"El que hace las cosas de corazón...": el enigmático mensaje del Papu Gómez en plena distancia con la Scaloneta

El día después del Mundial de Qatar, Alejandro "Papu" Gómez comenzó a escribir su propia historia apartado de todo lo que fue el plantel campeón. A decir verdad, lo que más llamaba la atención -para bien- de la Selección Argentina era el lazo de hermandad que habían creado los jugadores, lo bien que se llevaban y cómo se divertían cada vez que les tocaba realizar una convocatoria, pero después del Mundial, algo se quebró y el ex Arsenal de Sarandí quedó metido en el medio.

Papu Gómez celebra el campeonato de Qatar.

Después de dar la vuelta olímpica, se vieron las primeras manifestaciones acerca de que algo en la relación entre "El Papu" y el resto de los jugadores se había roto. Lejanías, miradas raras y cortos circuitos que antes no se veían era lo que aparentaban. Incluso, días más tarde comenzó a hablarse sobre supuestas brujerías y hasta filtraciones por "falta de códigos" del delantero contra el resto del plantel.

La verdad es que el protagonista nunca salió a dar su versión de los hechos y los jugadores siempre esquivaron las consultas sobre él, pero hay una realidad y es que el ex Arsenal no volvió a estar seleccionado en otra convocatoria, ya no interactuó más con ningún perteneciente a la Selección y su esposa, Linda Raff, dejó de seguir en las redes sociales a Ángel Di María, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Giovanni Lo Celso.

Fue casi un año de silencio por parte de todos, hasta que el delantero que se encuentra actualmente sin equipo por una suspensión de dos años tras dar positivo de doping, decidió romper la barrera y volver a hablar sobre la Selección ni bien comenzó el 2024. Aun así, no dijo nada sobre lo sucedido, evadiendo totalmente una supuesta lejanía con sus compañeros, brujería, conflictos, ni nada similar. En esta ocasión, decidió recordar anécdotas de Qatar.

Lionel Messi abraza a Papu Gómez en el final del partido.

A pesar de que en aquel momento quiso ponerle buena onda y voluntad a la situación, todo parecería indicar que eso mismo corre solamente desde su lado, porque del resto de jugadores no hubo indicios para recomponer la amistad. Incluso, en las entrevistas que les tocó dar a cada uno, jamás se lo mencionó al Papu como parte de ellas.

Pero dos meses más tarde de haber contado en una entrevista anécdotas inéditas con respecto a los dichos de Lionel Scaloni, las atajadas de Emiliano Martínez o mismo las conversaciones que tenían antes y después de cada partido, el centrodelantero volvió a expresarse en sus redes sociales con una frase que podría caber directamente en la Selección.

Papu Gómez y su familia festejan en Qatar.

En su cuenta oficial de Instagram, el oriundo de Sarandí posteó una historia con una frase que podría ser totalmente contundente en cuanto a lo que siente con respecto a la Selección, porque cuando empezó su distancia con el grupo, fuentes cercanas al caso admitieron que él quería retomar la relación pero nunca obtuvo la misma respuesta por parte de sus ex compañeros tras sentirlo como un "traidor".

En la tarde del martes, el Papu publicó: "El que hace las cosas de corazón, hasta perdiendo gana". ¿A qué se puede referir? Sin dudas que él jamás pensó en "traicionar" a sus compañeros, o al menos eso le manifestó a su círculo cercano, pero es todo un hecho de que lo que hizo, ya sea brujerías o contar intimidades que no podían ser contadas, fueron tomadas como algo sumamente negativo por su parte.

"El que hace las cosas de corazón, hasta perdiendo gana...": la contundente frase que publicó el Papu Gómez.

Hoy en día, ya sin relación con los jugadores, con el cuerpo técnico y siendo mal visto por distintas personalidades que integran el seleccionado nacional, poco se puede hablar de que el Papu "ganó" algo, como él dice, pero sí es un hecho de que la medalla de Qatar la tiene colgada en su cuello y que nadie nunca jamás se la podrá sacar.