Manzana explotó contra Bautista: lo tildó de "culiado" y hasta lo acusó de "acomodado"

El domingo luego de la gala de eliminación y el abandono de Paloma Méndez por decisión del público a través del voto positivo, la casa de Gran Hermano se volvió a dar vuelta con un tenso cruce que, entre risas y bromas, dos personajes se dijeron en la cara cosas que tenían guardadas desde hace mucho tiempo. En el nuevo ring que se armó mientras todos cenaban, creó un enfrentamiento entre Bautista Mascia y Federico "Manzana" Farías.

Es casi cotidiano el hecho de que cada vez que queda alguien eliminado de la casa más famosa, dos o más hermanitos se peleen por algún que otro motivo. Es que, con mayor o menor afinidad, quedan afectados por la despedida de una persona con la que tuvieron que convivir y dentro de todas esas emociones, la primera que aparece a rajatabla es, sin dudas, el enfrentamiento.

Bautista y Manzana se enfrentaron mientras cenaban

El programa terminó a las 12 de la noche en el mismo momento en que Paloma -que había ingresado hace poco más de un mes con el resto de los cuatro participantes-quedó eliminada por decisión del público. Después de la despedida, los participantes comenzaron a amasar pizza para cenar y a la hora de sentarse para comer, todo se desvirtuó en una conversación que tuvo poco y casi nulo sentido.

Mientras cenaban en la mesa del comedor, dialogaron y debatieron sobre la eliminación a través del "voto positivo", que no fue como la esperaban. Es que, antes de comenzar el programa, Santiago del Moro explicó que por primera vez y para no aportarle información a los participantes sobre quién es el más querido y el menos en el afuera, sacarían al azar los nombres teniendo en un sobre aparte al eliminado.

Paloma abandonó la casa de Gran Hermano por decisión del público

Pero... ¿Cuál es la diferencia?

Hasta el momento, en las 19 galas de eliminación que pasaron, siempre Del Moro acudió a quitar sobre por sobre a los "hermanitos" menos votados para que se vayan de la casa. Por consecuente, en caso de hacerlo de esa manera, les brindaría y facilitaría mucha información exclusiva del juego que después los propios participantes podrían utilizar a su favor.

Pero mientras todos hablaban sobre cómo se habrá dado la placa, quién habría tenido más votos positivos y quién menos, se armó un cruce que parecía ser una chicana como cualquier otra... hasta que la tensión del momento y las miradas entre los dos protagonistas, aseguraron que las palabras que estaban utilizando eran claramente ciertas.

Mauro, Constanza, Florencia y Paloma antes de saber el veredicto final de la eliminación

La única persona que "zafó" de estar nominada la semana anterior fue Bautista por ser el líder semanal, mientras que el resto cayó en la placa por decisión de Gran Hermano a raíz de la "mala conducta" y los "descuidos en la casa", que vienen teniendo con el correr de los días absolutamente todos los "hermanitos".

La pelea del momento

Mientras que hablaban de aquello, Manzana hizo hincapié en la participación de Bautista dentro del reality y el uruguayo, sin ningún tipo de filtros y marcando dentro de la cancha que todo está mal entre ellos dos, le dijo: "Por lo menos no entré acomodado".

¿A qué hizo hincapié? De los 22 participantes que entraron el primer día, el único famoso es Big Apple que tiene una canción con más de un millón de reproducciones mientras que el resto no superaban los mil seguidores en sus redes sociales.

Bautista enfrentó a Manzana por "acomodado".

El único que se mostró de un lado de la conversación fue Nicolás Grosman que acudió a reírse por lo dicho por su amigo, mientras que el resto fue testigo de lo que estaba pasando pero decidieron -como siempre- mirar hacia el otro lado, no meterse en conflictos ajenos y seguir comiendo como si nada hubiese ocurrido.

En ese mismo momento fue Manzana quien le respondió, pero de una manera tan lenta y larga que de repente ya no se entendía muy bien lo que quería decir. Sin embargo, acudió a llamarlo como "payaso" y le aseguró que después, cuando se pelean en serio o cuando hay una discusión por motivos mayores, "no se la aguanta".

Federico "Manzana" Farías trató de "culiado" y "payaso" a Bautista

"No tiene a quien más hacerle burla el culiado este, por no decir el payaso este", lanzó hablándole al resto de la mesa que estaba escuchando la conversación y mirándolo fijo al oriundo de Uruguay, le manifestó: "Aparte no me molestes porque estoy tranquilo, después cuando esté, no te la aguantás...".

El clima se puso tenso por más de que nadie decidió meter bocado más allá de los extensos bocados de pizza que estaban comiendo, pero Bautista, que no le perdió ojo a la discusión, rebajó a Big Apple con una sola frase haciendo referencia a que habló demás y que lo aburrió. "Mucho texto", lanzó. Algunos se rieron, otros continuaron como si nada y quien le puso punto final a la secuencia fue Emmanuel Vich que estaba siendo testigo muy atento de todo. "Finish", gritó.