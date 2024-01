Catalina de GH en BBN: del meaculpa por las peleas, al posible rearme de los furios y todo lo que la tele no mostró

Catalina Gorostidi ingresó por todo en Gran Hermano aunque su participación quedó corta en el reality: se convirtió en la quinta eliminada por elección y votación del público. Aún así, su paso fue medianamente intenso, pero súper fugaz dejando una imagen que probablemente quede escrita en la historia del programa: peleadora, luchadora, gritona y furiosa, por sobre todas las cosas.

Catalina Gorostidi se convirtió en la quinta eliminada de Gran Hermano.

Su primera aliada fue Juliana "Furia" Scaglione y juntas empezaron a dominar la casa de par en par. Apodadas "Las Furiosas", junto a Carla De Stéfano y Agostina Spinelli, se unieron para ir en contra de la tranquilidad que habitaba en la casa con una forma sumamente particular: apodaron a los más callados como "caracoles", a los amigos de Martín Ku como el "Imperio Chino" y declararon una guerra que duró 37 días.

En diálogo con BigBang, la médica pediatra habló sobre cómo vivió aquellos polémicos días y aseguró que su manera de desempeñarse dentro de la casa no fue la que le hubiese gustado e incluso se "avergüenza" de verse así. Es que claro, en tan sólo 24 horas ya se encontraba sin voz de tanto gritar y hasta se despidió con una agresiva pelea contra Emmanuel Vich, que fue lo que hizo que se le ponga el punto final a su estadía en el programa.

"Los invito a convivir 40 días con Emmanuel y van a ver que se van a sacar como me saqué yo", avisó. A pesar de que no le gustó verse de esa manera, se puso un nuevo objetivo en marcha que será el repechaje y "bajar mil cambios" para no decepcionar a la gente, ni a sí misma por su manera de actuar. Además, aclaró que en caso de volver a ingresar, le "pondría los puntos" a Alan, lo nominaría y lo eliminaría por "maleducado". Por otra parte, dejó abierta la puerta de que se rearme un Furiosas 2.0 con Lucía y Zoe de integrantes.

-¿Cómo estás viviendo tus primeros días fuera de la casa?

-Los días pasan y cada vez me siento mejor, aunque un poco afónica todavía por como me quedé en la casa. Más allá de eso, estoy feliz y tranquila viendo las cosas que hice mal que no me daba cuenta cuando estaba ahí, estoy reflexionando en muchas cosas y otras viéndolas con alegría, viendo como la gente me apoya y otras no, pero creo que de eso también se trata Gran Hermano.

Catalina Gorostidi ingresando a la casa de Gran Hermano.

-¿Te preocupó a nivel salud el problema con tu voz en un principio?

-Los últimos días la recuperé bastante. Estuve con muchos médicos dentro de la casa porque no podía ni hablar y me inyecté bastantes veces. Ahora la recuperé un poco, pero lo que pasa es que desde que salí que no paro, ni descanso, ni un poco. Imaginate que nosotros nos acostábamos cuando salía el sol, teníamos los horarios re cambiados y eso también fue un factor clave.

-¿Cómo son los horarios ahora en tu vida?

-Los horarios dentro de la casa eran rarísimos porque no los sabíamos. Era un tema constante de conversación y nos guiábamos con el sol, nos dormíamos cuando amanecía y decíamos "es de día, vamos a dormir". Es todo muy pronto y muy reciente, yo salí y estuve en el hotel sin tener mucha vida social. Tampoco puedo dormir mucho por todo el movimiento que estoy teniendo. Yo entré como médica que veía los programas por la televisión y ahora verme a mí yendo para los mismos que veía es una locura hermosa. Que la gente se acerque a pedirme una foto, estoy súper agradecida, me sacaría con todos los que me piden.

-¿Qué fue lo primero que hiciste cuando te dieron el celular?

