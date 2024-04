La Feria del Libro abrió sus puertas con duras críticas a Milei: "Luego de despreciarla, no se sonroja y pide participar"

La edición número 48 de la Feria del Libro abrió sus puertas el martes 23 de abril en el Predio Ferial de La Rural con jornadas profesionales y este jueves, 25, al público en general convirtiéndose una vez más en el evento literario más grande del año en Buenos Aires. Se espera que hasta el lunes 13 de mayo, día en el que cerrará sus puertas, distintas personalidades del ambiente den charlas, hagan presentaciones, narraciones y firmen ejemplaros. Y entre ellos, se encuentra la figura del presidente Javier Milei.

La presencia del primer mandatario está prevista para el domingo 12 de mayo y, según pretende el líder de la Libertad Avanza (LLA), será en la pista central de la Rural. Pero lo que seguramente no esperaba el economista (o tal vez sí) es el polémico recibimiento que recibió durante la tarde del jueves del presidente de la Fundación El Libro, Alejandro Vaccaro, quien lo criticó con firmeza y dureza durante el tradicional discurso de apertura de la Feria.

Durante el acto de inauguración, Vaccaro denunció "una embestida de carácter despiadado a la cultura" de parte del jefe de Estado, lo cuestionó por el "ataque despiadado contra la cultura" que viene desempeñando y despotricó contra su visita prevista para el próximo 12 de mayo. Incluso, señaló que se vive un escenario de "suma complejidad, por los ataques y las medidas económicas que producen una abrupta pérdida del poder adquisitivo en el 90 por ciento de la población".

Alejandro Vaccaro

En su discurso, el también Presidente de la Asociación Borgesiana de Buenos Aires definió a la Feria del Libro "como un faro cultural en el medio de la oscuridad" y la defendió por ser "un sostén democrático y plural en donde hay lugar para todas las voces y pensamientos". "Este capítulo de la feria representa la resistencia ya que realizamos la 48° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires en un marco de suma complejidad", resaltó.

Al respecto, detalló que "las medidas económicas que se toman en las más altas esferas los llevan (a los lectores) a un lugar lejano, muy lejano, al paraíso que imaginaba Borges". Fue entonces que tomó aliento y denunció un "ataque despiadado a todas las expresiones culturales, sin justificaciones económica pero respaldada por un sesgo ideológico enorme". En ese sentido, también apuntó que "los creadores culturales están en guardia" desde la llegada de Milei al poder.

Vaccaro dijo que "como nunca este espacio cultural activo será el eje central alrededor del cual girará el repudio de todas las fuerzas culturales a la políticas devastadoras que propone este Gobierno". "El Presidente luego de despreciar nuestra feria no se sonroja y pide participar", dijo y remarcó que "no registra a la memoria de nuestra feria que el Gobierno nacional haya estado ausente sin un stand en este evento".

Según explicó, la excusa que dio el Estado nacional para no participar de la edición 48 de la Feria del Libro es que la misma "implicaba una erogación de 300 millones de pesos". "Eso no es otra cosa que una flagrante mentira", señaló Vaccaro y sumó: "Señor presidente, se lo digo con una mano en el corazón, no hay plata. Su participación en la Feria implica una serie de erogaciones extraordinarias que la Fundación del Libro no puede afrontar".

Javier Milei desde su despacho en La Rosada

En ese sentido, Vaccaro advirtió que "todo lo que atinente a su seguridad y la gente que concurra a su evento correrá por su exclusiva cuenta, o lo que es peor, será un gasto extra para el Tesoro Nacional". "No podemos garantizar la seguridad del Presidente, que además entiendo que debe tener un costo altísimo, su participación al aire libre, porque entiendo que su idea era participar en la pista de la Sociedad Rural. Para nosotros eso tiene un costo adicional importante", expresó.

Y continuó: "Es una cosa que nos excede. Además del perjuicio que le ocasiona a los expositores, ya pasó cuando vino Cristina, los pabellones se vaciaron porque todo el mundo quería ver a Cristina". Más tarde dio una entrevista en Radio Con Vos y siguió con sus críticas hacia Milei. "Desde la vuelta a la democracia hasta ahora nunca ocurrió una Feria con un hostigamiento, con una actitud tan hostil de parte de un Gobierno hacia la cultura", dijo.

Y sumó: "Hacia la cultura en general y también hacia la Feria en particular". "Un gobierno que está denostando todas las expresiones culturales, que intentó cerrar el Fondo Nacional de las Artes y el Instituto de Teatro, que está desguazando el INCAA, que atacó la Ley de Defensa de la Actividad Librera, que anunció su negativa a comprar millones de libros que estaban programados...", había dicho días atrás Vaccaro cuando se enteró que Milei quería estar presente finalmente en la Feria.