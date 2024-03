La Scaloneta bailó a El Salvador y Lautaro Martínez le respondió a los que lo critican por la sequía de goles

La Selección argentina goleó sin despeinarse al débil El Salvador por 3 a 0 en un aceptable encuentro que disputaron esta noche, en Filadelfia, Estados Unidos, en el marco de un amistoso por la doble fecha FIFA.

Cristian "Cuti" Romero, a los 15 minutos del primer tiempo, Enzo Fernández, a los 41 del mismo período, y Giovani Lo Celso, a los 7 del complemento, le dieron el triunfo al equipo de Lionel Scaloni.

La Selección nacional comenzó con el pie derecho si primer compromiso en el país norteamericano y cerrará su gira el próximo martes, desde las 23.50, cuando se mida ante Costa Rica.

Argentina tuvo el protagonismo absoluto en la primera etapa y con su clásico juego sincronizado y simple, avasalló a un rival que no tuvo los recursos necesarios para aplacar ni hacerle fuerza al campeón del mundo.

Si bien manejo la pelota y generó mucho, la "Scaloneta" debió hacer uso de la vía aérea para abrir el marcador: "Cuti" Romero, con un cabezazo en el corazón del área puso la historia 1-0.

El equipo de Scaloni hizo los méritos suficientes para irse al descanso con un marcador más abultado, sin embargo, recién pudo ampliar las cifras cerca del final del primer acto, cuando Enzo Fernández solo tuvo que empujar la pelota al fondo de la red para firmar el 2-0.

En el complemento, la Albiceleste volvió a repetir su ritmo intenso y en los primeros minutos volvió a golpear con el tanto de Lo Celso, quien con un zurdazo exquisito, le puso el moño a una buena combinación con Lautaro Martínez.

Durante los minutos siguientes, Scaloni se dio la oportunidad de probar otras variantes y allí aprovecharon sus minutos para mostrarse Alejandro Garnacho, Valentín Barco y Facundo Buonanotte. Además, Nehuén Pérez tuvo su estreno absoluto como titular y no desentonó en la última línea.

Argentina no sufrió hasta el cierre del partido y pese a los intentos de Martínez, Leandro Paredes, Garnacho y Ángel Di María, el resultado no sufrió alteraciones y finalizó con un 3 a 0.

La palabra de Lautaro Martínez

El delantero de Inter de Milán Lautaro Martínez manifestó que está tranquilo y apuntó contra quienes lo critican por su sequía goleadora en la Selección argentina, en el marco del triunfo por 3 a 0 ante El Salvador por la doble fecha FIFA.

"Estoy tranquilo. Trato de demostrar adentro de la cancha. Después que hablen ustedes, que hable la gente, a mí eso me interesa poco, porque en cada entrenamiento le demuestro al entrenador que estoy siempre a disposición del equipo para lo que sea, para arrancar de titular, de suplente o no entrar", disparó en declaraciones al finalizar el partido..

Martínez, tras la asistencia para Giovani Lo Celso, llegó a su séptima asistencia con la camiseta del equipo nacional y remarcó su entusiasmo y compromiso con la Albiceleste: "En definitiva, yo trabajo para ponerme esta camiseta porque es la más linda. Me gusta competir, me gusta dar lo mejor. A veces el gol no se da, hoy intenté y no pudo entrar. Pero bueno, seguiré trabajando. Ojalá que el próximo partido tenga una oportunidad para convertir y volver a sonreír y volver a demostrarle a toda esa gente que habla tanto de mí que está equivocada", cerró el delantero.

La síntesis del encuentro

Fecha FIFA.

Amistoso.

Argentina 3 - 0 El Salvador.

Estadio: Lincoln Financial Field de Filadelfia, Estados Unidos.

Argentina: Emiliano Martínez; Nehuén Pérez, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás González; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Ángel Di María y

Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

El Salvador: Mario González; Byan Tamacas, Melvin Cruz, Rudy Clavel, Jorge Cruz; Narciso Orellana, Nelson Flores, Christian Martínez, Darwin Cerén; Jairo Henríquez y Nelson Bonilla. DT:

David Dóniga Lara.

Goles en el primer tiempo: 15m Cristian Romero (A), 41m Enzo Fernández (A).

Gol en el segundo tiempo: 7m Giovani Lo Celso (A).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio Alejandro Garnacho por González (A), Nicolás Otamendi por Fernández (A); 10m Valentín Barco por Tagliafico (A); 20m Julio Garay por Tamacas (ES), Pablo Punyed por Orellana (ES), Facundo Buonanotte por De Paul (A); 27m Nahuel Molina por Romero (A), Alexis Mac Allister por Lo Celso (A), Melvin Cartagena por Ceren (ES); 31m Diego Flores por Blanco (ES), Germán Fuentes por Henríquez, Jeremy Garay por Bonilla (ES).