-Antes de que me lo den, que fue el lunes a la noche, hablé un poco con mi mamá y con mi mejor amiga para que me actualicen y orienten un poco por cómo están las cosas. Yo sabía que había gente que no le iba a gustar por cómo me enojé o por mis formas así que me esperé un poco de críticas, lo primero que hice fue ver los Whatsapp de la gente que me conoce, después entré a Instagram y Twitter y me encontré con de todo. Muchas cosas lindas, videos míos, con Furia, con Zoe, con Luchi y también vi videos míos discutiendo que no me gustaron nada, no me gustó verme así y creo que ese va a ser un aprendizaje desde hoy para mi vida y si vuelvo a entrar a la casa, de bajar 10 cambios y escuchar cuando uno se enoja lo que dice. A mí me pasa que me enojo y digo un montón de cosas que ni siquiera creo por el hecho de estar enojada y después me arrepiento. Nada más que uno no tiene una cámara siempre cuando se enoja y en ese momento sí la teníamos, pero no nos dábamos cuenta.

-¿En tu vida personal también sos así o te consumió un poco lo que se vive dentro de la casa?

-Vivir ahí es difícil. El que subestima a Gran Hermano y dicen "estos no hacen nada", no es así. Es muy complicado, estar lejos de los afectos aunque no fue mucho tiempo, es difícil. Estar ahí sin saber nada y que tu único contacto con el afuera sea Santi Del Moro en la televisión o algún que otro grito que ni siquiera sabes si escuchaste bien, si son gritos falsos o qué, se intensifica todo. O también vivir con gente que no conocés o gente que no elegirías como amigos también intensifica. Aunque yo también soy así. Cuando me enojo voy de cero a mil. Yo me mostré cómo soy y creo que de eso voy a sacar mucho aprendizaje para sobrellevar esas cosas en mi vida cotidiana.

Catalina Gorostidi participante de Gran Hermano.

-¿Qué pasó cuando te viste sacada fuera de sí?

-Me vi y dije que no podía ser que haya reaccionado así. Hasta dije cosas que ni pienso. Cuando en el debate me mostraron todo lo que dije de Rosina no lo podía creer porque yo ni pienso esas cosas de ella, pero me salieron en el momento de enojo total. Las cosas que no me gustaron de ella se las dije en la cara y fin, ninguna de esas cosas agresivas las pensé. Fue en un contexto que Florencia me contó algo, me enojé y no me gustó para nada verme así.

-¿El día que entraste a la casa pensaste en jugar de una o se te dio por tu unión con Furia?

-Yo me propuse ser yo misma. Me uní a Furia y no sabía s estaba jugando, si era fuerte o no, vi una persona re linda con un montón de valores y empecé a juntarme con ella, con Agostina, con Chula, porque compartíamos muchas cosas en común, me moría de risa con las cosas que hacía Furia con el cabrito en la pasarela y es el tipo de humor que me gusta a mí. Fui totalmente autentica en lo malo y en lo bueno, nunca planee una estrategia ni nada. Por eso también me dolió que Agos se haya quedado un poco sola porque les tomé mucho cariño y estoy segura que voy a ser amiga de ellas afuera y de algunos chicos también. Por eso creo también que había cosas que no me gustaban, que no digo que esté mal, pero como digo yo, más allá de jugadores somos personas que estamos conviviendo y eso d estar jugando todo el tiempo no está bueno porque hay que pensar también en lo personal y que hay que convivir y ser humano.

-¿Te pone mal la distancia entre Agostina y Furia?

-Me pone mal porque no creo que las cosas hayan sido así como por lo que está enojada Furia. No entiendo si su enojo es directamente con ella o por la razón de que yo me fui. Creo que Furi y yo teníamos una relación muy importante y creo que ella estaba tan enojada de que me haya ido que buscó un culpable en Agos. No creo que haya sido así porque defender a Agostina es algo que me salió hacer a mí y que lo hubiera hecho con cualquier persona que quiero dentro de la casa tenga o no tenga razón. Si sos una persona que quiero, te voy a defender.

-En la casa te viste cumpliendo mucho el rol de defensora con las tuyas...

-Es que sí, soy así. Como por ejemplo, cuando Florencia no le quiso dar panqueques a Zoe, que vino a contármelo a mí media triste, salí a la cocina y le dije a Florencia que me dé dos panqueques sin ningún tipo de vuelta. Y yo ni quería y me lo comí igual de bronca. Cuando a alguien que quiero le está pasando algo o no le gusta, voy a saltar.

