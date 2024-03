Furia celebró a lo "Francella" el abandono de Agostina y pidió la cabeza de Manzana: "El que me las hace, las paga"

La salida de Lisandro "Licha" Navarro por placa y el posterior abandono de Agostina Spinelli, colocaron a Juliana "Furia" Scaglione como una de la mejores jugadoras de la historia del reality. Incluso, las redes sociales ya bautizaron la jugada en la que ella se metió entre los nominados adrede como "la gran Furia". Dentro de la casa más famosa del país, ahora la acompañan aliados a celebrar el logro. Además, ella le propuso a su público un nuevo objetivo eliminar: Federico "Manzana" Farías.

Cabe recordar que Scaglione se metió por voluntad propia en la placa, tras desconectarse el micrófono para que Gran Hermano la castigue. Su plan contaba con eso, para tener fuerza para derrotar a Lisandro. Lo que pasó después con Agostina, tuvo que ver un poco con el azar y otra parte con que la policía se sentía débil para enfrentarse a quien fuera su aliada en el reality.

Todas estas definiciones fueron tomadas en cuenta en el análisis de Gastón Trezeguet, quien hasta se cruzó con sus compañeros en A la Barbarrosa para defender a Juliana. Allí llegó a decir: "Para mí es mejor jugadora que yo. Porque yo no te juego esta carta. No te lo hago en vivo. A mí me gusta admirar un buen jugador cuando lo miro".

El productor no se refería al jackpot que liberó tras limpiar a sus rivales más duros en una noche, sino a que cuando las cámaras de Telefe la tomaron en vivo, la vieron mostrando una foto de Daniela Celis, Julieta Poggio y Romina Uhrig, quien estuvo como invitada en la casa y asesoró a Licha y Agostina para que enfrenten a la doble de riesgo. "Romina, allá va por vos Lisandro. Romina comprale una cocina, porque a él le gusta cocinar", ironizó Furia.

"En vivo y en directo te habla", le marcó Noelia Antonelli desde el programa que encabeza Georgina Barbarrosa. "Muy bien hecho, cariño. Tú me lo dijiste todo", se veía cómo hablaba Juliana con la foto de la ex diputada nacional. "Es muy viva, Furia", reconoció Uhrig desde el piso.

"¿Qué es lo que le dijiste, Romina?", quiso saber la conductora. "No, nada. Ella utilizó muy bien mi entrada para decir muchas cosas. Y está bárbaro porque es recontra jugadora. Por ejemplo, nunca le dije nada de Licha y de Agos, y está bien porque juega con los participantes así", asintió.

Dentro de la casa, los cosas se acomodaron a favor de Furia. Quien antes andaba sola por la casa, ahora transita con la recuperada Catalina Gorostidi, y su antes rival Isabel de Negri. Además, el otro reingresante Joel Ojeda también está con ella, al igual que Rosina Luna Beltrán y Zoe Bogach. Salvo estas dos últimas chicas, el resto hasta se dio el lujo de hacer un popular festejo grupal.

"Qué hermosa mañana, ¿verdad?", preguntaron al unísono tras salir al patio de la casa. El ensayado movimiento emuló a la popular frase de Guillermo Francella, siempre utilizada en el fútbol para enrostrarle al rival una victoria propia o una derrota ajena. "No está en la caminadora, y tampoco está su novia", expresó después Furia, con su típica voz humorística.

La consciencia de Juliana respecto a su fortaleza en el juego está francamente en alza. Así lo demostró antes de ir a hacer el festejo, cuando todavía estaban durmiendo gran parte de sus compañeros. Allí, además de celebrar lo que hicieron sus fanáticos, también apuntó contra nuevo objetivo: Federico "Manzana" Farías

"Furiosos, atacaron súper bien. Entendieron todo. Sumamente inteligentes, no esperaba menos de ustedes. Ahora, vayan por...", aseguró Scaglione mientras señaló con su dedo hacia la cama en donde estaba Manzana. "El que me las hace las paga, cariño", cerró.