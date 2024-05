Paro de trenes, demora y mucha bronca: "Es un desastre, aumentan y encima viajas como ganado"

El jueves comenzó de manera caótica para el transporte público, debido a la medida de fuerza que se encuentra realizando el Sindicato La Fraternidad en reclamo de un aumento salarial. Como medida de fuerza, este jueves se redujo la velocidad de las formaciones, lo que además de graves demoras y cancelaciones en el servicio, generó enojos y molestias en los pasajeros. Así como estaba programado, las formaciones de las líneas Roca, Belgrano Sur, San Martín, Mitre, Sarmiento y el Tren de la Costa circulan a un máximo de 30 kilómetros por hora, lo que hace que se duplique -y hasta triplique- el tiempo de viaje.

Paro de trenes y largas filas.

El paro había sido confirmado a principios de la semana, con la confirmación que no sería un cese de actividades sino más bien una reducción de servicios que, además, funcionan a 30 kilómetros por hora, lo que hace que se generen demoras de casi 50 minutos de viaje. En consecuencia, miles de pasajeros que suelen viajar en los ferrocarriles -y más en "hora pico"- debieron buscar otras soluciones que también generaron complicaciones: los subtes no daban a basto y las paradas de colectivos estaban sobrepasadas de gente.

Por este motivo, muchas de estas personas demostraron su enojo ante los medios de comunicación o redes sociales, asegurando que hoy fue "caótico" viajar y que los platos rotos del gobierno y los sueldos que no se aumentan, siempre la terminan pagando los trabajadores que justamente deben movilizarse para realizar su labor. "Siempre la pagamos nosotros", indicó una pasajera que se encontraba en el andén, en diálogo con Arriba Argentinos. Otro pasajero también se expresó acerca de la medida y manifestó: "Salí temprano para poder viajar más tranquilo porque ya sabía de anoche. No queda otra".

Como se registraron largas filas en las principales paradas de las localidades bonaerenses, lo que provocó que muchos pasajeros debieran salir antes de sus casas para no llegar tarde a sus respectivos trabajos, otro de los pasajeros se quejó: "Tengo que ir hasta Palermo, voy a esperar el tren y después un colectivo. Entro a las 9 así que salí cuatro horas antes por las dudas". "Es un desastre el tren, el subte, no se puede viajar. Aumentan y encima tenés que viajar como ganado. No me di cuenta que había protesta porque siempre es así esto", sumó otra mujer.

Los trenes volverán a parar el martes 4 de junio.

La medida de fuerza tomada, que consistió en aplicar un tope de velocidad en las formaciones destinadas para el transporte de pasajeros y de carga, fue demorar el servicio porque, según indicaron desde el gremio, no están "dispuestos" a "regalar los salarios de los ferroviarios". Por eso mismo es que confirmaron que, como no llegaron a un acuerdo, también pararán el próximo martes 4 de junio con un cese total de las actividades.

Fue así como lo confirmaron en un comunicado de prensa, en el cual aseguraron que rechazaron la propuesta salarial de las Empresas Ferroviarias que consistía en un incremento del 2% en abril y un 7% de mayo. Además, explicaron que lo que ellos buscan es "equiparar la inflación" y no lo están consiguiendo con los porcentajes propuestos.

"Tras el anuncio efectuado por el Sindicato La Fraternidad el día de ayer, comunicamos a los compañeros en general que, en el día de la fecha fuimos citados a una audiencia en el ámbito del Ministerio de Capital Humano, Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, sin la presencia de los restantes sindicatos del sector los que estaban aguardando en otra sala; en la citada reunión nuestra Organización rechazó la propuesta salarial de las Empresas Ferroviarias, consistente en un 2% en abril y un 7% en mayo, siendo ambos porcentajes pagaderos con los haberes del mes de junio", reza el informe.

Luego, indica: "Por lo expuesto, el Sindicato La Fraternidad continuará su 'Plan de Lucha' trazado por el Secretariado Nacional, consistente en la realización de una medida de protesta el día jueves 30 de mayo, aplicando un tope de velocidad de 30 km/h en todo el recorrido, y el día martes 4 de junio se llevará a cabo un Paro total de Actividades" y subraya: "Sin prejuicio de lo expuesto, las partes han sido convocadas por la Autoridad de Aplicación a una nueva audiencia para el día jueves 6 de junio a las 11:00 horas".

Comunicado del Sindicato La Fraternidad.

El secretario general Omar Marturano había dialogado el domingo por la noche con el canal A24 para dar a conocer la medida de fuerza y brindó los motivos por los que se llegó a la misma: "No queremos aumento del sueldo, queremos empatar la inflación. No hay una inversión ni una política para el modo ferroviario. Nosotros trabajamos sin insumos, atando algunas veces con alambre algunos objetos y así salimos con los trenes".