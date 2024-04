"Tengo leucemia": Furia dio la peor noticia y Cata quebró en llanto, pero el show siguió como si nada

La confesión de Juliana "Furia" Scaglione a sus compañeros de reality acerca de cuáles fueron los resultados de los estudios médicos que le realizaron conmovió por completo a todos los participantes del juego, a los ex participantes que lo vieron por televisión y al público que sigue el programa. La noticia fue de tal impacto, que hasta su ex amiga y declarada enemiga, Catalina Gorostidi, quedó golpeada al enterarse.

"Tengo algo que es una verga, pero que no tengo que andar de tratamiento y por ende, como es nivel uno y no es en nivel cuatro, puedo seguir estando acá adentro", detalló Furia a quienes la escuchaban dentro de la casa más famosa del país. "Chicos, tengo leucemia grado 1. Y no es joda, no es chiste. No es nada", agregó la jugadora. El momento fue muy viral porque cuando lo hizo, desde Telefe levantaron el vivo antes de que confiese qué le habían dado como resultado, como para guardarlo para la gala de las 22. Todo como si una revelación de esta profundidad fuera otra posibilidad de seguir siendo el programa de televisión más visto de la Argentina.

"No tengo que tratarlo porque está en nivel uno si eso no crece. Todos los meses me tengo que sacar sangre para ver qué onda", explicó Scaglione. "Puede ser que a los cuarenta años me pegue el nivel tres y bueno, cagamos. Pregunté qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que hago. Vida sana, que no fume tanto, porque ya saben lo que el cigarrillo hace. No puedo entrenar lo que entrenaba antes, o sea que no puedo ser atleta de alto rendimiento, pero sí puedo entrenar pero no cagarme a palos como lo hacía", detalló.

"Quédense tranquilos que estoy bien porque sino no estaría acá adentro. Me hubieran internado y ya no podría seguir en el juego. Mi idea es seguir adelante con todo esto que es mi vida, igual que la de todos ustedes. Todos cambiamos nuestra vida por esto. Así que no se preocupen", pidió a sus compañeros de reality presentes. "Quiero que quede claro que este juego no hizo nada para que yo esté así, obvio. Yo creo que es por todo lo que me aguanté de mi familia. Es la bronca que tengo de cosas que no perdoné y que tengo que liberarme y sanar. Sacarme toda la mierda y soltar todo", analizó.

El momento más entrañable de lo que sucedió fue cuando, abrazada por Bautista Mascia y una conmovida Virgina Demo, aseguró: "Son mi familia, por más que no quiera admitirlo". De esta manera, la figura que construyó de mujer polémica y confrontativa pareció caerse a pedazos en ese instante en el que las diferencias de convivencia y la competencia que plantea el reality pasaron a segundo plano.

Juliana "Furia" Scaglione detectó su leucemia siendo participante de Gran Hermano.

"Yo me debo a la gente. Estaría bueno que los 'Furiosos' lo sepan, la gente que me apoya. Piensen que cuando yo entré al canal antes de entrar acá había tres personas esperándome. Hoy no sé cuánta gente tengo, si tengo tribuna o no. Cuando entré estaba Tomi, la novia de mi sobrino y mi amiga Ro. Otros habrán tenido más tribuna y yo entré compungida. Le había avisado a otra gente pero no fueron, así que imagínense con el dolor con el que entré. No me están apoyando o tal vez tienen miedo a las cámaras. Son muchas cosas", contó respecto a lo que vio del afuera la pelada.

"Si lo comunicó, no es por protagonizar o por escandalizar, que es algo que me lo puedo guardar para mí. Hoy decidí contárselo a mis compañeros que están acá adentro porque los considero mi familia. Con algunos estoy viviendo desde hace cuatro meses", aseveró Furia. "Ellos me vieron salir y estaban esperando la respuesta. Hoy entré con un abrazo y tal vez se dieron cuenta. La otra vez vine más cagándome de risa y esta vez los abracé uno por uno", precisó.

Lo cierto es que todas las miradas se posaron en Gorostidi cuando Santiago del Moro la cruzó respecto al malestar de su ex compañera. "¿Qué te pasa Cata, que te veo ahí? Vos conocés de esto, que sos médica...", deslizó el conductor. "No, no... Nada. No, la verdad que me sorprendió, nos sorprendió. No quiero hablar, perdón", cerró una conmovida pediatra, con una mirada que delataba que estaba abrumada por la novedad.

Lo más paradójico de toda esta noticia fue cómo, ante una novedad tan impactante, se aplicó la máxima de "el show debe continuar". Es que el reality siguió como si nada hubiera pasado, con los anuncios de la producción acerca de que volvían las placas negativas y que el jueves no habrá una gala donde el líder salve a alguien, por el partido de fútbol que transmitirá el canal, y que en cambio participarán por un viaje a Punta Cana.

También es cierto que el pronóstico ante una leucemia de grado 1 es el más esperanzador de todos los que hay de ese tipo de cáncer popularmente conocido como "de sangre" que afecta la médula ósea. Este puede no requerir tratamiento inmediato, especialmente si es una forma crónica de la enfermedad. En casos como estos, las expectativas pueden ser alentadoras, con mayores posibilidades de controlar la situación y llevar una vida relativamente normal.