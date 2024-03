Un "tincho modelo" y la "amiga" de Sabrina, amante de los "baños polacos": los nuevos integrantes de GH

Luego de un fin de semana protagonizado por Juliana "Furia" Scaglione tras la doble eliminación de Lisandro "Licha" Navarro y Agostina Spinelli, la casa más famosa del país renovó su fauna con cinco nuevos participantes y dos más a partir del famoso "Golden ticket". La popularidad de la doble de acción es inmanejable y cada nuevo personaje la pondrá a prueba en su juego y estrategia.

De los 10 participantes que había antes de los reingresos, es un hecho que ninguno parecía una figura de peso que pudiera hacerle frente a la pelada, y si bien resta conocer la personalidad de cada uno de los nuevos "hermanitos", ya con las primeras revelaciones se puede analizar la intención de la producción de incorporar personalidades que estén a la altura de la gran Furia.

Paloma Méndez, Mauro D'alessio, Darío Martínez Corti, Florencia Regidor y Damián Moya, los nuevos participantes de Gran Hermano.

Mientras que el último lunes Gastón Trezeguet confesaba que Juliana era mejor jugadora que lo que fue él, ahora esta afirmación se pondrá a prueba con lo que haga y dejé de hacer ante los nuevos integrantes del reality. Sí queda afuera en el intento, festejarán sus detractores. Pero lo que sus seguidores quieren ver es que ella los saque y derrote uno por uno, cómo si fueran jefes de videojuego.

La tarea no será fácil, porque pareciera que en la producción se esmeró en colocar jugadores que contrarresten y debiliten el aglutinador juego de Scaglione. Por un lado, los reingresos de Denisse González y Sabrina Cortez prometen rivalizar con la hegemonía actual de la casa. Aunque el plato fuerte sin duda está en los nuevos.

Mauro D'Alessio fue uno de los primeros nuevos participantes de Gran Hermano.

Mauro D'Alessio ingresó con todo el perfil de "tincho modelo", tal como afirmó en su presentación. Este joven porteño que jugó al rugby entre los 6 y los 20, es probable que cuente con la desfachatez propia de su edad y su clase social. "Me gusta salir a fiestas electrónicas, es más, este pantalón es el que usé ayer para salir", detalló. "Me gustan los planes empalagosos, así película yankee, pero increíblemente, nunca tuve novia. Soy muy egocéntrico en mi imagen y en cómo quiero que me vean", reveló.

"Queremos un streaptease, cariño. Estamos un poco alzadas", reconoció Furia tras elogiar su belleza en repetidas oportunidades. La emoción de ver a alguien nuevo tras meses puede haberla revolucionado, aunque según cómo se comportó todo este tiempo, es probable que Mauro sea una de sus víctimas y lo coloque en la guillotina del voto del supremo.

Darío Martínez Corti tiene la madurez que le falta a otros jugadores del reality.

El segundo nuevo jugador tiene las características como para realmente no sólo disputarle terreno a Juliana, sino que además quedó naturalmente plantado como un posible ganador del reality, por su perfil familiar y trabajador. Lejos de parecer un busca fama como los demás, el platense Darío Martínez Corti está casado desde hace 34 años, tiene cuatro hijos y un nieto y trabaja hace dos décadas en el rubro automotor.

"Mi primera estrategia va a ser que me incorporen inmediatamente al grupo", anunció en su presentación. "Necesitábamos un padre", le confesó Rosina Luna Beltrán, casi cumpliendo su voluntad. Habrá que ver si el señor tiene lo que hace falta para vencer a Furia. Mientras tanto quedará a cargo de la cocina, como su viejo rival Licha. "No soy nivel chef, pero te hago lo que quieras nivel hogar", aseguró.

Paloma Méndez entró a la casa de Gran Hermano como nuevo reingreso.

El caso de la joven Paloma Méndez de la localidad bonaerense de Martínez es distinto a los anteriores. No se ve en ella ni una potencial rival de Furia ni una ganadora, aunque sí se puede especular, con sólo verla, que podría incorporarse a las superpoderosas a un nuevo grupo que intente hacerle sombra, desde el regreso de Sabrina y Denisse. "No me gusta pelear, pero tengo mucho carácter. Me encanta lavar los platos, limpiar", indicó la chica.

"Soy bastante personaje, a veces la gente me pregunta si soy o me hago. El estudio no es lo mío, pero hice varias carreras", contó en su presentación. Su perfil no promete ser el de una jugadora fuerte que le haga frente a Furia. Pero hubo muchos casos que comenzaron de una manera y terminaron de otra, así que su presencia no debería ser menospreciada por Juliana.

Damián Moya nació y vivió toda su vida en la villa Carlos Gardel de Tres de Febrero.

Otro que ingresó con el perfil necesario como para transformarse en figura y poder dar pelea a Scaglione y su hegemonismo, fue Damián Moya, un joven trabajador de la villa Carlos Gardel del municipio bonaerense de Tres de Febrero, un barrio con una fama más que destacada en relación a la delincuencia, la pobreza y la vida criminal. "Yo vivo en el monoblock 24, me crié siempre ahí, es un barrio peligroso. Tengo amigos que andan en la delincuencia, pero yo, gracias a Dios, nunca me tiré para ese lado, siempre para el lado del trabajo", aseguró.

"He trabajado de remisero, en boliches, como bailarín, repositor, pasé por todos los rubros y me considero una persona 4x4 porque me adapto a cualquier terreno y circunstancia", informó después. Su historia de vida difícil lo coloca como un virtual rival para una final con Furia. Los elementos extra de su historia, también aportan en ese sentido. "Obviamente, mi sueño y objetivo de vida es que podamos salir del barrio y salir adelante. Tengo una hermanita muy chiquita, que no me gustaría que pase por las cosas que yo he vivido", afirmó.

Florencia Regidor.

La última en ingresar es probablemente la jugadora más polémica. Se trata de Florencia Regidor de Temperley, una modelo cargada de clichés de otra época y con la actitud como para enfrentarse a Scaglione desde el día uno. "Estudio relaciones públicas y a la vez trabajo de modelo hace ya tres años. Tuve muchos problemas alimenticios. No hace falta ser 90-60-90, con actitud todo se puede. Soy buena persona, soy re simpática, soy súper divertida. Me suelo llevar bien con la gente, no tanto con las mujeres porque viste que son medio envidiosas y todo el tiempo están comparando. Te dan por atrás y quieren a tu novio. Son así... Yo soy así también", señaló sobre sí misma.

Como detalles de color, reveló que no le gusta bañarse y que se hace "baños polacos" pero no se lava el pelo. A su vez, aunque negó conocerla de antes como afirmaron muchos portales, al llegar, Sabrina le dijo "amiga", lo que develó que mintió en su presentación. Habrá que ver si juegan juntas para hacerle frente a la más popular de la actual temporada. En lo otro que mintió, y por lo que las redes la están tratando de acomodada, es que no hizo el aislamiento mínimo de una semana que exige el reality, ya que subió y borró una historia en una confitería, un día antes de su ingreso.

La historia que confirmaría la amistad previa entre Sabrina Cortez y Florencia Regidor de Gran Hermano.

Lo que es un hecho es que el reality está ante dos posibles futuros. En uno de ellos, el desgaste sobre Furia se materializa en su eliminación y miles de fanáticos abandonan el programa y debilitan el rating. En el otro, al igual que un videojuego de plataformas, Juliana los vence uno por uno mientras sube de nivel. El "game over" que figuraba en las pantallas de los fichines cuando se terminaba el juego está en el horizonte. Este puede ser como victoria o como derrota.