Juliana "Furia" Scaglione y su abrazo final con la eliminada Catalina Gorostidi.

-¿Por qué no le quería convidar panqueques?

-Porque Florencia es así, está jugando y ojalá que no sea así su persona cuando salga. Lo que pasa es que ella está muy sola porque tiene actitudes que no gustan, yo la alejé de mí y el grupo la alejó, entonces se quiere unir a los varones porque piensa que no la van a votar y para lograr eso, siempre quería darles panqueques a los chicos y todo a ellos nada más. Entonces yo le dije que a Zoe le dé si o si y la tuve que apurar porque a mí no se enfrenta, se enfrentan a los más chicos o los que no responden, son así.

-¿Zoe puede terminar siendo una Furiosa?

-Creo que Zoe es una mini Catalina, pero con todas cosas buenas. No tiene la locura mía, que está buenísimo que no la tenga, pero por ejemplo, yo era la que repartía los jugos para el tereré y todos me venían a preguntar si podían consumirlos, y ese legado se lo dejé a Zoe y en la casa eso es re importante para la organización. Yo a Zoe la adopté como una hermana menor y vi que aprendió un montón de cosas buenas mías para plantarse más y estar más activa en la casa. Yo cuando me fui pedí que me cuiden a Zoe porque es muy viva pero es frágil.

-¿Por qué algunos de los participantes no pueden o no quieren aceptar a Furia?

-Porque ella es muy sincera y eso puede chocar. Quizás también por sus formas, que muchas veces nosotras le recalcamos, pero la gente no se permitió conocerla. Furia es re sensible, leal, buena persona y ahora se acercan por juego y estrategia. Yo estoy tranquila de que le va a ir bien porque tiene un ángel increíble y porque es muy buena gente.

-Se habla mucho del shippeo "Furiacha". ¿Es real o no?

-Yo que estuve ahí, digo que no. No hay ninguna pareja dentro de la casa. Sabrina y Alan es puro shippeo apropósito de hecho y Furia ni loca. Es muy viva. No le gusta ni un poco Lisandro, al contrario, ella me quería juntar a mí con Licha y yo ni loca. El me cae bárbaro pero no había chances. Aparte Furia es muy respetuosa de la gente que tiene pareja. Si se juntan con ella porque es una persona fuerte, pero no es ninguna tonta y sabe muy bien lo que es pasar un rato divertido y lo que es jugar.

Catalina Gorostidi quedó eliminada de Gran Hermano y debilitó a "Las Furias".

-¿Qué pasa con la pareja de Denisse y Bautista?

-Dos caracoles. Bautista es buen pibe pero es muy caracol . Canta todo el día y es irritante vivir con él, o sea, es bueno pero te saca. Y Denisse no llega a caracol, es una babosa. No tiene ningún tipo de gracia, no habla, es aburrida, egoísta porque no presta los maquillajes ... Zoe le tuvo que robar las golosinas porque las tenía encanutadas hace 55 días y Denisse me encaró a mí porque claramente pensó que fui yo, pero yo le dije que si quería enojarse conmigo yo no tenía ningún problema porque ni loca mandaba al frente a Zoe. Le aclaré que no le iba a decir quien había sido pero que se lo tome como que fui yo que no pasaba nada. Ella no es mala persona, pero si está o no, da lo mismo. A las chicas un poco las estaba irritando por pavadas de la casa de su egoísmo.

-Definime lo que hace un caracol adentro de la casa.

-Básicamente no hacen nada. Son como un renglón. Van por el suelo sin hacer nada. Las tres cosas básicas es: dormir, comer huevos y jugar al piedra; papel o tijera. Axel era el señor caracol. Por eso se fue como se fue. Ahora ese grupo lo integran absolutamente todos menos Licha y las chicas, excepto Denisse. Incluso hasta el Chino es un caracol salvando las pruebas del líder que es en el único momento que hace algo. Manzana se quería hacer el estratega pero otro caracol más que le salió mal el juego.

-¿Qué es lo que pasa con Manzana adentro de la casa?

