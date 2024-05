Estudiantes se impuso en Córdoba y dejó a Boca afuera de (otra) copa: el festejo "Pincha" y la palabra de Román

El plantel de Boca regresó a Buenos Aires tras perder frente a Estudiantes de La Plata y quedar eliminado de la Copa de la Liga Profesional, los futbolistas decidieron no hablar y el delantero Edinson Cavani tuvo un buen gesto con un simpatizante al sacarse una foto con él.

La delegación arribó a Buenos Aires durante la madrugada de este miércoles y, tanto jugadores como dirigentes, fueron pasando sin dar declaraciones, mientras que Cavani primero dio un autógrafo y luego intentó poner su mejor cara para sacarse una foto con un hincha que se acercó a pedírsela.

Boca arrancó ganando, el "Pincha" empató en el segundo tiempo y fueron a penales.

La derrota frente al equipo platense dejó a Boca afuera de la final de la Copa de la Liga donde Estudiantes será el que se mida ante Vélez, mientras que el conjunto de La Ribera, ya sin la posibilidad de tener el boleto asegurado para la próxima Copa Libertadores de América, deberá apuntar a la Copa Sudamericana.

La próxima semana Boca visitará a Sportivo Trinidense en Paraguay y, sabiendo que todavía le quedan varios días por delante, el entrenador Diego Martínez decidió darle el miércoles libre al plantel.

Por esa razón, los futbolistas regresarán este jueves a las prácticas para comenzar a preparar el partido frente al conjunto paraguayo que se llevará a cabo el miércoles 8 de mayo a las 21.30 y en el cual Boca buscará un triunfo para acomodarse en la tabla, ya que, en lo que va del certamen acumula un triunfo, un empate y una derrota.

Eduardo Domínguez, DT de Estudiantes: "Estudiantes fue mejor y por eso llegamos a los penales"

El entrenador de Estudiantes, Eduardo Domínguez, aseguró este martes que su equipo "mostró y tuvo más jerarquía que Boca", sobre todo "en los minutos finales".

"Fuimos pacientes y en los momentos adversos mostramos fortaleza mental. En el segundo tiempo se vio el Estudiantes que quiere llegar a la final, que quiere competir y estar entre los grandes. Estudiantes hizo mucho mérito para jugar esta final durante toda la Copa de la Liga", precisó Domínguez en conferencia de prensa.

Eduardo Domínguez, DT de Estudiantes

Asimismo, agregó: "Estamos muy contentos. Es una alegría estar otra vez en una final. Quiero ser muy agradecido de los jugadores. Ellos son los que pertenecen al club y vinieron para consolidar el proyecto que tiene Estudiantes".

Sobre el planteo táctico presentado frente a Boca en Córdoba, el DT indicó: "No me reprocho nada porque llegamos a la final. Si no hubiese funcionado, nos hubiéramos reprochado algo. Llegamos con Edwin (Cetré) tocado y si lo arriesgábamos al principio, no teníamos a alguien para cerrar el partido y sabíamos que teníamos que hace un partido largo".

"Enfrentamos a un equipo bravo y Estudiantes mostró y tuvo más jerarquía que Boca. Hay que entender que tenemos que tener paciencia y tenemos que encontrar nuestros momentos. Boca fue superior por un lapso de tiempo y en los minutos finales, donde se deciden las cosas, Estudiantes fue mejor y por eso llegamos a los penales", evaluó Domínguez.

Riquelme, tras la derrota en Córdoba

El presidente de Boca, Juan Román Riquelme, le quitó este martes trascendencia a la eliminación del equipo en la definición por penales frente a Estudiantes al señalar que "no hay que dramatizar", porque "el fútbol es así, se gana y se pierde".

"Hay que felicitar a Estudiantes, que está en la final, se lo merece. Creo que hicimos un gran primer tiempo y que el segundo fue parejo. Después se le acomoda a ellos en una jugada. El fútbol tiene eso, se gana metiendo goles", indicó Riquelme en declaraciones a la prensa.

El mandatario "Xeneize" destacó la etapa inicial que hizo el equipo al indicar: "En el primer tiempo el equipo lo hizo bien, erró muchos goles. Pero en un segundo cambió todo. Penal y expulsión. Es fútbol, es el deporte más lindo del mundo. No dramaticemos todo".

"Siempre es así cuando pierde Boca, cuando otros pierden no preguntan, cuando Boca pierde es un drama. No dramaticemos, muchachos", insistió.

Además, lamentó que Boca el elenco de la Ribera no haya podido clasificar a la final de la Copa de la Liga: "Teníamos la ilusión de llegar a la final. Pero no se dio. Hay que felicitar a Estudiantes y a Vélez también".

Respecto a los penales, evaluó: "Estudiantes pateó mejor, esto es así. Alguna vez íbamos a errar más penales que el otro. Nosotros antes erramos mucho. Hubo una que pegó en el palo y salió. Otra que le quedó a (Cristian) Medina y la sacaron sobre la línea. Es un juego también. Ahora hay que seguir".

"Lo que es cierto es que uno sueña con ganar el campeonato, volveremos a intentarlo. Estamos agradecidos a la gente, el hincha de Boca es hermoso, pero creo que el equipo tiene momentos buenos. En el primer tiempo los tuvo, también en el clásico, eso hace que la gente se ilusione. Aunque también sabemos que hay que mejorar", remarcó.

El fútbol argentino es raro, si jugás mal y ganás mucho se lo valora, pero si jugás bien y no ganás te critican"

"Antes del penal también tuvimos la de (Miguel) Merentiel, que Medina no llega. Nos estaba costando hacer el segundo gol. Quizás era mejor que empataran pero el penal vino con la expulsión, esto es fútbol, no dramaticemos tanto", concluyó.