Extorsiones, drogas y una fuerte investigación policial: qué se sabe de la misteriosa muerte del actor de "Parásitos"

La policía de Corea del Sur encontró un auto estacionado de manera "sospechosa" en una calle del parque Waryong, que está ubicado en el distrito de Seúl, a las 10.30 (hora local); y al revisarlo descubrieron que en su interior yacía una persona sin vida. Con el pasar de las horas, se confirmó que quien estaba en el interior del vehículo era la superestrella surcoreana Lee Sun-kyun, de 48 años, quien formó parte, por ejemplo, del elenco de la ganadora del Oscar "Parásitos".

Las primeras hipótesis indican que el actor se habría quitado la vida. Al mismo tiempo, las autoridades policiales también recibieron un llamado de la esposa de Lee que denunciaba que su pareja estaba desaparecida. La noticia impactó al mundo de la cinematografía porque el actor llevaba largo tiempo implicado en una causa que investigaba su relación con el consumo de estupefacientes. Por este motivo, las autoridades no descartan ninguna hipótesis.

Es que en Corea del Sur, se exhorta a los actores en particular, y a las celebridades en general, a tener un comportamiento excelentísimo y el consumo de estupefacientes -así sea solo por diversión- está penado por ley con condenas que van desde los cinco años para adelante. Lo cierto es que desde noviembre de 2023, el actor de la película "Parásitos", estaba siendo investigado por -supuestamente- haber consumido en reiteradas ocasiones marihuana y ketamina en un bar de lujo de la ciudad de Gangnam. En el caso también está implicada una mujer con la que habría tenido relaciones durante sus últimos meses de vida.

Desde el entorno del actor advierten que esta investigación complicó el día a día de Lee Sun-kyun. De hecho se vio como a lo largo y a lo ancho del país se retiraba de cartelera la serie de misterio "No way Out", en la que el artista había sido contratado como una de las estrellas principales.

En todo momento, el actor se declaró "inocente" y contó a las autoridades que no sabía que estaba consumiendo drogas. En una de sus declaraciones había dicho: "Inhalé a través de una pajita por la nariz, pero creí que era una pastilla para dormir. No sabía que era una droga".

Lee estaba siendo fuertemente investigado. Incluso, el fin de semana anterior a su muerte, había sido interrogado durante 19 horas por los supuestos consumos. Él mismo había denunciado paralelamente a la mujer con la que había pasado su tiempo en Gangnam por supuestos "chantajes" que lo llevaron a esa situación.

A su favor, el actor tenía pruebas de que no había consumido: había dado negativo en la prueba de reactivos y también en la del test de laboratorio realizado por el Servicio Forense Nacional que se realizó en noviembre. Lo cierto es que durante esta semana, Lee iba a ser sometido al detector de mentiras.

Hasta el momento no se dieron más detalles de la muerte, ni sobre la reconstrucción de las últimas horas de vida del actor. Pero hay un detalle importante: su esposa alerta a las autoridades policiales tras encontrar una carta de Lee, que parecía una carta de despedida; es por eso que se baraja la posibilidad de un suicidio.

HODU & U Entertainment, la agencia que manejaba la vida profesional del querido actor fue contundente con un mensaje tras conocerse la dolorosa noticia: "No hay manera de contener el dolor y la desesperación", dijeron y agregaron: "Les pedimos respetuosamente que se abstengan de difundir hechos falsos basados en especulaciones... para que el viaje final [de Lee] no sea injusto".

"Parásitos": la película que llevó al estrellato a Lee Sun-kyun

Es la historia de una familia pobre en Corea del Sur. De a poco, la familia va consiguiendo trabajar en diferentes tareas en la casa de una familia multimillonaria. El conflicto empieza cuando esa familia deja la casa en manos de Park Dong-ik (personaje interpretado por Lee Sun-kyun) y de a poco se van apropiando de todo el lugar y hasta llegan a vivir en el subsuelo. La bomba estalla finalmente cuando la acaudalada familia se da cuenta de la situación. El final, entre venganza y justicia, es totalmente inesperado.