"Fue una broma interna": TN lanzó en vivo que a Boca "se lo garch..." en Brasil y estallaron las redes sociales

Probablemente en la mañana de este viernes ocurrió el momento televisivo más bizarro en lo que va del 2024. Si bien faltan ocho meses para que culmine el año, es más que probable que no haya otro momento igual o parecido al que se vivió en la pantalla de TN durante esta mañana y que generó dos tipos de sensaciones dependiendo de cuánto amor sientas por la camiseta de Boca Juniors. En algunos despertó carcajadas, burlas y hasta memes, y en toros una bronca desmedida contra el canal de noticias.

Roxy Vázquez y Sergio Lapegüe protagonizaron un vergonzoso momento.

Todo comenzó porque el jueves por la noche Boca disputó su tercer partido de la fase de grupos en la Copa Sudamericana y cayó, sorpresivamente, 4 a 2 contra Fortaleza en Brasil. La sorpresa en general se dio porque los Xeneizes venían con el envión anímico tras ganar el superclásico y clasificarse a la semifinal de la Copa de la Liga, por lo cual no esperaban ni contaban con poder llevarse una derrota tan contundente como la que sucedió.

El viernes por la mañana, el noticiero de TN conducido por Roxy Vázquez y Sergio Lapegüe, dio la noticia de la derrota de Boca y a las 7 de la mañana, a la hora de leer los títulos y a la vez hacer un resumen sobre cómo salieron los resultados de los equipos argentinos tanto en la Copa Sudamericana como en la Libertadores, la conductora se llevó puesta una sorpresa que la dejó completamente en offside al aire. Incluso, tuvo que hacer un minuto de silencio en vivo.

Resulta que el graph del título que debía leer y que hablaba sobre la victoria de Lanús en Venezuela, llevaba consigo por debajo de todo una frase totalmente sacada de contexto, con un palabra en particular haciendo hincapié en la derrota de Boca, algo que fue escrito seguramente por un productor hincha de River que pensó en hacer una broma y se olvidó de quitarla de la pantalla.

En ese momento, mientras en las imágenes pasaban los goles del equipo granate, el graph decía: "Lanús se impuso al metropolitanos por 2 a 0, equipo sensación del continente, y se trepó a la cima de su grupo. Los tantos fueron convertidos por Walter Bou. Ah, y a Boca se lo garch...". Lo que generó un total silencio en el estudio.

Es que claro, si bien la periodista no llegó a terminar la frase, sí dijo "Y a Boca se lo...", ya que no esperaba que continúe de esa manera. Acto seguido hubo un inminente silencio en el estudio y a la hora de regresar con el noticiero con total normalidad, se los notó sumamente incómodos.

Dos horas más tarde, Vázquez, fastidiosa por el papelón que protagonizó en vivo , decidió aclarar al aire lo que había sucedido con un graph que decía "Aclaración" y seguido a eso, relató: "Tenemos que contar que hoy durante la lectura de los títulos de la siete de la mañana que me tocaba a mí, hubo un texto escrito inapropiado que no salió al aire, mi voz contándolo, y sí salió escrito, pero que no tiene nada que ver con la política de TN".

Roxy Vázquez y Sergio Lapegüe aclararon el error cometido con el graph de Boca.

Del lado de ella, Lapegüe tomó la palabra y explicó que tuvo que ver con algo futbolístico interno del canal y que por error se dio a conocer. "Fue una broma interna que no debería haber salido nunca al aire. Tiene que ver un poco con el folclore del futbol, fue un error, no tendría que haber salido nunca al aire y ya ha sido tomada una medida disciplinaria a esa persona que ha querido hacer un chiste de mal gusto verdaderamente", destacó.

Si bien no aclaró qué tipo de medida disciplinaria le aplicaron a la persona que estaba encargada de los graphs a la mañana, prosiguió: "Nosotros estamos poniendo la cara y Roxy no lo leyó porque sabía que había un error". Ante eso, la conductora remarcó un pedido de disculpas a todos los televidentes y principalmente a los hinchas Xeneizes. "Corresponde que pidamos disculpas en nombre de todo el equipo porque fue un error".