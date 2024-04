Morgado contrató a Burlando, culpó de las estafa a su pareja y aseguró que se hará cargo de las deudas

Luego de que salieran a la luz varias denuncias por estafas contra el ex diputado nacional Claudio Morgado y su pareja, Vanesa Moreno, el también conductor y presentador habló ante la prensa para explicar que su esposa tiene problemas psiquiátricos y que fue por eso que realizó las maniobras fraudulentas con sus amigos. Además, reveló que su defensa legal la ejercerá su "amigo" Fernando Burlando y que se hará cargo de las deudas por una cuestión "moral".

El ex TVR y Cablín advirtió en diálogo con Guillermo Andino en América TV, que su pareja reconoce haberle usado el celular a él para estas prácticas que, hasta que se popularizaron las denuncias, él desconocía. "Eso te lo dice Vanesa, lo reconoce: 'yo le usaba el celular a Claudio y escribía de ahí muchas veces'", le explicó al conductor. "Y otras veces hacía esto. Por ejemplo Bárbara (García) me decía: 'Yo no te dije a vos que iba a comprar productos porque ella me dijo que te traía una sorpresa a vos y que no te podía decir nada'. Ese mensaje lo vi, me lo pasaron de cuatro damnificados distintos", reveló.

Claudio Morgado y su pareja Vanesa Moreno, acusados de estafas por múltiples víctimas

García fue una de las periodistas que lo denunció por una falsa venta de zapatillas que involucró a familiares de ella, aunque el hilo de X (antes Twitter) fundamental lo encabezó la artista Andrea Julia Álvarez, con toda una descripción completa del modus operandi con el que la estafaron con la compra de una computador laptop de marca Apple.

Durante su descargo en América TV, Andino mostró uno de los chats que mandaban desde el celular de Morgado. "Hola, ¿cómo estás? Che, negro. Quería comentarte algo, capaz te sirva. La mejor amiga de mi mujer trabaja en Nike Argentina y una vez al año le ofrecen productos mucho más baratos de lo que están en los locales. Todos los modelos de zapas a 8 mil pesos y como puedo ofrecer a más personas, porque hay cantidad, les estoy avisando a los conocidos pero que sé que le pueden dar buen uso a la oferta", esgrimía supuestamente el ex titular del INADI.

"Esto supuestamente lo escribiste vos, para la gente", señaló Andino tras la lectura. "Pará, Guille. Mandá completo el chat. Fijate que no es mi chat ese, porque yo tengo foto. Ese no es mi chat", protestó Morgado, en una clara omisión de que estas imágenes no aparecen en las cuentas bloqueadas, por ejemplo.

"¿O sea que es inventado por tu mujer?", quiso saber el conductor de América. "Armaron un perfil falso. Ese no es un chat mío. Mi chat tiene mi foto", insistió el ex diputado. "¿Vos ni siquiera tuviste una conversación telefónica, nada de eso?", le preguntó Andino. "Jamás ofrecía zapatillas ni nada de eso. No me dedico a eso", aseguró.

La denuncia por estafas de Andrea Julia Álvarez contra Claudio Morgado y su esposa Vanesa Moreno

Morgado recordó que en un anterior juicio que le hicieron fue sobreseído en su totalidad: "No había vinculación conmigo en absoluto. Y con esto va a pasar lo mismo. Además hay un reconocimiento total de Vanesa del tema", afirmó y continuó: "Lo que pasa es que para ser creíble y que esto salga en la nota, es porque estoy yo. Cuando le pasó esto al segundo esposo de Vanesa, a nadie le importó porque no es conocido", precisó.

"Entonces no lo mediatizás. Ahora se mediatiza todo, me prenden fuego. Y la verdad que me entero el viernes que tengo una deuda que además, hablando con Burlando mi amigo, me dijo: 'Ojo que esa deuda no es tuya. Vos no la contrajiste'. Eso es lo legal, no tengo ninguna vinculación con esa deuda. Pero sí tengo una vinculación moral, porque son todos amigos míos, gente amiga", relató Morgado. "Yo lo tengo que afrontar", reconoció enseguida.