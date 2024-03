"Tinelli nos va a fundir": la interna en América, los despidos y, ¿convocatoria de acreedores?

América TV se encuentra en llamas y quienes deberían estar haciéndose cargo de la cantidad de gente que se está quedando sin trabajo, de las puertas que se cierran y las nulas explicaciones que hay, están de viaje disfrutando de la vida como si nada pasara. Vallas en la puerta, seguridad, contratos rotos y un sinfín de personas que cuando llegan al canal se encuentran con que no pueden o no deben pasar por cuestiones de arriba. ¿Y ahora?

Trabajadores suspendidos de América.

Solamente el día martes hubo 30 despidos y se esperaban más para el miércoles. La manera elegida para rescindirles el contrato era casi tan cruel como el hecho en sí: una vez que terminaban de hacer aire, se enteraban de la noticia y los empleados de seguridad cumplían con su rol de apurarlos para que fueran a retirar sus cosas del edificio lo antes posible y así irse de una vez por todas. Otros, simplemente llegaban a la puerta y se enteraban con que ya no pertenecían a la empresa, así como si les estuviesen dando una noticia llena de simpleza y normalidad.

Desde América TV lanzaron un escueto comunicado despersonalizado para tratar el tema, aunque los responsables eligen seguir en silencio: "Lamentamos tomar esta decisión, no tenemos un número final exacto. Hoy serán 30 despidos, que es lo que nos avala la ley y creemos que habrá más. Pero no podemos asegurar. La pantalla no sufrirá esto ya que vamos seguir trabajando como lo hicimos en las últimas semanas. Desde dos estudios (uno para A24 y otro para América TV) con escenografía y dinámica neutra para todos los programas".

El miércoles con toda la información semi procesada, otros empleados tuvieron que acudir al canal para continuar con su trabajo hasta vaya uno a saber cuándo y el clima del mismo aseguraron que es "muy triste" por todo lo ocurrido. Además, porque no se sabe hasta cuándo sucederán los despidos y quiénes más caerán en la volteada de quedarse sin empleo en uno de los momentos más complicados del país a nivel económico.

América sigue con las puertas cerradas

En dialogo con Big Bang, uno de los trabajadores de América fue consultado sobre cómo se viven estos tensos y delicados momentos dentro del canal y qué sensación quedó luego de que en un abrir y cerrar de ojos despidan a 30 personas sin motivos ni razones. "Es un cementerio esto, muy triste todo", respondió y prosiguió: "Estoy tranquilo en lo personal, pero cuesta en lo colectivo. Es muy triste por la forma, las vallas en las puertas, los patovicas esperando...".

Después de todo lo sucedido, América presentó en las últimas horas un procedimiento de crisis a través de un comunicado con el fin de intentar suspender o despedir personal ante una disminución del trabajo. Esto mismo, lo llevaron a cabo refutándose en la Ley de empleo 24013 siendo -quizás- un paso previo a la "convocatoria de acreedores".

América presentó un "procedimiento de crisis".

En el comunicado, manifestaba que a través de la Directora Nacional de Relaciones y Regulaciones del trabajo, "se disponga la apertura y sustanciación con carácter de urgente y pronto despacho del procedimiento preventivo de crisis de empresas en los términos regulados por la Ley Nacional de Empleo, con citación e intervención de la asociación sindical indicada en el acápite precedente".

Jorge Rial hizo conocido el "procedimiento de crisis" de América.

Este mismo comunicado, que pretende ser oculto por el canal, fue divulgado por el ex conductor de América, Jorge Rial, quien además de publicar la imagen del mismo con las palabras claves de lo que pretenden hacer, aseguró que "el conflicto escala de manera dramática" y que, según lo pedido, "no hay antecedentes de la Justicia aceptando esto". ¿Y ahora? ¿Y Marcelo Hugo? Sigue de viaje en México, subiendo historias como si nada sucediera en el canal.

El desembarco de Tinelli en el canal contó con el apoyo total de uno de los dueños del grupo, Daniel Vila. Quien se opuso de entrada fue otro de los socios, Claudio Belocopitt, quien -atento al prontuario de quiebras que acumula el conductor del Bailando- les anticipó a todos: "Nos va a fundir".

Al momento y tras un año de gestión Tinelli, el canal espera pérdidas para este año de 12 millones de dólares. "Vila les comunicó la situación a todos y ninguno quiere poner de su bolsillo los cuatro palos verdes que tienen que poner", sostuvo Rial desde su ciclo radial.