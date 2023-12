Macri comparó las elecciones en Boca con las nacionales y volvió a apelar a su hija de 12 años

El candidato a vicepresidente opositor de Boca Mauricio Macri, junto al candidato a presidente Andrés Ibarra, dieron una conferencia de prensa en la que intentaron justificar la avanzada judicial que iniciaron para impedir las elecciones en Boca Juniors.

"Lo que queremos es que se corrija el padrón. Hay múltiples irregularidades. Esto agravó el tema de los filtros, no sólo se vieron perjudicados los socios adherentes de Boca, también los activos que no pudieron entrar por el tema de los filtros. Dice Riquelme: no quieren votar. Nosotros quisimos votar, queremos votar, pero sin padrones truchos, así de sencillo. Quieren privatizar el club, dice el vicepresidente. Y nuestra respuesta es la que dimos en toda la campaña: el club es, fue, y será de los socios, nadie quiere privatizar el club".

"Por el respeto que Riquelme dice y querer a Boca, debería tratar y decir alguna cosa que tenga que ver con la verdad y la respuesta y que explique su mediocre campaña deportiva. Esto que está haciendo nos hace mucho daño a la familia de Boca, no pensé que iba a plantear de esta manera la campaña" agregó, por su parte, el ex presidente.

Andrés Ibarra continuó apelando a la campaña en la que la fórmula apadrinada por Macri salió tercera: "Es una copia exacta de la campaña del miedo a nivel nacional instalada por Sergio Massa, lo que han hecho es copiar y buscar los temas que le duelen a los socios de Boca. Mauricio estuvo 12 años en el club, la época más gloriosa, con los 16 títulos. Fue hecha como asociación civil, y esa asociación civil estuvo Número 1 mucho tiempo en el ranking FIFA".

Siguiendo la linea de Ibarra, Mauricio Macri redobló la apuesta con respecto a la analogía que hizo el ex Ministro de Modernización: "No sé si vieron el banderazo, liderado por toda la dirigencia kirchnerista. Duele, después de haber visto a Boca en los más alto del fútbol mundial y hoy es un club tomado, por la arbitrariedad de él, y de sus hermanos. Esto pone a Boca en verdadero peligro. Por eso estoy acá. Para mí era una etapa terminada, le había dado todo a Boca, es mi casa, lo amo, pero manejando toda la información que se maneja, hoy estoy acá. Sólo por la grandeza de Boca, para cuidar a nuestra querida institución".

"No sólo esta movilización de la política que vimos el otro día, sino también negar lo que hizo la jueza, con peritos de la gendarmería. Dijo que iban a ganar 95 a 5. Lo bajo que hemos caído, la jueza tuvo que pedir protección. Y hoy tuve que poner una denuncia porque mi hija fue amenazada públicamente. Estamos en una elección de Boca, no en una competencia de matones. ¿Quisieron recusar a la jefa? La recusaron. Sigue en la causa", añadió.

El candidato a presidente de la fórmula opositora sumó: "No me hago el tonto y estás mintiendo, Román Riquelme. De los 51.000, en realidad los socios son 29.000 que es natural para ocho años de gestión. Nos dieron el club con deuda y hoy tenemos 28 millones de dólares en el balance. Es mentira. La gestión anterior les dejó cuatro millones y medio de dólares en la caja, con lo que sobrevivieron estos cuatro años, con un año sin sponsor. Miren el balance. En 25 años no le hicieron ni un pozo a la Bombonera, dijo Riquelme. La última gran reforma estructural se hizo bajo la presidencia de Mauricio Macri".

Por su parte, Macri añadió: "Esto no puede seguir sucediendo por este camino, no vamos a hacer nada más que seguir destruyendo el club. Maltratando jugadores, a los técnicos, tres técnicos en el último año, esto es mucho peor que lo que le hizo Passarella a River, mucho peor. Adentro de la cancha Riquelme es ídolo, pero afuera es otra cosa, son dos mundos distintos".