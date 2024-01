Del cachetazo al desprecio: Rosina de GH a punto de explotar por el bullying de Lucía

Las personalidades en la casa de "Gran Hermano" son como en el exterior. Por más que haya jugadores que intentan fingir que son distintos, todo termina saliendo a la luz luego de tantos días y noches frente a las cámaras. Recientemente, Lucía Maidana, una mujer que jugó la carta de haber sido discriminada por su elección sexual y hasta por su propia familia conservadora, quedó en el ojo de la tormenta por el cachetazo que le pegó a Rosina Luna Beltrán y el constante bullying que le hace tratándola de tener pocas luces.

La uruguaya le manifestó a Zoe Bogach que estaba cansada de que digan que "no entiende nada" y hasta llegó a las lágrimas para expresarle a su compañera que no aguanta más ese trato desdeñoso por parte de sus hermanitas y hermanitos. Tras estar deprimida en el baño, su compañera le preguntó qué le pasaba: "Nada, me puse re triste", contestó Beltrán. "¿Por qué?", quiso saber su compañera. "Extraño a mi madre. Encima todo el mundo me molesta, todo el tiempo me molestan con todo", confesó. "Lo hacen para divertirse pero para vos no está bueno", analizó su compañera.

Rosina Luna Beltrán habla con Zoe Bogach a escondidas y en el baño

Todo este diálogo quedó grabado en un informe que realizó la producción para demostrar la olla a presión que está por estallar en la mente de la uruguaya, ante la constante ofensiva de algunos de sus compañeros y compañeras. Así fue que le recordó a Bogach lo que dijo Lucía de ella cuando se le presentaban a Virginia Demo. "Ya entró y le dijo 'no entiende nada', ¡pará!", protestó Beltrán.

"Y otra cosa: Rosi no entiende nada. No capta la ironía. Se toma todo literal. Así que lo que le digas se lo tenés que explicar", había sido lo que la salteña había dicho de su compañera. "Los chistes de ellos no entiendo", le explicaba en esa oportunidad la uruguaya.

Luego de perdirle un abrazo a Zoe y de confesarle que la quiere mucho, en el marco de la contención que le brindó en ese momento, recordó otro momento durante la presentación con la nueva integrante de la casa más famosa del país. "Claro, la mujer se debe haber asustado. Le dicen: 'va a querer dormir con vos, se te mete en la cama'", recordó Rosina.

La escena a la que se refería era una en la que Agostina Spinelli le decía a Demo que la uruguaya "necesita dormir con alguien". "¿A quién extrañás?", le preguntó la standupera. "A mi mamá", respondió la joven. "Bueno, yo soy tu mamá", le aseguró Virginia, ganándose el suspiro de los presentes.

Lucía Maidana entró a Gran Hermano el 10 de diciembre de 2023.

Tras insistirle a Zoe que se está dando cuenta de que todo el tiempo la molestan, le preguntó: "¿Dijiste que ibas a hablar con Luci?". "Claro, para que la corte", le explicó Bogach. "Porque ella dice que lo hace porque si molesta a alguien es porque lo quiere", la justificó Rosina. "Sí, pero ya está, boluda. Hay un límite", sentenció su compañera.

"Aparte que no me hace sentir bien que digan: 'ay, no entiende nada'. No es que no entiendo nada, boluda. Los chistes que hacen no los entiendo", precisó entre lágrimas Rosina. "Ya está. No pienses más", le pidió Zoe. "Es que me molesta. ¿Qué voy a hacer si no entiendo los chistes que hacen?", se preguntó la uruguaya. "No te pongas mal, son pelotu*****", relativizó Bogach.

Tras la charla le pidió quedarse sola en el baño y que no diga nada de lo que habían hablado allí. Lo cierto es que Lucía viene de pasar un límite muy serio, y físico. Es que, recientemente, mientras le hacían una broma a Bautista Mascia, la salteña le pegó un cachetazo a Rosina.

La escena fue así: Maidana le depilaba el pecho al uruguayo junto a Rosina, mientras la escena era observada por Martín Ku, Denisse González y la recientemente eliminada Florencia Cabrera. En ese momento, Beltrán exclamó: "Ay, le pusiste en el pezón", lo que generó la reacción inmediata de un sonoro bofetón que le golpeó la mejilla derecha a la uruguaya.

Triste y a punto de explotar está Rosina Luna Beltrán por el maltrato de Lucía Maidana y los demás hermanitos

"¡Nena, no me pegues!", reaccionó Rosina, mientras algunos de sus compañeros presentes se tapaban la cara y se reían en silencio por lo que acababa de suceder. La escena fue analizada por Denisse y Bautista, cuando estaban solos y ella le hacía masajes. "Hoy Luchi le metió una cachetada, si eso se viera en corto ca**. Le metió un viaje", le contaba González a su compañero. "Tremenda mano le puso, yo no lo vi, pero se escuchó", reconoció el uruguayo.

La verdad de la milanesa es que, por un golpe mucho más moderado por parte de Juliana "Furia" Scaglione a Williams López, la popular jugadora quedó en placa. En las redes sociales, "Las Furiosas" piden sangre tras comparar ambos golpes y considerar que el de la salteña fue mucho más duro que el otro. Lo cierto es que Rosina está a punto de explotar y ya está cansada de que la traten de tonta.