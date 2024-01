Florencia quedó eliminada, Del Moro se la jugó y fue muy duro: "No es para que se enojen..."

Una nueva gala de eliminación se celebró este último domingo en la casa más famosa del país, la cual significó un cambió en la dinámica de los candidatos que están más cerca de salir que de quedarse. Es que mientras que Florencia Cabrera perdió el mano a mano con Agostina Spinelli, con muchas encuestas que decían lo contrario, hubo otros jugadores como Emmanuel Vich que salieron rápidamente de la placa, lo que reflejó que ya no están con una patita en la calle como en semanas anteriores.

Es que la modelo curvy se fue con un 56,8 por ciento de los votos en su duelo contra la mujer policía, que obtuvo el 43,2 por ciento. Lo cierto es que en diferentes pesquisas que se realizaron en redes sociales, el porcentaje parecía invertido y la principal candidata a abandonar Gran Hermano era la que se impuso.

Florencia Cabrera y Agostina Spinelli en el mano a mano para saber quién se iba de Gran Hermano

La escena de su salida tuvo lo que ya parece una insignia a la hora de las galas de eliminación: el grito frenético de "gracias" que lanzó compulsivamente Juliana "Furia" Scaglione, quien si bien había tenido una buena relación con Cabrera, eso había quedado en el pasado y ya no había chances de reconciliación.

"Falsa de mier**, que a un grupo, que al otro. Loca, decidite. La ayudamos cuando lloró, todo. Que se vaya. Le brindé mi corazón, tampoco lo quiso. Así que buenas noches", sentenció Furia de cara a las cámaras, mientras estaba sola en el cuarto de las chicas.

En la placa también había estado Joel Ojeda, que fue quien primero perdió la posibilidad de ser eliminado. Allí lo había puesto Lisandro "Licha" Navarro, líder de la semanal, tras sacar del lugar a Martín Ku. Querían probarlo, ya que nunca había estado sometido al ojo del voto de la gente: "A partir de ahora para mí empieza otro juego completamente nuevo", prometió el trabajador de una aerolínea luego de salvarse.

Luego de él, salió de la placa Lucía Maidana. La salteña tampoco había estado en el ojo del voto popular, aunque su salida no parecía posible debido al bajo perfil que suele tener y el pronóstico se confirmó cuando Santiago del Moro la mencionó como la segunda en abandonar la posible eliminación.

El soberano habló y Florencia Cabrera se fue con el 56,8 por ciento por sobre los 43,2 que recibió Agostina Spinelli.

La gran sorpresa la dio Vich, que se quedó sin mano a mano y abandonó la placa en tercer lugar. El jugador era uno de los que más en peligro parecía para el análisis de acuerdo a las anteriores placas. La pelea con la eliminada Catalina Gorostidi que había iniciado Spinelli por la falta de cigarrillos, lo había dejado demasiado expuesto para una nominación.

Lo cierto es que su salvación demostró un cambio en la dinámica porque Emmanuel pasó de ser uno de los que parecía como posible eliminado, a quedar afuera de los últimos dos. Agostina, quien podríamos decir que intercambió lugares con él, también viene de perder el aval de la popular Furia.

Juliana "Furia" Scaglione volvió a festejar la salida de una de sus compañeras.

Por otro lado, Del Moro realizó una dura advertencia contra quienes se quejan todo el tiempo por la falta de comida y comodidades: "Chicos, están en un certamen en el que miles de personas mueren por estar, y el tiempo se acaba. ¡Jueguen! Piensen por qué la producción los llamó a cada uno de ustedes, y a partir de ahí empiecen a jugar con las cámaras. Esto va para cada uno, para que lo piensen, la posibilidad que tienen hoy es oro, no se quejen al pedo, 'que si la comida, que si la máquina'. Chicos, esto no es un Spa, esto es Gran Hermano, a ver si entienden", reprendió el conductor.

"Ustedes hicieron un casting larguísimo para estar ahí. Si se instalan en la queja, ahí se quedan. Les digo esto porque veo a muchos quejándose o con la energía puesta en lugares que no llevan a nada. Dentro de lo permitido hagan lo que puedan y más. Vi mucho y quiero ayudarlos a que despierten y disfruten de este juego", aseguró el ex "MasterChef".

"Si se duermen hay miles esperando. Hagan, propongan, miren a las cámaras, tienen 24 horas las cámaras, pero la queja no. Cada uno sabe qué va a hacer, yo se los digo para que aprovechen la posibilidad, porque dentro de poco se vienen dos cosas power", prometió Del Moro, mientras alertaba a los jugadores del reality a estar más activos.

"Tienen el mundo a sus pies, es hoy. Les digo esto porque veo a muchos demasiado en un contexto de 'somos un grupo de gente en un hotel boutique'. Yo no sé quién va a ganar, pero esto es largo y falta mucho. Trato de entenderlos, acompañarlos y contenerlos a todos ustedes. Pero como los vi este fin de semana, les digo que paren las antenas, acciones y disfruten. No es para que se enojen, al contrario, es para darles power", reflexionó.

Santiago del Moro, el conductor de Gran Hermano, presionó a los hermanitos para que no protesten.

Es un hecho que las mediciones de rating no vienen nada mal para el reality más popular de la Argentina, aunque también se sabe que todavía están lejos de lo que significó la anterior temporada, que no competía con el "Bailando" de Marcelo Tinelli. No es que el producto de América TV les "coma" mucha audiencia, pero es uno de los hechos por lo que es difícil empardar lo hecho por Marcos Ginocchio, Walter "Alfa" Santiago y Julieta Poggio.

Es por eso que Del Moro le pide a sus "valientes" que dejen todo y generen los conflictos que hace que mejoren en cuanto a cantidad de espectadores.