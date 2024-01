Video viral: Alan "le muestra el pirulín" a Emmanuel, la picante confesión de Lucía en Gran Hermano

Es muy probable que no sea nada fácil la estadía en la casa más famosa del país. La exposición constante sumada a la inhibición correspondiente a la sexualidad entre otros aspectos de la intimidad deben jugar su propio juego. Pero es un hecho que hay ciertas actitudes que no son reprochables, pero sí bien llamativas.

El caso en particular tiene como protagonistas a Alan Simone y Emmanuel Vich, y a una "costumbre" que según Lucía Maidana tienen. Según el relato de la salteña, hay actos de exhibicionismo consentido entre ambos, una situación erótica que sorprendió tanto a espectadores como a otros hermanitos y hermanitas que se enteraron del caso.

Isabel, Manzana, Emmanuel y Axel en la casa de Gran Hermano.

"Alan es un hijo de pu**, me da mucha gracia. A la noche dice que está durmiendo y Emma lo mira y le hace", detalló Maidana para hacer una mueca de morderse los labios. "Y le muestra. No sabía de eso. O sea, Alan para joderlo a Emma le muestra...", continuó Lucia, ya inhibida de mencionar la acción en particular.

"El pirulín", expresó con moderación Rosina Luna Beltrán, presente junto a Nicolás Grosman mientras su compañera contaba la anécdota. "Eso es rarísimo", aportó la salteña con suspicacia, "Sí, sí. A mí me parece raro", confirmó el único varón presente.

Sorprendida ante tal relato, la uruguaya que tanto tiempo coqueteó con Alan, intentó defenderlo: "No sé si será verdad", intervino. Aunque sus dos colegas presentes le refrendaron la versión. "Sí, es verdad. Le chupa un huevo", afirmó Nicolás.

Con el fin de bajarle un poco el ruido a la anécdota explayada, Maidana soltó una frase alivianadora. "Es verdad, pero tipo en chiste, ¿me entendés?", le preguntó. A eso Grosman contó un poco más de esta versión de un juego histérico entre Emmanuel y Simone. "En la pijamada estaban ahí. Alan estaba entre Sabri y Emma y tipo le tocaba así", refrendó el varón presente.

Lucía Maidana fue quien contó lo que hacía Alan con Emmanuel.

"A mí me da gracia", lanzó Lucia. "Y bueno, si a Alan le da gracia. Pero se re regala, ¿o no? ¿Vos no lo harías?", le preguntó a Nicolás. "Y no, no me toques si no...", aseguró Grosman, quien rechazó tener actitudes de ese tipo si no tiene interés real por la otra persona.

Mientras tanto, Lucía insistió con su relato: "Tipo Emma lo mira así a la noche y Alan va y se la muestra", explicó. Esta segunda vez en donde fue explícita sirvió para que Rosina se despabile y entienda lo que estaban describiendo. "¿Alan se la muestra? Ah, pensé que Emma se la mostraba", exclamó la uruguaya confundida. "No, Alan", la corrigió Maidana. A lo que su amiga disparó: "Ah, es un montón".

Rosina Luna Beltrán coqueteó mucho con Alan Simone.

"Para mí es un montón. Ayer lo contaba, me reía, pero como que decís: 'es medio turbio'", reconoció Lucia. "Pero Alan se cag* de risa. ¡Estos hombres! Yo digo: 'bueno, será algo de hombres, que se muestran la pi**'", relativizó después, justo antes de preguntarle a Nicolás si esta era una práctica común entre el género masculino.

Lo cierto es que supuestamente Alan es heterosexual, a diferencia de Emmanuel que es homosexual confeso y está casado con su novio perteneciente a la Fuerza Aérea Argentina (FFAA). Entrar en ese tipo de exhibición es un juego mínimamente histérico para con él. Aunque también cabe la posibilidad de que le guste sentirse deseado por otro hombre, más allá de la provocación en sí.

¿Qué dirá Gran Hermano ante la desopilante anécdota?

El video en el que Lucía cuenta la anécdota ya es un viral en las redes sociales. Allí también se hacen especulaciones respecto a la verdadera orientación de Alan, un jugador que rechazó estar con algunas mujeres, más allá de su perfil de depredador y acosador que mostró en algunas oportunidades, y quien confesó que entró sólo y así se irá de la casa. No vaya a ser cosa que dé la sorpresa del año.