La repudiable respuesta de Lunati a Eliana Guercio tras el Superclásico: "Tenés la cola..."

El domingo sucedió uno de los acontecimientos más esperados en el año: el Superclásico. Y como tal, dejó mucho por debatir, algunas joyitas para analizar y otras perlitas que darán que hablar por no tener nada que ver con lo futbolístico. Dentro de este último grupo, se encuentra una guerra que se desató mediante la red social X. Por un lado, el ex árbitro Pablo Lunati y por el otro, Eliana Guercio. ¿La razón del enfrentamiento? El trabajo de Sergio Romero. Asombroso, ¿verdad?

Eliana Guercio defendió con uñas y dientes a su marido Sergio Romero.

Mientras durante todo el fin de semana la pelota no paró de rodar en la "fecha de los clásicos", hubo un solo partido que se llevó -históricamente- la mirada no sólo de los amantes del fútbol, sino también de los que le gusta admirar la cultura popular, y dentro de ello hay una delgada línea que se divide entre la rivalidad y la enemistad total, que sin dudas abarcan los "detalles" extra futbolísticos.

No es descabellado pensar y saber que el fútbol puede dividir las aguas en un montón de aspectos y más cuando se trata de un clásico tan imponente como lo es River vs Boca. Es por eso que, en cada edición y cada vez que se juega el partido por la competencia que sea, se muestran las uñas y los dientes de cada fanático para defender su club y mucho más si un ser querido se encuentra siendo protagonista del espectáculo.

Esta vez se desató una guerra un poco inesperada en las redes sociales por quienes fueron los protagonistas de la misma. Para poner en contexto, todo comenzó cuando River se puso en ventaja en el marcador a los cuatro minutos de haber empezado el segundo tiempo del partido con gol de Pablo Solari. Sin embargo, la bronca, el enojo y el dolor de los hinchas de Boca decayó en un solo responsable: Sergio Romero.

Pablo Solari abrió el marcador de River tras una floja respuesta de Sergio Romero.

Si bien el primer tiempo del partido fue mayoritariamente para River, los Xeneizes hicieron lo suyo y tuvieron alguna que otra chance desperdiciada por Edinson Cavani, pero confiaban en que "Chiquito" Romero haría lo suyo para salvarlos como lo hace -casi- siempre. Esta vez, el número 1 falló y su gente se lo recriminó en las redes sociales.

Cuando el ambiente ya estaba caldeado en Twitter contra el ex arquero de la Selección Argentina por su floja actuación, se le sumó un condimento extra agregado nada más ni nada menos que por su esposa, que lo que menos le gusta es quedarse callada sin armar escándalos.

¿Qué fue lo que pasó? Faltando 20 minutos para que el partido termine, Cristian Medina empató el marcador y Boca se relajó queriendo aguardar para que todo culmine en un empate. El entrenador, Diego Martínez, metió al partido siete defensores para mantener el resultado y por su parte, Romero hizo lo propio teniendo el plus de poder hacer tiempo para enfriar las cosas.

Miguel Borja y Sergio Romero discutieron antes de que termine el Superclásico.

A River, teniendo la condición de local y 80 mil personas de espectadores dentro del Monumental, no le convenía ese resultado y más sabiendo que parecía que tenían el partido resuelto por lo que los jugadores y Martín Demichelis se encontraban desesperados porque no se quite tiempo neto de juego y seguir buscando la victoria.

No obstante, del otro lado pasaba todo lo contrario y eso mismo hacía enojar a los Millonarios. Por consecuente, a partir del empate, Romero comenzó a estirar el partido para que llegue a su final y que el resultado culmine en un empate, lo que hizo enojar en un principio al colombiano Miguel Borja que sin ningún tipo de dudas se acercó hasta el área para enfrentarlo. "Jugá a la pelota. Mirá el escudo que tenés, jugá", le dijo haciendo referencia que siendo el arquero de Boca no puede achicarse para conseguir un empate.

En la mayoría de los casos, los enfrentamientos que se dan dentro del campo de juego se terminan una vez finalizado el partido y probablemente los protagonistas que fueron parte de ese cruce se dan la mano para que sea una etapa cerrada. Sin embargo, eso mismo no lo entendió Guercio que, con tal de defender a su marido, salió con los tapones de punta en el único lugar que lo podía hacer: Twitter.

"Quien sos? B B B B", escribió, haciendo hincapié en que River en el año 2011 descendió a la B Nacional. Y junto a seis emojis de risas, retrucó: "Así se ríe mi REY. ¿Quién sos?", volvió a consultar apuntando a Borja por los dichos contra su marido. Pero nada quedó ahí. Con el partido finalizado, además de pelearse contra diversos usuarios que defendieron al equipo de Núñez, se enfrentó contra el ex árbitro.

Eliana Guercio escribió en contra de Borja tras su pequeño cruce con Romero en el Superclásico.

Pablo Lunati no dudó y saltó con todo sin mencionarla pero haciendo referencia a lo que ella había escrito en el tweet. De una manera desaforada, desubicada y con todo el machismo puesto encima de él, respondió: "Vos tenes la cola rota como tu marido!! Siempre haciéndolo quedar como un tarado, pero ya sé, no te da, no te das cuenta!!".

Pablo Lunati defenestró de manera desubicada a Eliana Guercio tras el Superclásico.

La guerra no terminó y Guercio, sin pelos en la lengua ni agresión como lo había hecho el árbitro, le contestó tan sólo minutos después: "En Madrid no estuvimos BB!!", haciendo referencia a la final de la Copa Libertadores en la cual Boca cayó ante River por 2 a 1. "Tendrías que agradecerlo", lanzó indicando que, de haber estado, probablemente la consagración se la llevaba el Xeneize.

Eliana Guercio se defendió de Lunati haciendo referencia a la final de la Copa Libertadores entre River y Boca.

A pesar de este cruce, quien decidió llamarse a silencio fue justamente Romero, que más allá de su mala actuación en el gol de River, indicó que sabe que los hinchas de Boca nunca lo van a abandonar ni a él ni al equipo porque ni en el peor momento donde fueron un "desastre" los dejaron, entendiendo que el enojo contra él puede ser pasajero. "Si ganamos o perdemos, siempre están. El año pasado nos silbaron una sola vez y fuimos un desastre", amplió.

De igual manera, es toda una incógnita saber si declarará con el correr de los días sobre la pelea entre Guercio y Lunati, y si defenderá con uñas y dientes a su esposa así como lo hizo ella delante de millones de personas a través de una red social.