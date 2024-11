Cuando hablamos de la fijación sin taladrar, debemos saber que es rápida, confortable y que soluciona bastantes problemas. Pensemos que la mayoría de los estores pueden ser instalados de esta forma. Habitualmente hay dos opciones en cuanto a la fijación sin taladrar. Unos soportes que, como nos dicen los profesionales de www.fabricadestores.com que se colocan en la hoja de la ventana y un cajón de tipo adhesivo.

De cara a servir de ayuda para elegir acertadamente, lo que vamos es a describir este tipo de sistema de forma detallada, además de poder recopilar estos estores sencillos de poner que se pueden encontrar en las tiendas y que también se pude encontrar en una Guía Completa sobre el tema.

Soportes de sujeción

Estos tipos de soportes para la sujeción cuentan con forma de gancho y son colocados en la hoja de la ventana. Un adhesivo de doble cara, que tienen en el reverso, asegurando una fijación de gran estabilidad. El gancho se regula gracias a poder ajustarlo mediante anchuras de las ventanas. El caso es que puede suceder que la hoja de la ventana pueda ser fina en exceso. Aquí es posible colocarlo con algún elemento extra. Además, es posible añadir que esta clase de soportes posibilitan un fácil desmontaje.

¿Cuáles son los diferentes tipos?

• Soportes adhesivos.

• Barras de tensión

• Ganchos y clips magnéticos

• Barras autoadhesivas

• Ganchos de resorte

Conociendo los tejidos de tejidos

• Tejido screen: el más común por las prestaciones y de sencillo mantenimiento. Gracias a ellos, la luz natural puede pasar al interior de la vivienda, pero no las miradas indiscretas. Desde el interior es posible ver lo que sucede fuera, pero no ocurrirá lo mismo al revés. Dependiendo de la trama elegida para el tejido, el mismo va a poder ser más o menos traslúcido, donde puede llegar hasta a la opacidad completa. La podemos encontrar realizada en fibra de vidrio y PVC o poliéster y PVC, lo que puede proporcionar una serie de ventajas, como una durabilidad mayor y de resistencia a los cambios de temperatura y de humedad. No se va a deshilachar y su estructura es ignífuga, siendo de sencillo mantenimiento y limpieza por la capacidad de repeler el polvo, lo que hace se que se use mucho en las cocinas o los baños.

• Tejido traslúcido: como dice el mismo nombre, posibilita un paso mayor de luz a su interior. Eso sí, va a proteger de los efectos nocivos de los rayos del sol al mantener las puertas y ventanas como el primer día. Es recomendable para las áreas en las que no se precise una oscuridad completa, como pasa con los salones.

• Tejido opaco o black out: se puede decir que es el contrario del que hemos hablado anteriormente. Es un tejido de mayor grosor y opaco totalmente con el que se impide totalmente la entrada de luz natural desde el exterior. Es francamente positivo instalarlo en las habitaciones en las que se necesite oscuridad total, como por ejemplo en los dormitorios de la casa.

• Estor noche y día: este tipo es de los que mayores avances han experimentado en los últimos años. Antes dicho concepto se usaba para hablar de un conjunto que estaba formado por un par de estores, uno más opaco para la noche y otro que es más traslúcido para el día. Dependiendo de la clase de iluminación necesaria se bajaba uno u otro, mientras que el que ya no se use quedará enrollado en la parte de arriba.

Actualmente, cuando se habla de los estores noche y día, hablamos de los que están realizados con dos tejidos diferentes, uno de tipo traslúcido y otro opaco, los cuales van a estar superpuestos en bandas horizontales. Cuando se mueven con el cordón o el mando a distancia, las franjas se van a ir solapando, de tal forma que permitirán en bloqueo por completo de la luz o se dejará pasar en mayor o menor medida por las traslúcidas. Estamos ante una solución ideal para obtener una iluminación completamente adaptada a tus propios gustos. Además, como se encuentra hecho en poliéster o fibra de vidrio que va a repeler el polvo o la humedad.

Lo que hay que tener claro es que los estores sin taladrar tienen una gran ventaja y es que te olvidas de utilizar el taladro, que suele dejar su rastro en las casas por esos agujeros que después, en el caso de hacer reformas o pintar, suponen un problema. Por todo ello, cada vez tienen más éxito por sus grandes cualidades, puesto que son mucho más prácticos que los clásicos estores que necesitan utilizar el taladro para ser instalados. Así que ya sabes, si quieres instalar estores sin necesidad de utilizar taladros, aquí tienes la mejor alternativa.