la Jefatura de Policía".

Además dejó claro: "Que traigan a la persona calificada para conducir esos vehículos y que los lleven. Nosotros somos auxiliares de justicia, nuestro primer compromiso es con la sociedad y en esos términos nos hemos presentado".

A través de una conferencia de prensa -muy al estilo de Manuel Adorni- el ministro de Gobierno Marcelo Pérez explicó que el aumento salarial para los que se manifiestan subió en algunos casos hasta "triplicar la inflación mensual".

"El gobierno provincial está haciendo un gran esfuerzo para pagar los aumentos", dijo en la conferencia y, en cuanto al salario de los policías expresó: "El aumento para la Policía de Misiones varía entre el 67,9% y el 72,28%".

💣Bombita. La Policía de Misiones funciona de manera normal en todas las dependencias de la provincia. Los efectivos que se plantaron en la Avenida Uruguay pertenecen a fuerzas retiradas y, los que están en funciones llegan al acampe pero después de su horario laboral para garantizar los puestos de trabajo.

En tono intimidatorio, Pérez explicó que: "Se han dejado de hacer obras públicas para poder afrontar el gasto" y que: "Cualquier salario de la administración pública de Misiones supera la canasta básica per cápita y el salario mínimo", algo que tanto los policías como maestros y profesionales de la salud desmienten rotundamente.

Pérez también opinó sobre el supuesto robo del patrullero en manos de la Policía de Misiones: "El patrullero no es de la policía, es del pueblo de la provincia de Misiones que se compró con plata del pueblo de la provincia".