Declaró la amiga de "La Toretto", negó que estuvieran corriendo una "picada" y culpó a la "inseguridad"

A un mes del accidente fatal que protagonizó Felicitas Alvite, más conocida como "La Toretto" en las redes sociales, y que terminó con la vida de Rubén Walter Armand, se siguen uniendo piezas dentro de la investigación para llegar hasta la instancia del juicio y definir cuál será la condena que deberá cumplir la joven de 20 años. Por ahora, está imputada por "homicidio simple con dolo eventual" y podría recibir una pena de entre 8 y 25 años de prisión.

Felicitas Alvite, de 20 años, fue la conductora que mató a la víctima de 36 en un accidente.

Mientras tanto, en las últimas horas declaró ante la Justicia la amiga y conductora del vehículo que iba a la par de Felicitas y que aparece en las imágenes de la causa, dando su versión sobre lo que sucedió aquella triste noche y culpó la "inseguridad" de la ciudad como motivo de la alta velocidad con la que circulaban.

Toda su declaración fue. al menos, llamativa. Valentina Velázquez, conductora del vehículo que iba junto al que conducía "La Toretto" y señalada por correr una picada con la protagonista del accidente fatal, se presentó en la mañana del martes en la Fiscalía de la ciudad sin un abogado y no pudo cumplir con la indagatoria, dado que de esa manera no puede dar declaración.

Por este motivo, desde la Fiscalía le aconsejaron que volviera en el turno tarde, pero acompañada por un defensor porque caso contrario, debería retirarse una vez más y posponer su declaración. Sin embargo, horas después se presentó junto a un letrado y frente al fiscal Fernando Padovan, quien está a cargo de la causa, dio su versión sobre los hechos ocurridos aquella madrugada.

Valentina Velázquez, sospechosa de haber corrido una picada con Felicitas Alvite.

Desde el medio 0221, pudieron obtener la declaración de Velázquez y aseguraron que, lo primero que hizo fue negar rotundamente haber planificado y corrido una picada, que terminó con la vida del motociclista Armand de 36 años. "Nunca tuvimos una conversación con Felicitas sobre una carrera o una picada", dijo.

Acto seguido, insistió en que circulaban con una excesiva velocidad y que cruzaron los semáforos en rojo por una cuestión en particular: la inseguridad que hay en la ciudad de La Plata. Luego de arrojar aquella culpa, indicó que "nunca tuvo infracciones de tránsito".

Más allá de haber estado en el accidente fatal y de ser señalada por correr una picada en plena ciudad, Velázquez está acusada de superar el límite de velocidad en la avenida donde sucedió el choque y muerte de Walter Armand y también por intentar contactarse con uno de los testigos clave, algo que el fiscal no dejó pasar.

El momento exacto del crimen de Felicitas

Bajo la sospecha de haber querido entorpecer la investigación contactándose con uno de los testigos del suceso, el fiscal Padován pidió la detención de Velázquez, aunque el juez Martín Rizzo lo negó por no tener pruebas suficientes. No obstante, determinó tres condiciones: no puede mantener contacto con Felicitas, tiene prohibido conducir, y debe presentarse en la fiscalía una vez por mes.

Teniendo en cuenta las condiciones que otorgó el juez y las declaraciones de la joven, luego de su presencia en la fiscalía, Padován decidió procesarla aunque seguirá en libertad y le elevó otro pedido a Rizzo que es el hecho de poder abrir los celulares tanto de "La Toretto" como de Velázquez para obtener más detalles e información.