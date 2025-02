Internet es un territorio vasto, lleno de oportunidades pero también de peligros ocultos. Desde ataques de phishing hasta robo de identidad, la ciberseguridad es una preocupación que no debería tomarse a la ligera. Lo mejor de todo es que no necesita ser un experto en tecnología para protegerse. Con unos cuantos hábitos básicos y ajustes en sus dispositivos, puede reducir drásticamente los riesgos en línea. Aquí tiene X medidas simples para mantenerse seguro en Internet.

1. Use Contraseñas Fuertes y un Administrador de Contraseñas

Una contraseña como "123456" o "password" es básicamente una invitación para que los hackers entren a sus cuentas. Según un estudio de NordPass, estas contraseñas estuvieron entre las más utilizadas en 2023. ¿La solución? Use contraseñas largas, complejas y únicas para cada cuenta. Lo ideal es combinar letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales.

Ahora bien, ¿cómo recordar tantas combinaciones imposibles? Un administrador de contraseñas hace el trabajo por usted. Aplicaciones como Bitwarden o 1Password generan y almacenan sus credenciales de forma segura.

2. Active la Autenticación en Dos Pasos (2FA)

Las contraseñas fuertes ayudan, pero los ciberdelincuentes son astutos. Si su clave es comprometida, la autenticación en dos pasos puede ser la barrera final. Este método agrega una segunda capa de seguridad, como un código enviado a su teléfono o un token en una app como Google Authenticator.

El FBI reportó que el 80% de los ataques cibernéticos en 2023 se originaron por credenciales robadas. Sin 2FA, un hacker con su contraseña puede acceder sin resistencia a su cuenta.

3. Desconfíe de los Correos y Mensajes Sospechosos

Los ataques de phishing siguen siendo una de las técnicas más efectivas para robar datos. ¿Cómo funcionan? Recibe un correo que parece legítimo, tal vez de su banco o de Amazon, pidiéndole que haga clic en un enlace y confirme su información. Si lo hace, ha caído en la trampa.

Antes de hacer clic en cualquier enlace:

Revise la dirección del remitente. ¿Es realmente de la empresa?

Pase el cursor sobre el enlace sin hacer clic. ¿Apunta al sitio oficial o a un dominio extraño?

Pregúntese: ¿esperaba este mensaje?

Si tiene dudas, contacte directamente a la empresa a través de su sitio web oficial.

4. Mantenga su Software y Dispositivos Actualizados

Las actualizaciones no solo añaden nuevas funciones, sino que corrigen fallos de seguridad. Cada vez que ignora una actualización de Windows, macOS, Android o iOS, está dejando puertas abiertas para que los hackers exploten vulnerabilidades conocidas.

Según Microsoft, el 60% de las infecciones de malware en 2023 ocurrieron en sistemas que no estaban actualizados. Active las actualizaciones automáticas y mantenga su sistema al día.

5. Use una VPN en Redes Wi-Fi Públicas

Las redes públicas, como las de cafeterías o aeropuertos, son un paraíso para los atacantes. Muchas veces no están encriptadas, lo que significa que un hacker puede interceptar su tráfico fácilmente.

Si necesita conectarse, utilice una VPN (Red Private Virtual). Las aplicaciones VPN se conectan digitalmente y utilizan su dirección IP, lo que garantiza que estén activadas. Hay bastantes VPN en el mercado para elegir, como la confiable VeePN VPN. Tiene un cifrado fuerte, una red de servidores rápida y amplia, y muchas funciones de seguridad y anonimización.

6. Revise los Permisos de sus Aplicaciones

¿Sabía que muchas apps solicitan acceso a su micrófono, ubicación y contactos sin necesidad real? En 2022, un informe de Mozilla reveló que el 70% de las aplicaciones populares de Android solicitaban más permisos de los necesarios.

Vaya a la configuración de su teléfono y revise qué permisos tiene cada app. Si algo parece excesivo, desactívelo. No todas las aplicaciones necesitan conocer su ubicación o acceder a su cámara.

7. Cierre Sesión en Dispositivos Compartidos

Usar la computadora de la oficina, un hotel o una biblioteca para revisar su correo puede ser riesgoso. Si olvida cerrar sesión, la siguiente persona podría acceder a sus cuentas.

Regla de oro: si usa un dispositivo ajeno, inicie sesión en modo incógnito y cierre sesión al terminar. Si olvidó hacerlo, algunas plataformas permiten cerrar sesión de forma remota.

8. Desactive la Geolocalización en Fotos y Redes Sociales

Cada vez que sube una foto a Facebook o Instagram, puede estar compartiendo más de lo que imagina. Los metadatos de una imagen pueden contener información sobre su ubicación exacta.

Para evitarlo:

Desactive la geolocalización en la cámara de su teléfono.

Revise la configuración de privacidad en redes sociales. No comparta su ubicación en tiempo real.

No comparta su ubicación en tiempo real. Falsifique su ubicación usando VPN. Sí, VeePN VPN se puede utilizar para proporcionar información a las redes sociales como si estuvieras lejos. También actúa contra las restricciones regionales.

Los ciberdelincuentes quieren utilizar esta información para ayudarles a moverse.

9. Configure Alertas de Seguridad en sus Cuentas

Muchos servicios, como Google o su banco, permiten activar notificaciones si detectan actividad sospechosa en su cuenta. Esto le ayuda a reaccionar rápido si alguien intenta acceder sin permiso.

Active estas alertas en su correo electrónico, banca en línea y redes sociales. Un simple aviso puede evitar que un robo de datos se convierta en un problema grave.

10. Elimine Cuentas y Datos que Ya No Usa

Cada cuenta antigua que mantiene es un riesgo potencial. ¿Aún tiene acceso a ese viejo correo de Yahoo? ¿Una cuenta de MySpace? Si un servicio que ya no usa sufre una filtración, sus datos podrían estar en peligro.

Visite sitios como Have I Been Pwned para comprobar si sus datos han sido comprometidos en filtraciones pasadas. Elimine cuentas innecesarias y borre información personal cuando deje de usar un servicio.

Conclusión

La seguridad en Internet no requiere conocimientos avanzados ni grandes inversiones. Con medidas simples pero efectivas, puede reducir su exposición a amenazas digitales. No es cuestión de paranoia, sino de precaución. Protegerse en línea es como cerrar la puerta de casa antes de salir: un hábito esencial que no cuesta nada, pero previene muchos problemas.