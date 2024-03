Las fuerzas del cielo: el SMN emitió la alerta roja para el AMBA por diluvios y fuertes vientos

El temporal azota al Área Metropolitana de Buenos Aires tras intensas precipitaciones registradas la semana pasada, y en una nueva jornada de granizos, viento y fuerte tormenta, se registraron inundaciones y destrozos en los barrios y varias localidades de la ciudad y la provincia.

Según informó el Servicio Meteorológico, las tormentas continuarán durante toda la jornada con alerta roja y lluvias de distinta intensidad en 21 provincias. Las fuertes lluvias con ráfagas de viento se esperan que duren hasta entrada la noche y se esperan ráfagas de hasta 100 kilómetros por hora.

20 MAR 17:50 ⛈️ Se desarrollan #tormentas fuertes en distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires.



⚠️ Rige aviso a corto plazo por tormentas fuertes con #lluvias intensas y ráfagas:https://t.co/bqYO9zXitP pic.twitter.com/LKmzFhnAuO — SMN Argentina (@SMN_Argentina) March 20, 2024

En este mismo sentido, el SMN remarcó que habrá un avance del frio con temperaturas menores a los 12 grados, que favorecerá el desarrollo de la tormenta en lugares como Junín, Colon, Alem y Rojas.

En la cuenta oficial de Twitter del Servicio Meteorológico, informaron que: "Se esperan fenómenos meteorológicos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres".

Tras la emisión del alerta, las autoridades pidieron a los vecinos sacar de los balcones macetas o elementos que puedan caerse (debido a que pueden volarse y lastimar de gravedad a alguien), no tocar postes ni cajas de electricidad y asegurar rejillas de patios. Además, recomendaron no circular a no ser que sea extremadamente necesario y llamar al 103 ante cualquier eventual emergencia.

La lluvia ya superó los 100 milímetros de agua en algunos barrios porteños

En las últimas horas, se reportaron inundaciones en Agronomía, Saavedra y Palermo. Y tras la información por destrozos y heridos, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, resaltó: "El agua escurrió bien hoy. Tenemos 272 llamados de reclamos, hemos resuelto muchos y seguimos trabajando en algunos casos con personal en el lugar.

"Tenemos en este momento 800 personas en la calle trabajando en distintos eventos, que a veces están vinculados a lo social, y a veces tienen más carácter de infraestructura, y tratamos de tender la mano y responder rápido. En la Ciudad hay un sistema hídrico que funciona, pero en esos momentos de pico, con las lluvias que registramos, más de 70 milímetros en menos de una hora, por ejemplo en zonas como Palermo, las cosas se complican", agregó.

La intensa agua complicó algunas arterias claves como la avenida General Paz, que a la altura de la avenida Beiró, el tránsito se vio completamente detenido por el caudal de agua.

Por otro lado, el paso nivel de la avenida del Libertador, en Belgrano, acumuló tanta lluvia que generó oleajes cuando los autos bajaban por el túnel. Por otro lado, hasta en la Casa Rosada las actividades se vieron afectadas por la tormenta, ya que los granaderos y los funcionarios del gobierno debieron utilizar pilotín para intentar resguardarse de la lluvia.

30 mil usuarios sin luz: El temporal provoca cortes del suministro eléctrico

Al momento, 34.831 usuarios de Edesur se encuentran sin suministro debido a numerosas fallas en las centrales por la tormenta y las inundaciones.

Según informó la propia empresa, la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano son las más afectadas por los cortes, ya que se trata de los lugares donde el temporal de lluvia y viento pasó con mucha más potencia, causando destrozos en los barrios.

Los barrios porteños que padecen de la falta de energía son Almagro, La Boca, Balvanera, Flores, Barracas, Mataderos, San Telmo, Caballito y Villa Crespo. Mientras tanto, las localidades del territorio bonaerense que se ven afectada por estos cortes son Lanús, Lomas de Zamora y Avellaneda. No obstante, también se contabilizan afectados en Ezeiza, Florencio Varela, Esteban Echeverría y Cañuelas.

Aeroparque y Ezeiza con cancelaciones y retraso de vuelos

Los aeropuertos deben acatar la alerta roja debido a la fuerte tormenta que se aproxima sobre todo en la zona oeste de Buenos Aires, debido a que tiene un impacto directo en las operaciones aéreas, por lo que los vuelos deberán ser reprogramados.

La alerta roja en un aeropuerto significa que las condiciones climáticas no están dadas para poder realizar un viaje, ya que puede afectar la visibilidad, las pistas de aterrizaje y despegue, los sistemas de operaciones del aeropuerto y la seguridad de los pasajeros.

Por este motivo, es importante que los viajeros estén atentos a las actualizaciones proporcionadas por las aerolíneas y los aeropuertos. Se recomienda verificar el estado de los vuelos y pedir mayor información al respecto sobre posibles cambios de horarios, procedimientos y cancelaciones debido a las recomendaciones del Servicio Meteorológico.

Recomendaciones durante las lluvias

Para mantener segura a la población, el Servicio Meteorológico recomendó los siguientes términos:

Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.

Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.

Si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa, cortar el suministro eléctrico.

En caso de que alguien se vea afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales. Se recomienda tener una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Si se está viajando, quedarse en el interior del vehículo. Los automóviles ofrecen una excelente protección.

Evitar circular por calles inundadas o afectadas.

Números de emergencia