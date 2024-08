Diego Milito quiere ser presidente de Racing y aseguró que la Academia no debe "transformarse en una SAD"

Diego Milito, ídolo del club Racing de Avellaneda, dijo en pocas palabras que las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) no pasarán, al menos en su gestión si llegara a ser presidente de la Academia.

Con un sentido video, Milito confirmó que se candidatea como presidente del club que lo vio nacer y crecer: "Les grabo este video con mucha alegría para comunicarles que finalmente he tomado la decisión de participar en las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en diciembre de este año. Esta es una decisión que tomo con el corazón, pero también con la cabeza".

Diego Milito

Según cómo lo contó, Milito podría haber estado pensando esta decisión por mucho tiempo: "Desde mi salida del club hace ya casi cuatro años, seguí preparándome para estar a la altura de este gran desafío. Durante este último tiempo he podido viajar, conocer diferentes modelos de gestión, visitar instituciones deportivas y conversar con grandes referentes del fútbol. Por lo tanto, creo firmemente que este es el momento ideal para involucrarme y dar ese famoso salto de calidad que Racing puede y debe dar".

El que podría ser nuevo dirigente de la Academia asumiría en un contexto complicadísimo en el que el gobierno libertario tiene como punta de lanza la privatización de los clubes deportivos.

Sobre el tema de las SAD, el ex jugador de Racing que ganó los títulos de Apertura en 2001 y de Primera División en 2014, se posicionó políticamente: "Quiero reafirmar también que Racing no debe transformarse en una Sociedad Anónima Deportiva. Como siempre dije, lo mejor que tiene Racing es su gente. Por lo tanto, nadie mejor que nuestros socios para que sean los dueños del destino de nuestra institución. Quiero que ustedes sean parte y protagonistas de nuestro club", dijo con convicción.

Sin embargo hay algo que todavía debe definirse y es sobre el actual presidente del club Víctor Blanco. Milito aseguró que si Blanco no se baja y también se candidatea, sería él mismo quien se baje de la competición a la presidencia: "Falta mucho, no quiero hablar de política porque vamos a perder en la Sudamericana si no. Nosotros nos presentaremos y que el que venga, sea para el bien del club también. Si se presenta Diego, yo no voy a competir con él".

Mariano Cúneo Libarona con el escudo de Racing detrás, uno de los impulsores del proyecto de las SAD

Si bien Milito colgó varias medallas a Racing, también se consagró campeón de la Superliga 2018/2019 y Trofeo de Campeones 2019 en el rol de director deportivo, es por eso que sabe bien qué necesidades transita el club: "Creo en un club con profesionales en cada área, una visión estratégica clara y con visión a mediano y largo plazo. También considero esencial la inversión en una infraestructura acorde a la magnitud de nuestro escudo".

Diego Milito terminó emocionado: "Hinchas y socios de Racing, para mí sería un inmenso honor y una gran responsabilidad poder representarlos como próximo presidente. Les pido que me acompañen en este sueño. Muchas gracias. Los abrazo con el corazón".