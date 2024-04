Furia recibirá el diagnóstico: Santiago del Moro confesó que tiene "mucha fe"

La situación de salud de Juliana "Furia" Scaglione revolucionó por completo la convivencia en la casa más famosa del país. Es que, luego de que tuvieran que hacerle un estudio para comprobar la posibilidad de que tenga leucemia, ahora la jugadora volvió a salir para hablar con los médicos del Sanatorio Los Arcos que toman su caso. En declaraciones recientes, Santiago del Moro reveló que hoy a la noche ella puede revelar su situación, aunque también sumó que tiene mucha fe de que todo se resuelva bien.

"Mucha gente me estaba preguntando qué va a pasar con Furia. Hoy a la mañana tiene la reunión con los médicos. Anoche le hicieron hacer el ayuno, por las dudas que haya que repetir algún análisis, y los estudios estaban hoy a la mañana. Así que hoy el protocolo lo maneja la gente de Los Arcos", reconoció el conductor en su programa radial matutino. "Van a tener una reunión con ella", agregó.

Santiago del Moro en GH 2024

El ex MasterChef detalló que sale del reality porque no es que se va a ver con un sólo médico que puede atenderla desde el confesionario, sino que son varios: "Si está todo bien y la entidad firma el apto médico, ella va a poder reingresar, y sino, no. Así que hoy se va a saber el diagnóstico", aseguró.

Angustia y dolor por Furia

El último domingo por la noche, tras Scaglione visitar el confesionario, se fue muy angustiada y preocupada, con lágrimas en los ojos. Allí le contó por arriba a los hermanitos y hermanitas sobre esta situación y se fue a dormir a oscuras en su cuarto, luego de estar haciéndose mimos con el perro Arturo.

Arturo ya fue intervenido por los participantes de Gran Hermano.

"Los estudios de la semana pasada, la eco y la tomografía, dieron muy bien. Ahora lo que estaban esperando eran los análisis de sangre, que estaban hoy a primera hora. Por eso no se le comunicaron antes", consideró Del Moro, ante las preocupaciones del público que quiere saber qué es lo que tiene la pelada y si eso la va a imposibilitar de participar.

"A ella se le informó ayer que tenía que hacer el ayuno, por si tenía que repetir algún estudio, y hoy la sacaban. Le van a contar primero a ella y ella verá qué quiere hacer con esa información", precisó el conductor. "Obviamente la prioridad la tienen los médicos, después ella, y después veremos qué pasa con ella y el programa", añadió.

Los llantos de "Furia" generaron preocupación.

"Conociéndola, ella va a contar todo, no creo que tenga ningún problema. Lo que sí hay que respetar son los tiempos para que ella lo cuente. Lo bueno es que hoy vamos a tener el diagnóstico", afirmó Del Moro. "A lo mejor no tiene tratamiento lo que tiene, o tiene que ir a verse cada un mes, dos o tres. Yo tengo mucha fe", concluyó.

Esta noche se sabrá qué es lo que pasó con ella en estos misteriosos días. Todo su público y sus afectos esperan que no sea nada, o al menos nada importante. El tiempo dirá. Queda mucho menos que cuando comenzó todo esto.