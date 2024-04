Carolina, denunciante de Montiel rompió el silencio: "Gonzalo me violó"

Gonzalo Montiel fue denunciado el 10 de enero del 2019 por presunto abuso sexual con acceso carnal sin embargo la causa quedó archivada el 2 de diciembre del 2022 mientras se disputaba el Mundial en Qatar. Carolina, su denunciante, reapareció junto a su abogada Raquel Hermida que denunció irregularidades en la causa.

El caso se dio a conocer a partir de unos audios que en los que Carolina hablaba aterrada sobre lo que le había ocurrido: "Imaginate que yo me despierto a las 6 de la tarde, me dijeron que me violaron, no me acordaba de nada, estuve semanas, meses, tratando de acordarme de las cosas que me decían", contó entre llantos.

El relato es verdaderamente escalofriante y denunció que sufrió varias amenazas cuando fue a hacer la denuncia: "Porque no sé si fue él o si fueron 20 los que me violaron. Y como puede ser que nadie tenga la culpa de todo. Estuvieron semanas llamándome, amanazandome, tenía autos en la puerta de mi casa, tenía miedo de que me peguen un tiro porque esta gente siempre sale bien parada".

En esa oportunidad también denunció: "O sea lo que me decían era que yo había tomado por mis propios medios, que Montiel no había tenido la culpa, que fue el vecino, me lavaron la cabeza para encubrirlo, y estuve meses tratando de convencerme de que él no había sido, y no me puedo olvidar de su cara, de su cara de violador".

La causa todavía sigue abierta y, para presionar, Carolina tuvo que exponerse a través de un video donde contó nuevamente lo que le pasó aquella noche: "Soy Carolina, modelo y azafata. Sobreviviente de un abuso sexual grupal, donde el principal autor fue Gonzalo Montiel, nuestro último gol en el Mundial", explicó.

Además, dijo con voz quebrada: "Era su cumpleaños y me invitó a su casa. Estábamos conociéndonos. Me drogaron hasta la inconsciencia, eso ya quedó probado en la investigación, igual que mis gritos en el medio de la reunión".

En el relato, Carolina dejó bien claro que esa noche, el reconocido jugador de fútbol había abusado de ella: "Gonzalo me violó. Pasé mucho tiempo buscando abogados. Todos querían negociar, ninguno quería ir a juicio. Agradezco a la Fundación que me brindó psicólogos, psiquiatras y a mi abogada Raquel, que se enfrentó con el poder judicial".

El pedido de la abogada de la causa

"Ha sido citada una supuesta testigo, no encontramos su vinculación a la causa ni proposición de la misma Alexis Acosta", explica Hermida. Y sigue: "Con obsoleto procedimiento, fomentando la revictimización de Carolina y en flagrante protección a los imputados, aún no se los ha citado a pericial alguna".

Aunque parezca increíble, es cierto. La abogada de la denunciante pidió expresamente: "Motivo por el cual solicitamos se cite a Gonzalo Montiel y al desconocido Acosta a periciales psicológicas y psiquiátricas como ha padecido la víctima, que hoy ostenta los mismos derechos que los imputados en causa".

En resumen, la Hermida pide que se cite nuevamente a la testigo Acosta de quien mucho no se sabe. Por eso piden que se investigue quién es y qué relación tiene con la causa de abuso; en realidad,implicaron a Alexis Acosta como la persona que habría abusado de Carolina y no Montiel, por eso, la abogada propone: "No el nombre de un supuesto imputado indicado por el primero para enmascarar su delito".

En el mismo escrito también se exige que Montiel sea sometido a "pericias psicológicas y psiquiátricas", mismas pericias que ya fueron realizadas a Carolina.