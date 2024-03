"De esto depende el trabajo de todos": los siniestros chats sobre la muerte de Maradona

Este miércoles a las 11 será un momento clave para saber el futuro de la causa que juzga como homicidas a los ocho acusados en la causa Diego Maradona. La jueza Verónica Mara Di Tommaso, del Tribunal Oral Criminal N° 3 de San Isidro, iniciará la audiencia donde se determinarán los tiempos que dure el debate oral, los testigos y la fecha de inicio del juicio.

En el proceso judicial que comenzó hace más de tres años, se juzgará la responsabilidad de los ocho imputados: el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, los coordinadores médicos Nancy Forlini y Mariano Perroni, los enfermeros Dahiana Madrid y Ricardo Almirón, y el médico Pedro Pablo Di Spagna.

El neurocirujano Leopoldo Luque.

La familia del ex futbolista está dividida en la representación judicial. Sus hijos están con Fernando Burlando y Mario Baudry, mientras que las hermanas del 10 están bajo la tutela legal de Pablo Jurado, perteneciente al estudio de Matías Morla. Además, estarán las defensa de los ocho imputados.

Se sabe que los letrados de Luque intentarán descartar la junta médica elegida en 2021, para frenar el proceso. "Mañana se va a hacer la valoración de la prueba, y es posible que Luque intente impugnar la junta médica, que es algo que ya adelantó, porque él siempre estuvo en contra de esa prueba", afirmaron a TN.

Gianinna y Dalma besando a su padre Diego Armando Maradona.

Por otro lado, Dalma y Gianinna Maradona se mostraron en pie de guerra ante esta jornada tan importante para su familia. La mayor de las hijas de Claudia Villafañe subió un conjunto de historias en las que apuntó a los cómplices de los asesinos de su padre.

"¡Ni Gianinna ni yo vamos a parar! ¡Nunca! A mí me van a tener que matar para que me quede callada. Ustedes sigan operando en los medios con sus payasos pagos, que lo único que dejan a la vista es el medio que tienen de que se descubra la organización y el desastre que hicieron", acusó. "No lo digo yo sino sus propios audios que me revuelven el estómago. Mañana empieza el juicio, yo voy a dormir muy tranquila, imagino que ustedes no", aseguró.

La denuncia de Dalma y Gianinna Maradona a los asesinos de Diego.

Luego le dedicaron una historia al periodista Luis Ventura. "Escuchá los audios que están en todos lados y también en la Justicia. Informate para así podés informar", cuestionó Dalma. Tras eso, publicó fragmentos de "algunos de los nuevos chats de la causa Diego Maradona". Allí el asistente al momento de su defunción, Maximiliano Pomargo, dialogó con Luque.

"Por favor, pará, que no se lo lleven ellas a su casa. Fundamental. Que mínimo sea el miércoles o el viernes para que pueda conseguir la casa. No pasa por eso, pasa que Gianinna no se lo lleve. Te tenés que encargar de eso. Si se va a lo Gianinna lo perdemos", reveló el asistente. "Listo", le contestó el neurocirujano. "Porque de esto depende el trabajo de todos. De mí dependen el trabajo de muchas personas. Tranquilo, que si logro zafar de ésta, hay plata para todos", deslizó Pomargo.

La denuncia de Dalma y Gianinna Maradona a los asesinos de Diego.

Además de ese diálogo esclarecedor que revela la intención de aprovecharse de la situación del ex entrenador de Gimnasia de La Plata, las chicas subieron otro diálogo del neurocirujano con el kinesiólogo Nicolás Taffarel. "Decime que aunque sea puede hablar... ¿Puede hablar o no?", preguntó Luque. "¿Sabés cómo se fue? No podía ni caminar, un papelón. ¿Sabés que la cagada se la manda Matías, Leo? En confianza. Lo fue a despertar a las 9 de la mañana, él con Víctor entraron a la pieza y lo quisieron despertar porque era el cumpleaños y se la re mandaron", confesó Taffarel.

La denuncia de Dalma y Gianinna Maradona a los asesinos de Diego.

"Qué boludos que son, cómo le van a alterar el sueño así", continuó el neurocirujano. "Una bronca, la cara desencajado, perdido. Para colmo fue Gianinna y otra vez lo vio mal, la mina se largó a llorar, un desastre. Matías vino, lo puso de putas a las 9 de la mañana, ¿por qué lo despertás? Es un pelotudo", reconoció el kinesiólogo.

"¿Y él quería ir? No lo tienen que llevar así, boludo", señaló Luque. "¿Sabés qué pasa? Matías dijo: 'che, ¿está para llevarlo? El chabón no está bien...", reveló Taffarel. "Yo lo cancelo y le digo que no va, punto. Pero bueno hoy es el cumpleaños, puede ir averiado, puede ir como quiera, es el cumpleaños, que haga lo que se le cante el orto", expresó el neurocirujano. "Va a ser un papelón, si te dice dos palabras coherentes, olvidate, es la gloria", finalizó el kinesiólogo.

La denuncia de Dalma y Gianinna Maradona a los asesinos de Diego.

Los chats son la demostración precisa de la trama secreta que se tejía detrás de las personas que supuestamente debían cuidar a Maradona. Ahora estarán en el banquillo de los acusados y deberán dar respuestas a la Justicia, a su familia y a toda la sociedad que siempre lo tendrá como ídolo y referente.