-Yo cuando entré a la casa no sabía quién era y lo traté como un igual. Al principio si es verdad que algunos se acercaron a él por eso, que es un garrón y yo lo hablé con él los primeros días de convivencia, pero ahora se comió un personaje de buenito y en verdad no es tan así. Furia se dio cuenta y yo también, cuando se lo dijimos se enojó y de apoco se está dejando ver que está siendo muy mala leche. No sé si es tan fuerte, creo que toca placa y se va. En un mano a mano entre él y Furia, se va sin dudas. Pero igual no sé cuándo va a caer en placa porque le tienen miedo por ser él . Vos pensá que son todos caracoles que no se van a arriesgar. No lo quieren ni hace grandes cosas, duerme todo el día y no es interesante. Es una cuasi babosa. No se animan a votarlo porque tienen miedo del que dirán afuera.

-¿Te sorprendieron los comentarios de Alan?

-Adentro nosotros no le vimos ni escuchamos los comentarios que tuvo entonces lo veíamos como una persona súper buena, copado y cuando salí no me imaginaba ni loca todo lo que dijo. Fue fuerte y en la casa no se sabe la cantidad de cosas que dijo. Ahora creo que si se enteran, se va seguro.

Catalina Gorostidi y Alan Simone mano a mano por la eliminación.

-En caso de ingresar al repechaje... ¿Te acercarías y le dirías algo al respecto?

-Iría a decirle que la corte un poco porque no creo que sea una mala persona pero esos comentarios no pueden hacerse jamás. Se lo diría e iría después de eso a votarlo para que se vaya por maleducado. Quiero que se vaya .

-¿Por qué todas las placas estaban integradas por Furiosas?

-A mi parecer siempre nos mandaban a placa a las Furiosas porque somos muy auténticas, no vamos a endulzar el oído de nadie para que no nos voten ni hacernos las amigas por conveniencia. Aun así, creo que en el afuera a mí me sacaron porque no gustaron mis modos y eso es razonable, yo lo admito y pido disculpas. Si entro, eso lo voy a mejorar tanto para el juego como para mi vida.

-¿Te liquidó un poco la convivencia con Emmanuel?

-Sí, fue muy complicada. Por ahí no se vio todo pero Emma es una persona muy complicada para vivir porque te descoloca por un montón de momentos y no únicamente yo sino que todas las chicas pasamos momentos jodidos con él. Se levantaba de mal humor pero sacado, se gritó con todo el mundo, Zoe estuvo todo el día en la cama llorando porque no lo aguantaba más, Luchi también, era demasiado ansioso y había que tenerle empatía por su forma de ser. Creo que por todo eso yo me saqué así, pero todas las actitudes de él no las mostraron. Me parece muy mala leche, la palabra que le dije él la entendió perfecto que no fue con ese significado pero le vino perfecto para tener el escándalo y la cámara. A mí eso me sacó. No podía creer que se tome de algo así para generar terrible conflicto. No se aguanta cuando uno le dice las cosas, empieza a temblar y hacerse la víctima, la gente así que es doble cara no me va. Mil veces hemos estado en el patio con todos y él te dice "correte que no me enfoca la cámara", como que estaba todo el tiempo pendiente de eso y nosotros no porque era nuestra casa y ya. Mi conflicto fue una actuación más y puede ser que le haya dolido entonces al día siguiente me acerqué y le pedí unas disculpas muy cortas de lo que yo creía que tenía que hacer y él ya exageró de nuevo para que extienda mucho más mi perdón. Yo le dije que después lo íbamos hablar afuera así no le dábamos más cámara.

-¿Te arrepentís de decirle que nadie lo quería ni era aceptado dentro de la casa?

-Cuando yo le decía que no lo quería nadie adentro de la casa, era porque realmente no lo quería nadie. Imaginate que él se re contra ofendió conmigo, hizo escándalos, lloró, se tiró en la cama, se quebró, hizo un show tremendo y al día siguiente cuando le pedí disculpas que encima me dijo que tendría que haber sido más extenso, ya se dio vuelta y empezó a ofrecerme hacerme bucles, etc. Entonces pará. Tan enojado no estabas. Claramente estaba actuando. Creo que nadie se lo banca pero le tienen más empatía y paciencia. Yo estallé y le dije un montón de cosas que ni me acuerdo, Agos saltó a defenderme, nos sacó a las dos pero ganó él y quedó como una víctima que no es real.

