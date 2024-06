"¿Cómo lo vas a atar así?": detuvieron a un hombre que colgaba a su hijo de pies y manos "para que aprenda"

El rol protagónico de los vecinos del barrio Obligado, de la localidad bonaerense de Bella Vista, en descubrir y denunciar al padre de un niño de nueve años que estaba colgado de pies y manos en su hogar, logró que detuvieran a ambos progenitores del menor. El chico fue atendido en un hospital Larcade por las laceraciones que tenía en sus muñecas. Según los testigos, no era la primera vez que el nene sufría maltratos.

El video en el que los vecinos ingresan al hogar, denota un dato: el apodo del padre detenido. "El Correntino", le dirían a este sujeto que terminó detenido en su hogar ubicado en Río Salado y Río Segundo. La investigación afirmó que el niño era hijo adoptivo de la pareja. Los gritos se repitieron durante muchos días, hasta que decidieron ingresar a la casa para comprobar qué era lo que sucedía.

"¿Cómo lo vas a atar así?", le preguntaron en el momento en que rescatan al menor. "Yo lo até para que aprenda a no colgarse porque después se cae y se lastima", soltó el detenido. "No, pero no se hace eso, está mal", se oye que le dicen a "El Correntino". "Si, tiene que aprender. Yo sé cómo hacer aprender a mi hijo", aseguró el sujeto, quien afirmó que lo estaba controlando mientras estaba colgado y que lo había hecho porque "no hacía caso".

Según identificó el parte policial, durante toda esa escena que registró Bellavist.ar, además de los vecinos, los agentes de la Policía Bonaerense también estaban presentes. "Los vecinos ingresan junto al personal policial y logran sacar al menor para posteriormente trasladarlo al hospital Larcade", revelaron en el documento público.

Lejos de lo que todavía pudo comprobar la investigación del caso, la persona que lo denunció en redes sociales aseguró que también la víctima había sufrido abusos intrafamiliares cometidos por el detenido. Además, hubo testigos que afirmaron que, sin importar el frío, algunas veces hacían dormir a la intemperie al niño y hasta llegaron a contar que este lo encerraba en una heladera algunas veces.

Lo cierto es que, como "se portaba mal", el hombre maltrató durante mucho tiempo al menor de edad que encontraron colgado en un ambiente del hogar de Bella Vista. Esto es lo que afirmaron decenas de vecinos de la familia, que desde hacía mucho tiempo atestiguaban esta realidad.

La esquina del barrio Obligado de Bella Vista en donde encontraron al niño de 9 años colgado de pies y manos.

"V", como identificaron en el parte policial al menor, se encuentra bajo el cuidado de una vecina de él. No hay especificaciones respecto a cómo continuará su situación, en el caso de que el proceso sobre sus padres se profundice. Al menos hasta el momento, no hubo ninguna postulación por parte del Ministerio Público Fiscal (MPF), en el sentido de dejar al chico en adopción o algo similar.

En el mismo informe de la fuerza de seguridad interviniente, se aclara que el detenido fue a la Comisaría 2°, donde se labrarán las "actuaciones pertinentes". De no intervenir en defensa del niño, es probable que estas agresiones continúen. La pelota está en la cancha de la Justicia.