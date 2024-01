Manzana contó que sorprendió a Emma en la cama con Joel : "Entre broma y broma se acerca el sin hueso"

Mientras que algunos podrían estar viviendo sus últimos minutos dentro de la casa de Gran Hermano, otros aprovechan el tiempo para divertirse y, por qué no, ventilar algunos secretos. Esto es lo que ocurrió en las últimas horas entre Federico Farías, más conocido como "Manzana", Catalina Gorostidi y Emmanuel Vich.

Un poco más distendidos, luego de varios días de cruces, peleas, gritos e insultos entre algunos de sus compañeros, los tres "hermanitos" decidieron pasar el tiempo recostados en el verde césped de la casa. Allí fue donde el cantante tucumano se fue de boca y reveló que sorprendió al peluquero cordobés con Joel. "Yo lo vi acariciándole la cho...a Emma", le dijo Manzana a Cata, quien desconcertada y entre carcajadas quiso saber más: "¿Quién? ¿Joel?".

Si bien todo eran risas, la mirada fulminante de Emma se posó inmediatamente sobre la figura del tucumano. "Perdón, bueno. Estamos en confianza ya, boludo", atinó a decirle el músico, a lo que el peluquero le respondió con acierto: "¡Está en la cámara, boludo!". "Ah, boludo. ¿Ahora te vas a enojar?", le preguntó Manzana a su compañero, mientras que la médica pediatra no paraba de reír: "Ay Manzana, sos todo lo que está bien", le llegó a decir.

Con un implante un poco más serio, Manzana siguió: "¿Te das cuenta que diez minutos está bien y después se enoja?". AA su lado, Emma con una sonrisa cómplice le hacía un contundente reclamo a su compañeros: "No lo contés. No lo conté". Esto fue lo que hizo dudar a Cata, quien rápidamente reaccionó con un: "¿Es verdad?". A lo que el artista tucumano le responde confiado: "Sí, pero ya no puede salir de aquí. Ya lo hemos dicho en la pieza y ya está".

La mirada de Emma a Manzana por su contundente revelación

El divertido ida y vuelta siguió varios minutos más. "¿En serio? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Ay, la puta madre", exclamó sorprendida Cata, a lo que Emma, siempre en el rol de complicidad con manzana, sumó: "Boluda, ustedes viven en otro lado. Nosotros vivimos en este lado. Estamos enfrentados. Igual ya está, no pasa nada". "¿Pero qué? ¿Con todos los chicos ahí?", indagó la médica, quien ante la negativa de Manzana, continuó: "¿Y vos lo viste Manzana? ¿Justo entraste?"

Ahí, el cantante le aseguró que salía de bañarse y se encontró a Emma y a Joel dándose cariño, por decirlo de alguna manera. "Ay, no, es un montón esto, la reputísima madre. ¿Qué onda? ¿Es gay entonces?", le preguntó Cata a Emma. "Y sí boluda", le dijo el cordobés y agregó con una sonrisa en el rostro: "Yo tampoco sabía nada, pero yo me cagué de risa. Es que normalmente entre broma y broma la verdad se termina asomando. "Y entre broma y broma se acerca el sin hueso", cerró Manzana.

Manzana y la broma que le hizo a Cata

Si bien para muchos esta situación pudo haber ocurrido debido al apego entre Emma y Joel, la realidad es que se trató de una broma que se le ocurrió a Manzana para divertirse a costa de Cata y que el peluquero siguió. Vale aclarar que una situación así tendría que haber sido captada por la inmensa cantidad de cámaras que rodean cada habitación de la casa más famosa del país y que, además, en ningún momento big brother le pidió a ambos el famoso "consentimiento".