Juli Poggio habló del accidente que sufrió en un barco: "Me tuvieron que dar dos puntos"

Mientras que todos celebraban la llegada de Papá Noel, en las redes sociales se daba una noticia que generó preocupación y hasta indignación en más de uno: "Me llega un chisme que en mi trabajo, en el sanatorio donde estoy, llegó Julieta Poggio a la madrugada a la guardia toda cortada en la cara. Ella dice que se cayó, pero dudosa la versión", señaló una internauta que se hizo viral. El primero en recoger el guante había sido Ángel de Brito, quien conto que pudo charlar con la ex Gran Hermano.

Según el conducto de LAM, la ex "hermanita" le explicó que pasó gran parte del sábado en un barco junto a amigos y conocido, una amiga suya "se resbaló, la empujó y cayeron las dos. Está bien, pero se golpeó mucho la cara". Luego, fiel a su estilo confrontador, el jurado del Bailando 2023 criticó a la usuaria que filtró el accidente. "Que mal la gente del sanatorio exponiendo la salud de los pacientes. De cuarta", sentenció el periodista de espectáculos.

Lo cierto es que fue tal la repercusión que generó su estado de salud, que Juli publicó un video contando la verdad sobre el grave accidente que sufrió. Además, mostró cómo quedó su rostro a causa de las heridas que sufrió en la boca y en uno de sus ojos. "Estaba en una fiesta en un barco y una chica se estaba por caer, me agarró y me empujó sin querer y me tiró al agua", explicó la ex Gran Hermano, mientras lucía unos anteojos de sol para camuflar la herida en uno de sus ojos.

En el breve clip, Julieta aseguró que "fue un accidente con suerte" y aclaró: "Hola, ¿cómo andan?. Aparezco para agradecer todos los mensajitos que me mandaron y para que se queden tranquilos porque hay muchas personas que están diciendo cosas que no son, a la gente le gusta hablar al pedo. Hoy no va a haber joda, claramente. Ni tampoco maquillaje. Pero outfit y producción, siempre. Fue una caída, un golpe bastante fuerte que me di acá en la boca".

Así fue la salida de Juli Poggio con sus amigas

Además, explicó que fue llevada a un hospital, donde le "tuvieron que dar dos puntos". "Y en el ojito, me dieron dos puntos: cuando los tenga mejor se los voy a mostrar. Estoy bien, fue un accidente con suerte que podría haber sido algo peor. Son cosas que pasan y es una lástima que haya pasado en estas fiestas. Quédense tranqui, gracias por todas las buenas vibras que me están mandando. Qué tengan una hermosa noche", cerró la también actriz e influencer.

En septiembre de este año, Poggio se había animado a hablar de los problemas de ansiedad que sufrió tras salir de Gran Hermano. "Buen día para todos Este mensajito es simplemente para contarles que a mi nada me pasa por al lado y que a nada hago oídos sordos. Es tan pero tan importante la salud mental, la sororidad, la compasión, este año yo conocí por primera vez en mi vida, el sentimiento de la ansiedad, es algo horrible, el corazón se te sale y por ese momento no le ves sentido a nada", sostuvo.

A través de una historia de Instagram, reflexionó sobre la repentina fama que consiguió tras su paso por GH: "Realmente lo más importante para mí y lo fundamental en ese momento fue mi familia, que gracias a Dios SIEMPRE está para mi, pero hay muchas personas que quizás están más solas y no tienen la posibilidad de estar cerca de los que aman o de tener la contención necesaria que requieren algunos momentos, siempre lo digo pero NADIE te prepara para lo que es el lado B del reconocimiento".

Juli mostró cómo le quedó el labio tras caer de un barco

Y continuó: "Obviamente tiene sus cosas hermosas pero otras que son muy fuertes para algunos, realmente me duele saber que haya gente que disfrute lastimar a otros, de inventar cosas, de poner un título falso en una nota con tal de un click, no puedo entenderlo, por más de que sea para el show o que sean jodas, hay tanta impunidad detrás de algunas cuentas o algunos medios, que a mi me asusta".

Juli Poggio sobre la salud mental

Durante aquella publicación, la ex hermanita había asegurado que era "tiempo de tomar consciencia de que todos somos personas, que todos tenemos días buenos y malos, y que realmente no saben lo que está pasando cada uno en su intimidad y por su corazón hace falta más respeto y sobre todo más amor".

Y concluyó: "Ojalá todos se detengan un segundo a pensar antes de escribir un comentario o enviar un mensaje y de paso agradezco a todas las personitas del otro lado que siempre me muestran su apoyo y me hacen sentir bien, realmente lo valoro muchísimo".