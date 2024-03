A lo Darín: un hombre destrozó una oficina de Energía porque no le instalaban el medidor de luz

Muchas veces las películas de ficción son un fiel reflejo de lo que puede pasar tranquilamente en la vida cotidiana de cualquier persona y parece una locura poder sentirse identificado con la secuencia de un film, hasta que sucede. El miércoles por la mañana en Misiones, una cierta cantidad de personas pudieron vivir en vivo y en directo la escena que protagoniza Ricardo Darín en Relatos Salvajes, llamada "bombita", con un hombre que sacado de quicio, actuó de la misma manera que el actor.

Ricardo Darín en la escena "Bombita" de Relatos Salvajes.

La mañana del miércoles podría haber sido como cualquier otra, pero culminó siendo diferente por responsabilidad de un hombre, el cual se reserva su identidad, quien se marchó de su casa en camino hacia una de las oficinas comerciales de Energía en la ciudad de Posadas en busca de una respuesta que está pidiendo hace dos años y aún no se la otorgaron.

Pasaron tres años de que el hombre decidió comenzar un reclamo pidiendo la instalación de un medidor de luz y desde la empresa, por una razón u otra, nunca se lo pudieron solucionar. Por consecuente, el hartazgo cruzó todo tipo de límites y tras una breve discusión se enfureció totalmente y todo culminó tal cual aquella escena de Relatos Salvajes.

Ya pasaron 10 años del estreno de aquella película y sin embargo, se replicó en vivo y en directo ante una cierta cantidad de personas en una de las oficinas comerciales de Energía, ubicada sobre la avenida República Oriental del Uruguay y Rotonda. El señor, que ya no tenía mucho más para perder porque al fin y al cabo el tan pedido medidor no lo consiguió, optó por reaccionar de una manera sumamente violenta revoleando sillas, gritando y causando destrozos hasta el último segundo en que perteneció dentro del lugar.

Oficina de Energía ubicada sobre la avenida República Oriental del Uruguay y Rotonda.

Así tal cual como lo actuó Darín, que se acercó a la ventanilla, dialogó con un empleado del lugar y tras recibir la negativa sobre su pedido culminó tomando un matafuego y rompiendo toda la ventanilla desde donde lo atendieron, fue como actuó, en mayor o menor medida, el hombre que pedía la instalación del medidor.

Cuando el empleado rechazó su pedido, el hombre intentó explicarle la situación que vive actualmente y tras no conseguir una solución, optó por actuar desde otro punto. "Este mes me tengo que ir, tengo tres criaturas. ¿Qué voy hacer? ¿Me voy a ir a la casa sin luz? Hace dos años que estoy con eso, vamos por tres años. Me tengo que mudar, tengo que dejar el alquiler. ¿A dónde me voy a ir? Me están cobrando más de 150 mil pesos. Ya hace tres años que estoy con esto, estoy con palpitaciones", indicó mientras el trabajador le repetía que no había una solución.

El hombre se levantó inmediatamente de la silla, pateó su asiento, lo agarró y acto seguido lo arrojó contra el box de atención al cliente, gritando desaforadamente que era una injusticia. Del otro lado del mostrador, donde se encontraba el trabajador, comenzaron a protegerse y esquivar los elementos y amenazas que éste mismo no paraba de hacer.

A pesar de que la mayoría de las personas se veían asustadas por lo que estaba sucediendo y que no contaban con un seguridad que pudiera calmar la situación, una señora intentó calmarlo y frenarlo, pero el hombre continuó destruyendo y arrojando todo lo que encontraba a su alrededor. Además de la silla, también lanzó dos monitores de computadora que estaban al alcance y con eso mismo, empezó a destrozar todo el mostrador.

La escena duró pocos minutos pero no dejó de ser violenta y agresiva bajo ningún aspecto, incluso, la mayoría de las personas se retiraron del lugar y cuando el hombre de entre 40 y 50 años atinó a retirarse del lugar, siguió mostrando todo su enojo pateando una especie de maceta y causando otro destrozo más.

¿Qué fue lo que pasó? En diálogo con Infobae, personas pertenecientes a las oficinas de Energía de Misiones comentaron por qué se desató la furia del hombre y por qué a esta altura no pueden brindarle ninguna solución. "Sucede que este hombre compró un lote ubicado en el antiguo ingreso a la ciudad de Posadas, donde comenzó a construir una casa y se tiene que mudar, pero la empresa constructora no le instala el medidor de luz. Él viene a reclamar a nuestras oficinas, pero nosotros no podemos hacer nada. Tienen que reclamarle a la constructora".

Y agregaron: "No es la primera vez que se presenta en la oficina. Aunque sí es la primera vez que reacciona de esta manera. Siempre que vino se le explicó lo mismo". El hombre ya fue identificado y en las próximas horas se le realizará la denuncia correspondiente por los daños y destrozos que realizó. A pesar de toda la ira y el enojo, su problema no se solucionó y ahora sumado al inconveniente de la luz, también deberá afrontar una cuestión legal. Filmame esto, Néstor.