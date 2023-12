Un sol para los Pupis: qué es y de qué trata el evento solidario para ayudar a las mascotas sin hogar

Cada vez son más las cuentas de Instagram que ponen un espacio para compartir fotos de adopción de mascotas, rescates e historias conmovedoras de perritos que tuvieron una segunda oportunidad. Pero aunque hay más información, la población de perros y gatos continúa aumentando por la ausencia de castraciones y tenencia responsable de las familias que tienen una mascota.

Con este objetivo se creó "Un sol para los Pupis" iniciado por Nina (@ninaklemo), quien es influencer y vive por y para rescatar animalitos en situación de vulnerabilidad. Su objetivo es conseguirles un hogar. Este evento pretende recaudar fondos masivos para distintos refugios a lo largo de la Argentina, con la colaboración y difusión de distintos creadores de contenidos que estarán presentes en el encuentro, como lo son las youtubers Mica Suárez, Marti Benza y Luli González.

El Line Up de Un Sol para los Pupis

Según le explicó Nina a BigBang, la meta del evento es juntar donaciones y llegar a los 2 millones de pesos. Además, Purina estará donando una tonelada de alimentos para ayudar a los perros y gatos sin hogar. Esta edición se realizará en el Alto Avellaneda, el 5 de diciembre de 15:00 a 21:00, y también se transmitirá por Twitch @unsolparalospupis y en el canal de la streamer Luli González, quien tiene un millón de seguidores.

Consultada por la idea de realizar un evento solidario similar al show organizado todos los años por El Trece y Unicef para recaudar donaciones para los niños, la influencer contó que trabaja en refugios desde los 18 años, por lo que su mirada siempre estuvo puesta en salvar la vida de los animales y, que al pasar los años y encontrar una visibilidad en Instagram, entendió que desde su lugar podía empezar a ayudar a los 'pichichos'.

"Mi sueño era poder ayudar a los refugios desde el lugar que me tocaba porque yo transitaba animales. La idea de ´Un Sol para los Pupis´ tiene ese nombre porque quiero que sea algo similar a lo de Unicef, pero no me quiero llevar yo el crédito, sino quiero que todos participen porque muchos otros influencers se sumaron a la causa", cuenta Nina.

"Luli González va a poner su canal porque ella ama los animales y como dije, yo quiero que esto sea mérito de todas", insistió, al tiempo en el que recordó que todas las donaciones irán a parar a refugios o a saldar los gastos de los veterinarios que se han dedicado a sanar a los perros y gatos que son rescatados por los distintos refugios.

Además, indicó que el evento tiene como objetivo principal promover las adopciones responsables, la importancia del cuidado animal y la salud. "Esos son los ejes principales de "Un Sol para los Pupis", yo trabajo con muchos refugios y obviamente sé que necesitan plata para saldar las deudas", detalló la influencer.

Un sol para los Pupis se llevará a cabo en el Alto Avellaneda

"Una de las cosas que también quiero concientizar es que no solo ayudando con la plata, vos podés ayudar haciendo transito aunque sea un lugar chiquito para que un perrito no se quede en la calle por ejemplo. Eso es importante visibilizar. Además, dentro de lo que se pueda, vamos a mostrar perritos que estén en adopción para que los participantes del evento puedan verlos y elegirlos", dijo.

La vida de un rescatista no es fácil, cuenta Nina, ya que requiere de mucha valentía porque los casos a rescatar son difíciles, sin embargo su inspiración siempre estuvo en ayudar a los demás. Por eso, el evento para ayudar a los perros y gatos se hizo eco entre los influencers de moda que prestará sus canales el 5 de diciembre para darle voz a los que no la tienen.