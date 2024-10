Riquelme sobre los incidentes en el partido de Gimnasia: "Pidieron disculpas por las balas de goma que tiraron"

Román Riquelme, presidente de Boca Juniors vivió una noche picante en el entretiempo del encuentro entre su equipo y Gimnasia de La Plata donde se produjeron incidentes que la Policía intentó calmar con balas de goma. Es allí donde el referente del fútbol decidió actuar para que ninguna persona salga herida.

"Sabemos que en nuestro país se vive el fútbol de una manera especial", dijo Román entre risas nerviosas en una charla con el programa Argenzuela por Radio 10. Riquelme contó que no pudo contenerse y sin pensarlo mucho se involucró en la situación que se agrandaba con el paso de los segundos: "Yo estaba mirando la situación desde arriba, iba avanzando y llegó un momento que nada me salió bajar. Soy hincha de mi club, amo a mi club, amo a la gente y entiendo que tenemos que ayudar para que entendamos que es deporte".

Riquelme frenó la represión

El referente reivindicó el trabajo de la Policía que intentó calmar la situación pero también de los miembros de la propia barra que ni bien lo vieron, ayudaron para que el conflicto no siga escalando: "A veces criticamos a los hinchas de cualquier equipo, que lo más fácil y criticamos a la policía, que es lo más fácil", dijo y siguió: "Tengo que agradecer a los policías que estaban ahí porque cuando bajé, hablé con ellos y entendieron que había muchos chicos, que había mujeres", dijo Riquelme y confesó: " Pidieron disculpas por las balas de goma que tiraron ".

Claro que también reivindicó la labor de los propios hinchas de Boca: "Los que estaban en la platea entendieron que teníamos que ayudar. Los barras se acercaron hasta ahí y me ayudaron para que la gente se calme, para que cuidemos a los hinchas de Boca. Hay que darles las gracias".

Riquelme dialogó con policías e hinchas para que la situación no escale

La situación era inesperada: el presidente de un club mano a mano parado frente a la policía que tiraba gases y balas de goma. Es en ese momento en el que también tuvo que lidiar con un hincha que estaba enojadísimo y que le dijo: "Salí de acá que te van a lastimar", sin embargo, Román no abandonó y se quedó hasta el final para contener la situación: " Si tengo que pararme adelante para que no me lastimen a los hinchas lo voy a hacer todos los días ".

En cuanto a esto, Riquelme reflexionó sobre la importancia de que dos hinchadas contrarias puedan volver a disfrutar de los partidos sin que intermedie la violencia: "Tenemos que hacer todo para que el fútbol argentino pueda se pueda disfrutar con la hinchada de los dos equipos y entendamos que es un deporte nada más", dijo y terminó: "La gente de Gimnasia entendió que teníamos que calmarnos y gracias a Dios se pudo jugar el partido ".

Riquelme evitó una batalla campal

Román concluyó: "En medio del nerviosismo, tanto la policía como la gente que estaba en la platea, por más que a veces critican mucho a la barra de nuestro club, ayer se comportaron de maravilla y cruzaron desde atrás del arco hasta la platea para poder ayudar a nuestros hinchas".