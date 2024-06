Un policía de la Federal se puso a llorar después de escuchar a una mujer: "Se te caen las lágrimas, me doy cuenta"

Las imágenes de represión conmovieron a las redes sociales y dentro del recinto, donde se trata la Ley Bases, la Senadora Anabel Fernández Sagasti frenó la sesión para denunciar que la policía tiró gases y golpeó a los manifestantes de la Plaza de los Dos Congresos. Además responsabilizó a la vicepresidenta Victoria Villarroel por los hechos.

En las inmediaciones del Congreso se vieron cientos de manifestantes que llegaron desde varios lugares de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires que se toparon con toda la fuerza de Gendarmería, la Policía Federal, de la Ciudad y hasta con efectivos de la PSA.

Policía en el Congreso

Allí se sucedió una escena en la que, un grupo de policías enfrentó cuerpo a cuerpo a una mujer que les hablaba pacientemente. En ese momento, a uno de los policías se le caían las lágrimas.

La mujer le decía con voz quebrada: "Estás a tiempo, sacatelo. Sacate el casco, estás a tiempo". Gritando también le dijo: "Vení de este lado, porque acá nunca te vamos a empujar como te están haciendo para que des la jeta para que a vos te peguen".

Ante la mirada atenta de varios periodistas y de sus mismos compañeros de la fuerza, el policía derramaba sus lágrimas. Ante esa escena, la mujer siguió: "El pueblo te respalda, el pueblo te defiende".

En un zoom in de las cámaras de TN, se vio cómo el policía efectivamente estaba llorando. La manifestante le dijo certeramente: "Estás llorando, me doy cuenta, se te caen las lágrimas" y le recordó: "Acá pueden estar tus hijos, tus nietos, tu mamá, no seas boludo!", le dijo.

La tensión crecía en el cordón que había formado la policía federal y, luego de las palabras de la mujer y de las lágrimas del policía, el jefe del operativo lo sacó abruptamente de la primera fila.