SAD vs Asociaciones civiles: Fassi no suelta y busca impugnar la reelección de "Chiqui" Tapia:

El vínculo entre Andrés Fassi, presidente de Talleres de Córdoba, y las autoridades de Asociación del Fútbol Argentino (AFA), se terminó de romper semanas atrás, luego de que Andrés Merlos denunciara que el cordobés ingresó a su vestuario con dos custodios armados tras el duelo que La T disputó ante Boca por Copa Argentina. En aquella oportunidad, el juez dijo que Fassi lo estaba esperando en la puerta del vestuario junto a cinco hombres. Después de la aparición de la policía, Merlos pudo ingresar, pero lo siguió el empresario, junto a dos hombres. Fue ahí cuando "uno de ellos se metió la mano en el bolsillo de una campera gris" y exhibió "la culata de una pistola".

Chiqui Tapia seguirá siendo el presidente de la AFA

De acuerdo con el árbitro, recibió insultos y amenazas de muerte por la polémica jugada que terminó en el único gol del Xeneize en el encuentro, mientras que Fassi sostuvo que en realidad fue Merlos quien lo agredió con un puñetazo y le propinó una patada a Hugo Gatti, vicepresidente de la T. Desde entonces, la relación entre el presidente de Talleres y el mandamás de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, quedó más que tirante, sobre todo teniendo en cuenta que el dueño del Grupo Pachuca es uno de los pocos dirigentes del fútbol argentino que públicamente se pronunció a favor de la llegada de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).

De hecho, en las últimas horas Fassi redobló la apuesta y le agregó un nuevo capítulo a esta disputa con el presidente bicampeón de América y campeón del Mundo. "Y no vine al fútbol argentino, Chiqui, a hacerte problemas a vos. No, Chiqui. Estás equivocado. Y estás equivocado en pensar que puede haber alguien que piense distinto a vos. ¿Y sabés qué? Te lo dije muchas veces: no tengas miedo que no voy a ser presidente de AFA", se lo puede oír advertirle al presidente de Talleres a Tapia, en un video que compartió a través de sus redes sociales Pablo Toviggino, actual tesorero de la entidad y mano derecha del ex presidente de Barracas Central.

La lista de Chiqui

Resulta que Fassi presentó ante la Inspección General de Justicia (IGJ) un pedido para suspender la Asamblea extraordinaria de la AFA del 17 de octubre, donde se confirmará la continuidad del mandato de Tapia por los siguientes cuatro años. Hay que destacar que la del máximo dirigente del fútbol argentino fue la única lista de candidatos presentada para integrar el Comité Ejecutivo de la AFA por el período 2024-2028. Pese a esto, el dirigente de Talleres de Córdoba sostiene que no hay justificación para adelantar una elección cuando los mandatos vigentes siguen hasta 2025.

El navegador no soporta este contenido.

Para ser exactos, el mandato se renovará en marzo del año que viene. Además, las autoridades del conjunto cordobés que el adelantamiento de la Asamblea extraordinaria impide la presentación de una lista opositora y resaltaron que el club ni siquiera fue notificado hasta que la información apareció en el boletín oficial de la AFA. "El fútbol argentino, lo que hoy requiere, es un debate entre todos los actores que lo conforman, para definir la visión de hacía donde queremos que vaya, cómo queremos que se desarrolle, anteponiendo los intereses del deporte por sobre los personales", afirma Fassi en la carta que le envió a Daniel Roque Vitolo, titular de la IGJ.

Pablo Toviggino, hombre cercano a Tapia y figura influyente dentro de la AFA

Lo cierto es que Toviggino fue quien recogió el guante y públicamente a través de su cuenta de X salió a responderle al presidente de La T. "Les presento un combate pactado a dos rounds. Esta película ya la vimos, disimulen. Muy evidente el autor intelectual (M). Del autor material ('Falsi') nos ocupamos finalizado el combate. Los dejo, me acaban de invitar a comer tallarines. ¡Afuera!", escribió la mano derecha de Chiqui, en un claro mensaje a las intenciones del cordobés.