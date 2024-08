Riquelme se cruzó con el "Chavo" Fucks y abandonó el móvil con ESPN: "A mí no me reta ni mi viejo"

El horno no está para bollos en el mundo Boca. Mientras que del lado de River Plate celebran las llegadas de figuras de la talla de los campeones del Mundo, Marcos "El Huevo" Acuña y Germán Pezzella, y coquetean y hasta se animan a soñar con los posibles arribos del capitán y figura de la Selección de Colombia, James Rodríguez, y Lucas Ocampos, desde el lado del Xeneize ni siquiera pudieron cerrar a Alan Velasco, que milita en el Dallas de la Major League Soccer y con quien vienen negociando desde hace semanas. De esta manera, esta última y frenética semana del mercado de pases millonario dejó, para algunos, muy expuesta a la dirigencia de Boca.

Si a esto se le suma que el club de Núñez también incorporó figuras de la talla de Fabricio Bustos y Maximiliano Meza, dos ex jugadores del Independiente campeón de Ariel Holan en 2017, tras el regreso de Marcelo Gallardo como DT, con el objetivo claro de volver a alzar la Copa Libertadores, mientras que del lado de enfrente ni siquiera pudieron anotar los refuerzos en tiempo y forma para disputar los octavos de final de la Copa Sudamericana, es hasta lógico el malestar de ciertos hinchas del xeneize. Por este motivo y en su afán de llevar calma a los socios, Juan Román Riquelme volvió a enfrentar las cámaras de televisión y accedió a una entrevista por ESPN.

A la espera del importante enfrentamiento contra el Cruzeiro, el presidente de Boca tuvo una muy breve entrevistado con Sebastián "Pollo" Vignolo para el programa "F90 ESPN", ya que terminó yéndose muy molesto del móvil luego de un inesperado ida y vuelta con el periodista Diego "Chavo" Fucks. El "último 10" llegó a la entrevista relajado, vistiendo como siempre la indumentaria del club de sus amores y con su habitual mate en la mano. Estaba dispuesto a hablar sobre la actualidad del club y así lo hizo. Sin ir más lejos, defendió el trabajo del Consejo de Fútbol, destacó las incorporaciones que se hicieron y valoró que el club use a sus juveniles.

Juan Román Riquelme banderazo

Para Riquelme, su consejo de fútbol "hizo un trabajo extraordinario. "Hoy tenemos seis refuerzos bárbaros, o siete si se cuenta el caso de Anselmino que fue vendido y volvió a préstamo", dijo. Sobre Velasco, afirmó que es un jugador "que nos gusta" y siguió: "Nunca se dijo que la transacción de Anselmino fue extraordinaria. Es un jugador vendido a la liga inglesa, estamos agradecidos al Consejo de Fútbol porque al chico lo pudimos ver en nuestro estadio. Él quería jugar con la camiseta de Boca, su interés era jugar en la Bombonera y disfrutar del hincha. Hace 20 días los canales decían que Boca tenía que traer un defensor central y ahora critican que no puede jugar contra Cruzeiro".

Y sumó: "Dicen que fue una mala gestión. Ojalá sean todas malas las gestiones, un chico que no había ni jugado y sale vendido en 25 millones de dólares pero lo vamos a seguir disfrutando. Ahora quieren sacar al capitán (Marcos Rojo) para que juegue él, Dijeron cosas muy feas, no es nada divertido escuchar las barbaridades que se dicen. Criticaron a los entrenadores de juveniles, decían que estaban porque son amigos míos. Que si están preparados, que si nos juntamos a comer asados, que el consejo del mate... El consejo del mate acaba de vender a Anselmino a Europa. El futbolista tiene el sueño de jugar en Europa, yo fui futbolista y lo entiendo".

El Chavo Fucks y Juan Román Riquelme

Durante su monólogo, el dirigente del xeneize también mencionó la cesión de jugadores juveniles a la Selección Argentina para los Juegos Olímpicos y siguió expresando su descontento con las críticas que el club recibe a diario, especialmente sobre su gestión. "Yo estoy contento del plantel que tenemos, de nuestros juveniles. Lo hicieron bien este tiempo, con el mano a mano con Independiente del Valle, que era uno de los favoritos. El fútbol argentino es muy parejo, nosotros queremos ir creciendo pero es un análisis medio raro porque nosotros tuvimos que ir a Ecuador a jugar un repechaje y tomamos la decisión de que todo nuestro mediocampo fuera a los Juegos Olímpicos. El riesgo fue bastante grande pero fue la decisión que tomamos con la gente que maneja el fútbol, yo no podía negarles que vivan la experiencia de una Olimpiada (sic). Nunca escuché que en la TV destaquen eso", remarcó Riquelme, en clara postura defensiva e intentando ponderar un poco lo hecho en el club.

El Chavo Fucks

Fue entonces que se dio el cruce con Fucks, quien rápidamente intervino, lo trató de "mentiroso" y le respondió: "Prendé la tele entonces". Este comentario molestó a Román, quien decidió terminar la entrevista de inmediato, diciéndole a Vignolo que a él no lo retan ni sus padres. "A mí no me reta ni mi viejo", marcó antes de irse. "No te estoy retando, solo respondo tus mentiras", le aclaró el panelista. Al tomar la palabra, Fucks explicó que su comentario pretendía recalcar que los medios sí habían reconocido la actitud de Boca, y pidió disculpas a sus compañeros por haber provocado el fin abrupto de la entrevista con el presidente de Boca.