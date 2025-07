Una nueva victoria de la memoria: Abuelas de Plaza de Mayo anunció la restitución del nieto 140

Este lunes, llegó una noticia que conmueve, emociona y abraza: las Abuelas de Plaza de Mayo anunció la restitución de la identidad del nieto 140. Será presentado oficialmente esta tarde, a las 14 horas, en una conferencia de prensa en el auditorio de la Casa por la Identidad del Espacio Memoria (ex ESMA), donde la memoria colectiva se hará nuevamente presente para celebrar la vida y reafirmar que la búsqueda continúa. "¡ENCONTRAMOS al nieto 140!", expresaron desde las redes sociales de la organización. El comunicado oficial señala: "A más de cuatro décadas, la búsqueda de nuestros nietos y nietas continúa vigente. Son muchas las Abuelas, los hermanos y hermanas, tíos y tías, sobrinos y sobrinas que ansían el abrazo postergado".

Abuelas de Plaza de Mayo

Ese abrazo tan deseado se hará posible hoy para una nueva familia, gracias al trabajo incansable de las Abuelas y sus equipos técnicos, al compromiso de una sociedad que no olvida, y al valor de quienes, con dudas sobre su origen, se animan a dar el paso hacia la verdad. "Cada restitución es una fiesta colectiva", afirman desde la organización. Y lo es: porque detrás de cada nombre recuperado hay una historia rota que comienza a sanar, una memoria que se recompone, y una identidad que al fin vuelve a casa.

Este hallazgo es el segundo del año. En enero, Abuelas había anunciado la restitución de la nieta 139, hija de Noemí Beatriz Macedo y Daniel Alfredo Inama, ambos desaparecidos desde 1977. En ese entonces, Estela de Carlotto había dicho con fuerza: "Inexorablemente, la verdad de los crímenes de la dictadura sigue saliendo a la luz". Hoy, esa luz vuelve a expandirse.

Pero no se trata solo de los 140 nietos y nietas que ya fueron encontrados. Lo estremecedor es que, como recuerda la asociación, todavía hay cerca de 300 personas que viven sin saber quiénes son. Y el paso del tiempo vuelve cada minuto más urgente. Sin embargo, en una época donde el negacionismo y los recortes presupuestarios amenazan las políticas de derechos humanos, las Abuelas se mantienen firmes y vigentes, recordando que el derecho a la identidad no prescribe.

El anuncio de Abuelas de Plaza de Mayo

En las últimas semanas, se multiplicaron las consultas de personas que dudan sobre su origen. ¿La razón? El impacto de la serie El Eternauta, inspirada en la mítica historieta de Héctor Germán Oesterheld, desaparecido durante la última dictadura junto a sus cuatro hijas. La serie no solo trajo a la pantalla un relato emblemático de la cultura popular argentina, sino también una historia atravesada por el horror del terrorismo de Estado.

La campaña de H.I.J.O.S. fue contundente: "¿Estás mirando El Eternauta? Si naciste entre noviembre de 1976 y enero de 1978 y tenés dudas sobre tu identidad, contactate con Abuelas".Elsa Sánchez, compañera de vida de Oesterheld y parte de Abuelas, sigue esperando -como tantas otras abuelas, madres, hermanos- el milagro de un reencuentro. Porque cada restitución es también un acto de justicia para quienes ya no están, para los 30.000 desaparecidos y para una generación arrasada por la dictadura.

La presidenta de Abuelas, Estela de Carlotto, suele decir que cada nieto que aparece es "una batalla ganada al olvido". En esta lucha no hay revancha, hay reparación. No hay venganza, hay justicia. A 49 años del inicio de la dictadura, y a más de 40 de democracia, Abuelas sigue demostrando que la verdad no se archiva, que la memoria no se negocia, y que la identidad es un derecho irrenunciable. Y mientras haya una sola abuela esperando, los argentinos seguirán acompañando.