Mientras el Secretario de Transporte habló de "robo de cables", los trabajadores ya lo reclamaban hace un año

El terrible accidente que protagonizó una formación del Tren San Martín cerca de la estación Palermo durante la mañana de este viernes, que dejó más de 60 heridos, develó una serie de problemáticas sensibles en el sentido de garantizar la seguridad de los pasajeros. Es que, mientras que el actual secretario de Transporte, Franco Mogetta, no quiso entrar en detalles sobre las razones, salvo por insinuar que se debió a un "robo de cables", esta problemática venía siendo denunciada por los trabajadores de la Línea, quienes un año atrás subieron un video al respecto.

"Lamentamos el terrible accidente. Por suerte no tenemos que estar lamentando víctimas fatales. Estábamos hablando recién con la gente del SAME que hay 60 heridos: 30 código rojo, 20 amarillo y 10 verde. El último de los maquinistas está siendo trasladado ahora. Hay 10 hospitales que están recibiendo los heridos", comenzó Mogetta su intervención frente a la prensa.

"Lógicamente estamos investigando las causas del accidente. Hay múltiples hipótesis, pero en este momento no podemos adelantar ninguna de ellas. No podemos descartar nada", soltó el funcionario, quien enseguida largó su hermetismo y deslizó una de las posibles causas: "Hay también denuncias de robos de cables. Y estamos investigando esa situación. Pero queremos ser muy prudentes y también poner a disposición de la Justicia toda la tarea de investigación que están haciendo desde Trenes Argentinos y personal de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT)".

Mogetta, aún sin pruebas, también fue por el lado del error humano. "Estaban trabajando (banderilleros). Hay posiblemente algún tema para investigar en cuanto a los avisos, las señales que se han dado tanto desde las formaciones como de los banderilleros y el señalamiento", indicó.

Ante la prensa también habló el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. "La buena novedad que tengo para compartirles es que no hubo ningún fallecido. Tenemos 60 personas asistidas. En algo más de 40 minutos logramos evacuar a todos los lastimados que había", afirmó el mandatario. "El operativo de evacuación funcionó muy bien. Ha ido evolucionando la cantidad de pacientes que pasaron de amarillo a rojo, como es normal. Pero estamos orgullosos de la respuesta rápida que tuvimos", agregó.

Franco Mogetta, secretario de Transporte nacional.

A diferencia de Mogetta, que se animó a dar sus razones, Macri no quiso meterse en problemas y negó toda chance o indicio de esgrimir causas o razones: "No vamos a hablar nada de la mecánica del accidente, no hay información suficiente", reconoció. En la misma línea fue que se pronunció el titular del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME, Alberto Crescenti, quien tampoco dio detalles de las razones del accidente a falta de pericias.

Lo cierto es que, a partir del reciente accidente se viralizó una denuncia que habían realizado y subido a redes sociales el 23 de julio de 2023, cuando todavía era presidente Alberto Fernández. "Este video lo hago como trabajador de la Línea San Martín. Pero no voy a hablar de que se trabaja con horario de domingos y feriados porque no hay locomotoras, porque es de público conocimiento", comenzó el referente de Algo Grande Viene y la Lista Marrón, Marcelo Riquelme. "Sí voy a hablar es que como trabajadores nosotros lo que queremos es deslindar responsabilidades con respecto a la seguridad operativa de la circulación de trenes", añadió después.

La Policía de la Ciudad, bomberos y el SAME ayudaron a evacuar.

"Les hablo yo que soy de señalamiento, como también esto puede afectar a señaleros, conductores de trenes, auxiliares y hasta de control. Es importante que alguien levante la voz y haga este video porque estamos teniendo problemas en la seguridad operativa", advirtió. "Según el área de la coordinación de Trenes Argentinos nos dicen que no habría presupuesto para que haya seguridad. ¿Seguridad respecto de qué? Estamos sufriendo, desde la concepción del viaducto, robos, hurtos de distintos tipos de cables y aparatos", reclamó.

"Entonces nos ordenan que tenemos que repararlos, pero la recomendación técnica dice que a un cable que tiene tanta importancia se lo puede reparar una vez o dos como mucho. Nosotros a los cables estos tan importantes ya les hemos hecho cinco o siete empalmes. Entonces ya dejan de cumplir el rol de la seguridad que tienen que cumplir. Esto no puede quedar así y que siga pasando el tiempo porque nadie se va a hacer responsable si pasa algo grave", explicó el referente gremial.

"Este video más que todo es para apoyar, para deslindar responsabilidades y para que, quien tenga que tomar medidas, que las tome. No nos pueden decir que no hay gente de seguridad para cubrirlos porque en el 2020, los contratos que se hicieron por la seguridad anduvieron alrededor de 4.700 millones de pesos. Y hoy nos dicen que no hay seguridad", lamentó el trabajador. "Mientras nosotros empalmamos en un kilómetro, en el otro los están robando. Y después lo volvemos a empalmar y es como quien tiene una plancha y le hace cinco empalmes. Seguramente en algún momento o te quedás electrocutado o eso va a explotar. Decimos basta, y al gremio, por favor defiéndanos, háganse cargo", pidió.

La tragedia que sucedió este viernes, que hasta el momento no tiene víctimas fatales, podría haberse evitado. Desde hace un año que denunciaron los robos que, hasta el momento, son la principal hipótesis del accidente que heló a la opinión pública porteña, por el recuerdo de la Masacre de Once que ocurrió el 22 de febrero de 2012.