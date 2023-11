Conmoción en Catamarca: encontraron muerto a un bebé y detuvieron a la madre y a la abuela

Lo que parecía arrancar como un día laboral igual que cualquier otro, terminó de la peor manera posible: muerte y tragedia. Un padre que se fue de su casa en la madrugada para ir a trabajar y que dejó a su hijo, de un año y siete meses, a cargo de la madre y una familia materna que no entiende que pasó en ese lapso de tiempo porque horas más tarde, sin saber por qué ni cómo sucedió, la criatura fue encontrada sin signos vitales.

Municipalidad de San José, lugar donde se encontró el cuerpo del bebé.

Son muchas las incógnitas. En primer lugar, qué fue lo que pasó. En segundo lugar, cuál fue la causa de la muerte y en tercer lugar, quién más se encontraba dentro del domicilio en donde falleció el bebé. Por ahora, lo único que se sabe es que las detenidas del caso son la madre y la abuela materna quienes prometieron "cuidarlo" mientras el progenitor de la víctima se marchaba hacia su trabajo.

El hecho sucedió en las últimas horas del día miércoles en la provincia de Catarmarca. Como cualquier otro día, Maximiliano Ocampos, padre del bebé, se despertó en la madrugada, se preparó y a las seis de la mañana adejó a su hijo a cargo de su pareja junto a la madre de la misma para que lo cuiden hasta que él regrese. Pero nada de todo eso funcionó como se lo esperaba.

Las horas pasaban y el bebé continuaba durmiendo dentro de su cuna hasta que algo llamó sorpresivamente la atención en el domicilio: la cantidad de tiempo que ya había pasado y que la criatura, de identidad reservada, no había hecho ni un solo ruido, ni llanto, ni se había despertado de ninguna manera.

Fue así como la abuela se acercó a la habitación para hacer un chequeo de que todo funcione con normalidad pero ahí mismo se topó con la peor imagen posible: el niño ya estaba sin signos vitales. Lo primero que vio la mujer es que su nieto, de apenas 19 meses, no respiraba. El shock, según sus palabras, fue total, aunque intentó reanimarlo e incluso llamó a su hija para darle la noticia de lo que estaba sucediendo.

Policía de Catamarca

En sus declaraciones, afirmaron que ambas intentaron reanimarlo y hacer distintos maniobras para que el niño vuelva a respirar pero ras no conseguirlo se dirigieron hacia el hospital más cercano de la vivienda donde finalmente los médicos confirmaron la muerte.

La Justicia de Catamarca ordenó una investigación y el primer anuncio que hicieron fue que no descartarán que se trató de un homicidio. Por lo tanto, tanto la madre como la abuela quedaron detenidas y lo que más llamó la atención es que el padre, Ocampos, hasta el momento no se hizo presente y los mismos que están a cargo de la causa estarían buscando para dar con su paradero y constatar si tuvo algo que ver o no en la muerte del bebé.

Por otra parte, la Justicia pidió que se realicen una serie de pericias en la casa familiar en donde se encontró el cuerpo para identificar pruebas o pistas que puedan ayudar a saber dentro de la investigación, qué fue y de qué manera sucedió ese trágico final con el fallecimiento de una persona que no llegaba ni a sus dos años de vida.

Si bien la autopsia está en marcha y se esperan los primeros resultados, los médicos indicaron que a simple vista el cuerpo no presentaba lesiones ni marcas en ninguna parte del cuerpo como para descartar una hipótesis de que murió en manos de la violencia física, pero todavía no quieren excluir ningún tipo de suposición hasta tener los datos precisos. Aun así, afirmaron que la causa podría llevar el nombre de "homicidio".