Alberto Fernández culpó a un "tratamiento antiarrugas" tras las acusaciones de Fabiola Yáñez: "No fue un golpe"

Fabiola Yañez pasó un fin de semana agitado tras la denuncia contra Alberto Fernández por violencia de género. Primero, le concedió una entrevista a Infobae en la que aseguró que el ex presidente la "amenazó" durante "dos meses" con que "se iba a suicidar" si lo acusaba formalmente en la Justicia, y luego reapareció en sus redes sociales para agradecerle a sus seguidores el apoyo que le estuvieron dando los últimos días. "Gracias por la solidaridad, entiendo a los que todavía no lograron perdonarme, sepan que los entiendo", escribió la ex primera dama en un breve posteo hecho a través de su cuenta personal de Instagram.

En otro tramo del descargo, Fabiola también destacó la labor del personal de seguridad que la acompañó en Madrid hasta que estallara este escándalo. Recordemos que el pasado jueves, solicitó un recambio en sus custodios, designados por la administración de Unión por la Patria, por lo que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, envió dos efectivos de la Policía Federal. "Todo mi reconocimiento y respeto para el personal de seguridad que nos acompañó hasta el día de hoy, son grandes personas, han sido muy importantes para mi hijo y para mí", publicó y destacó la "generosidad, paciencia y humanidad" de su abogada, Mariana Gallego.

La víctima volverá a declarar este martes ante la Justicia y por este motivo, se reunió en Madrid con su abogada para definir la estrategia legal a seguir. en primer lugar, Gallego asumirá formalmente la representación legal de Yáñez y solicitará ser parte querellante en el caso. La estrategia legal de la ex primera dama busca que el caso se mantenga en los tribunales de Comodoro Py y no sea trasladado a San Isidro, tal y como busca la defensa del ex presidente.

Para ello, argumentará que los episodios de violencia comenzaron en 2016 en el departamento que compartían en Puerto Madero, antes de que Fernández asumiera la presidencia. Por ahora, el fiscal Ramiro González fijará una audiencia para que Yáñez preste su testimonio en los próximos días. En medio de este escándalo, Alberto rompió el silencio, negó rotundamente haber agredido físicamente a Yáñez y alegó que los moretones se deben a un tratamiento estético y no a un golpe, como ella asegura.

En diálogo con Horacio Verbitsky, el ex presidente sostuvo que las imágenes que muestran a Yáñez con un ojo morado son el resultado de una reacción a un tratamiento estético y no de una agresión física. El ex mandatario afirmó que su ex pareja se sometió a un procedimiento para atenuar arrugas, lo cual, según él, podría haber ocasionado el hematoma visible en las fotografías. "Si soy un golpeador, ¿por qué se sometió a un tratamiento de fertilidad para que tuviéramos un hijo?", preguntó.

Además, el ex mandatario aseguró que "no hay un solo testimonio de alguien a quien ella le hubiera contado del alegado maltrato" y remarcó: "Viví 17 años con Marcela Luchetti (la madre de su hijo Tani) y 10 con Vilma Ibarra, y no hay un solo episodio de que yo las haya agredido". En medio de acusaciones, la socióloga y referente feminista Dora Barrancos, según Alberto Fernández, habría realizado un comentario a colegas.

Barrancos, quien ha sido cercana al ex presidente, supuestamente aseguró en un chat privado que tiene pruebas de que Fernández nunca agredió físicamente a Yáñez. Verbitsky publicó en su web una nota y reproduce el texto adjudicado a Barrancos: "Estoy en condiciones de asegurar fehacientemente que nunca A.F. agredió físicamente a Fabiola. Ella arrastra una compleja situación psíquica, a lo que se unió su adicción alcohólica".

La socióloga también destacó que, en su opinión, Fernández fue incapaz de romper un vínculo que describió como tóxico, y criticó el uso del caso por parte de algunos sectores como un ataque político en contra del ex presidente y su entorno. Consultada por la agencia Noticias Argentinas, para confirmar sus dichos al respecto, Barrancos expresó: "lamento mucho pero no voy a manifestarme sobre esa dolorosa circunstancia". Por otra parte, la ex primera dama también rompió el silencio y resaltó que los videos que hasta ahora se difundieron del ex jefe de Estado "son poca cosa al lado de lo que hizo".

Durante la entrevista difundida este sábado, Yáñez dijo además que está pasando un momento que "nunca" imaginó a raíz de algo que se dio a conocer a través de la causa judicial contra el ex presidente por presunto tráfico de influencias. "Nunca hubiese hecho una cosa como ésta porque jamás hubiese querido exponer a mi hijo o que mi hijo tenga que ver algo de esto algún día en su vida", expresó.

La ex primera dama reveló también que, mientras ocupó su rol al lado del ex presidente, no la "dejaban" hablar y que en los medios de comunicación "cualquiera dijo lo que quiso" de su persona. "Jamás nadie salió a defenderme, nadie me defendió. Lo único que que yo recibía como respuesta de la persona encargada de la prensa presidencial era: ´No les contestes porque les das entidad´", contó Yáñez.

En este sentido, afirmó que el ex mandatario le decía que tenía que hacer "lo que esta persona encargada de esa área decía" y que debía quedarse "callada". Además, dijo que "siempre estuvo sola en Olivos" y que el peor momento que vivió fue "el último año" cuando tuvo que ir a vivir a la casa de huéspedes de la quinta presidencial. "Tuve que salir en pantuflas y bata e irme a la casa de huéspedes", enfatizó.

Yáñez se refirió también al Ministerio de Mujeres y afirmó que le pidió "ayuda" a la cartera ante la situación que se encontraba atravesando. "Salieron ahora a defenderse cuando no me defendieron a mí, mientras me defenestraban. Decían barbaridades de mí", recordó. Por otra parte, respecto a los videos de Fernández junto a la mediática Tamara Pettinato, sostuvo que no era el único que encontró en el celular del ex mandatario y que "había otras fotos y había otras personas". De acuerdo con la ex primera dama, "ocurría todo el tiempo". "El trabajo psicológico que habían hecho conmigo había normalizado esas situaciones", sentenció.