-Después de que te fuiste igualmente siguió en conflicto con otros participantes...

-Es que él está mostrando gracias a Dios lo que es como persona. Un montón de personas me están diciendo agresiva pero yo no soy así. Cuando me enojo me zarpo y eso lo tengo que cambiar, pero no soy agresiva. Él es despreciable. Las caras de asco que les hacía a las chicas cuando algo no le gustaba, cómo nos trataba, les juro que es imposible vivir con él. Yo los invito a que convivan 40 días y les juro que si lo hacen se van a sacar como yo porque es inaguantable. Es muy mala leche. Imaginate que sacó de quicio a Luchi que no se mete con nadie o a Zoe también. Se está yendo al pasto, quiero que sea el próximo eliminado.

Careo entre Catalina y Emmanuel.

-Ahora que están afuera las dos... ¿Cómo es tu relación con Isabel?

-Yo a ella le dije las cosas que pensaba en la cara, no me gustó como actuó en la casa, me podrán criticar todo pero yo le dije lo que pensaba de mala manera y quizás no estuvo mal pero lo hice. Ella fue todo lo contrario, nunca me dijo nada y encima en mis espaldas no sólo que me re puteó con Licha y con Joel sino que también me amenazaba. O sea, si me vas a putear, hacelo en mi cara. Ella se queja de que yo la bardee pero al menos fui de frente. Me amenazó con que tiene contactos en el hospital y me pareció súper mala leche. Su juego fue espantoso, separaba la casa, no dejaba estar en la cocina ni nada. Cuando se fue todo empezó a estar más tranquilo, nos empezamos a unir, a comer juntos, íbamos a la pileta... Isabel nos separaba mucho y pensé en que quizás era un personaje hasta que vi todo lo que dijo de mí. Cuando me la encontré por primera vez ella se hizo la disimulada pero yo me di cuenta que ella es así, mala leche. A mí me dijo que no quería entrar al repechaje y en vivo dijo lo contrario, es como que no es una persona real. Por lo que vi acá, veo que es la misma persona que en el juego. Yo le pedí disculpas por lo que dije mal de ella pero quedó todo ahí. No es una persona de mi agrado.

-¿Quiénes son los que más están jugando?

-Furia sin dudas. Es divertida pero también tiene su persona hermosa. Creo que Licha también, si hablas un rato te das cuenta que no se banca más a los caracoles pero lo hace por el juego, él me parece una excelente persona y creo que afuera nos vamos a llevar muy bien... el Chino juega pero se hace mucho el estratega y es bastante caracol, Denisse quiere hacerse la que juega pero es tremenda babosa y no creo que haya muchos más. Creo que están de vacaciones en una colonia.

Catalina Gorostidi en su presentación en Gran Hermano.

-¿Crees que quieren imitar a Marcos y de repente se encontraron con un Gran Hermano totalmente diferente?

-Sí, re contra. Quieren pasar desapercibidos y no se dan cuenta que este año es distinto. A mí me gusta más este año porque los caracoles me aburren. No prefiero la agresión ni la discusión que fui yo la que más lo hice, pero tampoco me gusta que sea todo caracolismo porque aburre un montón . A mí me irritaba que yo me daba vuelta y era todo el tiempo no hacer nada o jugar al piedra; papel o tijera. Es como, sáquenme de acá que me voy. Cuando estaba con las chicas o peleas jodiendo o criticar sin cizaña me divertía mucho. Me gusta la gente más activa, los nenes chiquitos me aburren.

-¿Qué harías si entrás en el repechaje?

Entraría siendo yo, siendo leal, estando con Furia no por juego sino porque la quiero mucho. Espero que esté Agos y lo único que cambiaría sería bajar mil cambios y no ir a las puteadas que pueden molestar y no gustar. No iría a las puteadas y la falta de respeto hay que controlarla porque no está bueno. Lo demás, siempre sería yo.

