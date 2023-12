"Vienen y abducen gente": aseguran que hay extraterrestres en Córdoba

Córdoba es uno de los centros turísticos de la Argentina por excelencia, pero además de sus hermosos ríos y sierras, tiene uno de los mayores atractivos para los ufólogos y curiosos: el avistaje de OVNIS. Allí, está el cerro Uritorco, un lugar donde la leyenda cuenta que allí se pueden tener contactos del segundo y tercer tipo con los extraterrestres, cuya historia fue avalada incluso por famosos y científicos.

Parece que Capilla del Monte no es el único lugar donde se puede tener contacto con los OVNIS, sino que, al parecer, se hicieron presentes también en un campo de Villa María. Allí, el cuidador se llevó la sorpresa de su vida y vivió para contarlo.

Capilla del Monte

Eduardo es el protagonista de esta historia y aportó en sus redes sociales un video donde se puede ver el extraño suceso. Allí, el cuidador del campo grabó algunas marcas de pasto quemado en forma circular y, a lo lejos, se ven luces que se mueven muy rápido. Sin embargo, según su relato, no es la primera vez que divisa figuras o sucesos paranormales allí. "(Las luces) estaban en la misma vertical de donde se avistaron las otras", reportó.

Al respecto, el investigador paranormal Juan Carlos Masiero, lejos de sorprenderse, intentó ponerle un marco de explicación al asunto e indicó a los medios cordobeses que las marcas halladas en el suelo podrían haberse hecho con un láser o de un aparato de teletransportación.

En cuanto a la figura que se ve de fondo, el extraterrestre, el hombre indicó: "(Podría tratarse de) una proyección holográfica que bajó a analizar nuestro ambiente y animales, o que quizá buscaba agua o algún mineral que no poseen en su planeta (...) Hace rato que ellos vienen y abducen gente y animales, experimentan con nuestros cuerpos y mentes".

Lo cierto es que el video no puede confirmar a ciencia cierta si se trata o no verdaderamente de un contacto del primer tipo, o qué fue lo que ocurrió verdaderamente en el lugar, aunque sí es objeto de estudio de los ufólogos que monitorean la situación.

El año pasado, los extraterrestres "embarazaron" a una mujer

Irma Rick es conocida ahora como "La Marge argentina", quien denunció haber sido abducida por un OVNI y que un alienígena la embarazó. De hecho, estaba dispuesta a someter su cuerpo a estudio para saber si realmente tenía un bebé intergaláctico en camino.

En diálogo con Cronica TV, remarcó que desapareció tres días y apareció nuevamente en La Pampa a 35 kilómetros de su edad: "No sabía si era de noche o de día. Abrí los ojos y vi luces blancas. Esa misma claridad no me dejaba abrir los ojos, hasta ahí recuerdo. Cuando me levanté, tenía el teléfono prendido. Estuve dando vueltas hasta que empecé a reaccionar. Miré el teléfono y eran las cinco y media de la mañana", detalló.

"Al otro día estaba sentada en la calle, con las piernas extendidas, los brazos arriba de las piernas. Vi la calle. No sé cuánto tiempo estuve sentada", recordó. ¿Qué hizo en ese momento? "Llamé a mis hijos, pero no podía hablar. Entonces les escribí. Me hacían videollamadas, pero yo sólo les movía las manos. No me salían las palabras", recordó aquella vez apenada.

Hasta el momento, no se sabe si Irma estaba o no verdaderamente embarazada de un alien.

¿Cuáles son las cinco fases de contacto extraterrestre según los investigadores?

Según el profesor astrofísico y ufólogo estadounidense Joseph Allen Hynek -científico designado por el ejército de Estados Unidos para la explicación astronómica y científica del avistamiento de OVNIS- definió que existen cinco tipos formas en las que se contacta un extraterrestre con un ser humano y se quejó de la ineficiencia que existía a la hora de seleccionar las historias para contar este tipo de avistajes.

OVNI

Según la Ufología, las cinco fases son: