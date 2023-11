Macri y la extorsión a Riquelme en TV: "Román, borrá a esos 13 mil socios y el domingo votamos"

El clima electoral en Boca está que arde. Se cambian los días, se enciende la llama por ver quién será el próximo presidente de la institución y en el medio, una de las elecciones más importantes de la historia del Xeneize. Las aguas están muy divididas y bien marcadas: Juan Román Riquelme por un lado y la dupla Andrés Ibarra con Mauricio Macri por el otro. Serán los socios quienes tengan la posibilidad de definir dentro de las urnas quién se hará cargo de la presidencia en los próximos cuatro años.

Macri-Ibarra-Boca

El día estipulado para que se lleven a cabo las elecciones era el sábado 2 de diciembre. Sin embargo, desde la oposición realizaron una denuncia debido a que distintos socios no podrían asistir aquella tarde por una cuestión de religión y con la firma de un juez, consiguieron que se realicen el domingo 3.

Cuando parecía que todo estaba encaminado, una nueva traba se puso en el camino electoral: a último momento, La Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) suspendió los comicios previstos para este domingo por una nueva denuncia llevada a cabo por Ibarra y Macri. ¿Qué fue lo que pasó? Los candidatos de la oposición ratificaron que aparecieron nuevos socios sin antigüedad que están habilitados para votar, algo que generaría "irregularidades" en el padrón.

¿Entonces? Sin una propia investigación, la jueza encargada de la causa decidió de un momento al otro reclinar y dar marcha atrás con las elecciones, a pesar de que ya estaba todo listo y preparado para que se realicen y por el momento, no se dio a conocer ninguna fecha estipulada para que se lleven a cabo. Hasta ahora lo único que se sabe es que si los candidatos no se reúnen para llegar a un punto en común, este fin de semana no habrá votación en la Bombonera.

Elecciones en la Bombonera

Cada candidato a Presidente lleva su propio discurso en el bolsillo. El lunes por la tarde, Riquelme dialogó con Jorge Rial en el programa Argenzuela y le pidió a la oposición que no "ensucien" más las elecciones y que dejen votar a la gente en paz. Aun así, Andrés Ibarra y Mauricio Macri dialogaron en TNT Sports y le pidieron lo mismo al ex futbolista ordenando que "deje de mentir".

Andrés Ibarra y Mauricio Macri