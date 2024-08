"Venís golpeándome hace 3 días seguidos": las fotos de Fabiola Yáñez golpeada y las excusas de Alberto

Durante las últimas horas del jueves se difundieron fotografías en la que aparece Fabiola Yáñez con tremendas marcas de golpes en su ojo y brazo derecho, en medio de la denuncia por "violencia física y "terrorismo psicológico" que la ex primera dama formuló contra su ex pareja y ex presidente, Alberto Fernández. "Es insólito. No puedo dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Todo lo que trato de hacer es con la mente centrada en defenderte y vos me golpeás. Hace tres días que me venís golpeando", se puede leer en uno de los chats entre la víctima y el ex mandatario, dados a conocer por el sitio Infobae.

Las fotos de Fabiola Yañez que están en la causa judicial

La denuncia, presentada el 6 de agosto de 2024, se basa en esta serie de fotografías y capturas de chats, donde ella muestra y describe los terribles golpes que recibió de parte de Fernández durante su relación. Las imágenes son contundentes: muestran a Yáñez con un ojo morado y otra marca en el brazo, cerca de la axila derecha, como consecuencia de un feroz zamarreo. según la denuncia, fueron causados por el ex presidente en agosto de 2021, durante la pandemia de coronavirus.

En los mensajes de texto compartidos por el medio antes mencionado, Yáñez confronta a Alberto por su comportamiento violento: "Esto no funciona así todo el tiempo me golpeas". En todo momento se puede leer como el ex docente de la UBA intenta ponerse en el rol de víctima y le pide a la mamá de su hijo que deje de discutir y trate de reconciliarse, aunque no niega las acusaciones. "Pero deja de discutir. Al final terminamos peleados nosotros por todos los demás. Por favor. Vení", escribió Alberto.

Yañez también menciona que Fernández la golpeó repetidamente durante tres días, a lo que él le responde diciendo que se siente mal. "Me volvés a golpear. Estás loco", le dice ella, a lo que el ex jefe de Estado le contesta: "Me siento mal". "Venís golpeándome hace 3 días seguidos", insiste Yáñez en la conversación. "Me cuesta respirar. Por favor pará. Me siento muy mal", le dice él. "Y cuando me zamarreaste de los brazos me dejaste moretones. Esto es cuando me zamarreaste", agrega la víctima.

En la conversación, Fabiola le envió a Fernández las fotografías que evidencian el resultado de las brutales agresiones a las que era sometía. El juez federal Julián Ercolini, quien está a cargo del caso, ya tenía acceso a material audiovisual que indicaba posibles actos de violencia de género por parte de Fernández, obtenido durante una investigación diferente relacionada con presunto tráfico de influencia. Tras conocer este material, el juez abrió un nuevo expediente y contactó a la oficina especializada en violencia de género del Poder Judicial de la Nación. Finalmente, Yáñez decidió formalizar la denuncia desde Madrid, donde actualmente reside junto a su hijo Francisco.

La abogada Mariana Gallego asumió la representación legal de la ex primera dama y el Gobierno nacional reforzó su seguridad en el marco de la denuncia. Desde el Ejecutivo se dispuso el envío de dos agentes de la Policía Federal que pasarán a formar parte de la custodia de Yáñez en España. A su vez, está previsto el regreso a la Argentina del actual custodio que la acompaña en Europa, tal y como había reclamado Fabiola en su presentación ante el juzgado de Ercolini.

Durante la denuncia que realizara el martes pasado, Yañez argumentó ante Ercolni que el requerimiento responde a que la persona que hoy tiene asignada para brindarle seguridad es de "confianza" del expresidente. Por esta razón, el magistrado le solicitó este jueves al ministerio de Seguridad la "rotación" de los agentes que la escoltan en su estadía en la capital española. Además de los cambios en la custodia, se conoció que la abogada Gallego asumió la representación legal de la ex primera dama.

Por otra parte, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°6 y la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) informaron que profesionales de la Dirección General de Acompañamiento, de Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC) mantuvieron una entrevista con Yáñez. Los detalles del encuentro no serán difundidos y "permanecerán en estricto resguardo a fin de preservar los derechos de la víctima", señalaron en un comunicado de prensa.

La Fiscalía Nacional Nº 6, que se encuentra a cargo de Carlos Rívolo de manera interina, había tomado contacto ayer con Yañez para "interiorizarse del trámite del proceso y las facultades que le otorga la ley, y los pormenores que le serán solicitados en el futuro". Además, había adelantado la convocatoria a la DOVIC y la UFEM con el objetivo de "brindar inicialmente una acabada protección de la víctima y para el desarrollo de medidas y estrategias de investigación".