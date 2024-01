"Es mala persona, deforme y fea": el repudiable comentario de Isabel sobre Catalina en Gran Hermano

Se viven horas de muchísima tensión dentro de la casa de Gran Hermano. Por un lado está Juliana Scaglione, alias Furia, y su grupo de "furiosas", entre ellas Catalina, Carla y Florencia. Por el otro, Isabel De Negri, alias la "abuela hot", y su banda bautizada como "El imperio chino", integrada por Martín "El Chino", Sabrina, Alan, Lizandro y Denisse. Es tal la bronca que hay entre ambas "facciones", que big brother propuso un careo entre Isabel y Furia para bajarle los decibeles a la pelea.

Todo esto, motivado por la feroz trifulca, que incluyó gritos e insultos en la oscuridad, entre la entrenadora y la mujer de 65 años durante la noche. Como consecuencia de esta discusión, el conductor de GH, Santiago del Moro, propuso un enfrentamiento entre las participantes para que "limen asperezas". "Somos dos mujeres fuertes. Las veces que quise acercarme tenía el rechazo, de que me diga 'salí, no me toques'", lamentó la vendedora de vinos.

Mientras que Furia aseguró que Isabel tiene un prejuicio con ella por su imagen física. "La gente considera que soy un amenaza pero cuando me escuchan hablar, se dan cuenta que nada que ver. A mí el poder me lo dan ustedes. Yo no necesito de nadie para estar", sostuvo. Lo cierto es que la "pelada" de la casa tenía razón, ya que Isabel terminó discriminando por su aspecto y amenazando a una de sus "aliadas" en una charla que tuvo con su grupo en el patio de la casa. "Es deforme, es fea" , sostuvo.

La charla entre la mujer más grande de la casa, Martín Ku, Sabrina Cortéz y Lisandro Navarro se dio luego de que Del Moro diera a conocer la lista de participantes nominados: la placa quedó conformada por Nicolás (por la sanción), Carla (11 votos), Isabel (9), Lisandro (8) y Florencia (8). Al verse en la lista de candidatos a irse, Isabel intentó quitarle importancia y aseguró: "Yo me lo esperaba, necesitar desarmas, yo soy la fuerte del grupo. Me da fiaca hacer la valija".

isabel y furia

Luego, se fue con su grupo al patio de la casa más famosa del país, donde lanzó un furioso descargo contra Cata, aunque sin mencionarla a pedido del "Chino". "Acá hay una persona, que es que una porquería de mina, que es una basura y la tengo montada en el ovario derecho y te juro por Dios que cuando esté afuera, voy a estar afuera. Es todo lo que voy a decir, pero no voy a dar el nombre ahora. Es tóxica, mala persona y deforme, es fea", disparó con mucha bronca.

En ese momento, Martín la paró y le dijo "Listo, ya entendimos". Y ante el "sí, voy a seguir" de Isabel, "El Chino" agregó: "Ya con la mirada puteas, así que no faltan las palabras. Una mirada vale mucho más, posta. Ya con la mirada me lo describiste mucho mejor". "Aparte ayer cuando me vieron como reaccioné se deben haber cagado en las patas. Deben haber dicho ´a esta le agarra un ataque de locura y nos mata a todas a trompadas´. ¡Y sabés que sí", sentenció la "abuela hot".

De esta manera las redes sociales se llenaron de cuestionamientos y criticas contra la desagradable actitud de Isabel, quien durante el miércoles ya había dado qué hablar cuando las cámaras del reality la captaron pasándose una toalla por sus partes íntimas en la cocina. "¿Te secaste la argolla?", lanzó Sabrina, quien se encontraba a su lado, despertando una innumerable cantidad de comentarios del afuera. "¡Qué ordinaria!" o "Desagradable y asquerosa", fueron algunos de los mensajes que recibió en las redes.