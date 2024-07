Mascherano rompió el silencio, denunció robos en los vestuarios y se lamentó: "No tengo explicación"

El DT de la Selección Argentina Sub 23, Javier Mascherano, rompió el silencio luego de que Argentina cayera 2-1 ante Marruecos en un partido histórico en el Estadio Geoffroy-Guichard por la fecha 1 del grupo B de los Juegos Olímpicos de París 2024.

El partido se suspendió durante una hora y cuarenta minutos y el VAR tomó la decisión de anular el gol de Cristian Medina que hubiera marcado el empate del juego que estuvo signado por hechos de violencia por parte de los marroquíes con proyectiles hacia los jugadores argentinos. Luego, las autoridades instaron a los jugadores a volver al campo para finalizar los últimos 180 segundos que faltaban. Ahora la Selección necesita ganar los próximos dos partidos para clasificar a cuartos de final.

Selección Argentina Sub 23

Ante semejante acontecimiento, Mascherano habló en una improvisada conferencia de prensa: "Comentarte qué pasó, no lo sé. Estuvimos una hora y media en el vestuario, donde en ningún momento nos comentaban qué es lo que podía pasar, nunca nos avisaron. 'Estamos viendo', nos decía. De hecho los tres capitanes de Marruecos entraron al vestuario y no querían seguir jugando. La posición nuestra era no jugarlo más porque nos tiraron un millón de cosas, se paró el partido siete veces... No me pasó nunca como jugador que en un partido de este nivel falle siete veces la seguridad. ¡Siete veces falló!", explicó exaltado.

Mascherano aclaró un punto importante: "El segundo tiempo no se jugó. Entre el tiempo que hacía Marruecos, que es normal, está dentro de las reglas. Ahora... que se pare siete veces un partido porque entra uno, porque entra otro, porque entra otro, no me pasó nunca", dijo y ahondó: "Volaban botellas, una cantidad de botellas increíbles. Pasó y listo, no pasa nada... Pero te vuelvo a repetir: lo que no puede pasar en este tipo de partidos es que se pare un partido como se paró hoy en el segundo tiempo. Se jugó poquísimo, más allá que dieron 15 minutos. Era para seguir jugando dos horas".

Hinchas marroquíes impidieron que el partido se siga jugando

Visiblemente enojado, el Director Técnico recordó: "Después, a los 25 minutos, estamos viendo, que sí, que se suspenda. Entra la gente de Marruecos y nos dicen que no quieren jugar. Se juntan los capitanes, se lo comunican al árbitro que la idea era no jugarlo". En ese sentido y un poco enojado reflexionó: "Y sí... No tengo explicación para los jugadores de decirles que durante una hora y veinte estuvieron revisando una jugada. No sé qué es lo que pasó. ¿Está en fuera de juego? Dejame seguir los cuatro minutos con el envión que traigo, no me parés el partido para jugar tres minutos después de una hora y media. Un papelón".

En cuanto a la revisión del último gol de Medina, Mascherano contó la intimidad de cómo lo vivieron dentro del vestuario: "No nos dijeron se está revisando la jugada. El partido se suspendió por la seguridad, en ningún momento nos hablaron de la revisión. De hecho la página oficial de los Juegos Olímpicos al partido lo puso 2-2. El partido ellos lo suspenden por la seguridad, en ningún momento hablaron de la revisión. Después cuando, a la hora, no teníamos ninguna novedad empezamos a notar cosas raras. El árbitro no vino nunca, no nos dio explicaciones".

Mascherano realizó una fuerte denuncia que fue directamente a los organizadores del evento deportivo en Francia: "Ya está... Mirá, ayer entraron al entrenamiento y nos robaron, en los Juegos Olímpicos. A Thiago Almada le faltó un reloj, anillos, todo, en un entrenamiento en los Juegos Olímpicos. No quisimos decir nada después del entrenamiento, pero ya está. Creo que no sirve de nada. Obviamente tampoco nos gustan que pasen este tipo de cosas. No pretendemos que nos beneficien ni mucho menos, pero tampoco tomarnos el pelo como nos lo tomaron hoy".

Mascherano no tuvo ni un pelo en la lengua para visibilizar las irregularidades por las que los hicieron pasar: "No recuerdo algo a este nivel que se suspenda un partido durante una hora y media, después hacer un calentamiento de diez minutos para jugar tres minutos. Inclusive, ahí viendo un poco la imagen, cuando golpea Otamendi se podía revisar si había un posible penal y ni lo revisaron. Pero bueno, tuvieron tiempo de sobra para hacerlo antes seguramente", dijo visiblemente ofuscado.

Irónico, el técnico eximió al equipo de Marruecos de toda responsabilidad y retóricamente preguntó: "¿Cómo van a parar siete veces el partido en el segundo tiempo porque entra alguien a la cancha? A la segunda o tercera vez tenés que tomar una decisión. ¡Siete veces entró gente a la cancha!", dijo entre risas.

Sin embargo, para Javier Mascherano toda esta incomodidad se resuelve mirando los desafíos a futuro con la Selección Argentina: "Nosotros nos tenemos que centrar en lo nuestro. Obviamente es confuso, pero bueno, como hablamos con los chicos, ahora a mirar para adelante. Esto ya pasó, terminó y centrarnos en los dos partidos. Tenemos que ganar los dos partidos para clasificar. Guardar quizás la bronca, no sé cómo llamarlo, y volcarlo en los próximos dos partidos", dijo contundente.

Reacciones ante el escándalo

Un reconto de las reacciones de los jugadores de fútbol ante la injusta actuación de la organización de los Juegos Olímpicos:

Lionel Messi. A través de su cuenta oficial de Instagram, el 10 definió con una sola palabra lo que acababan de ver sus ojos: "Insólito".

La publicación de Lio Messi que impactó a todos