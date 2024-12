Desde la cárcel, el tío de Wanda Nara pide socorro y denunció: "Me puedo morir de un momento a otro"

Si algo le faltaba a Wanda Nara, en medio de la polémica con Mauro Icardi y la China Suárez, es que se filtre información de su familia. En este marco, trascendió como se encuentra Carlos Colosimo, más conocido como "Cachi", el tío de la empresaria, tras siete años de prisión.

El fisicoculturista abusó de una menor de 11 años en más de una ocasión. Fue la niña quien se animó a contar lo que vivió con el hombre luego de una clase de educación cívica en el colegio Nuestra Señora del Refugio de Boulogne.

Wanda Nara abandonó a su tío en la cárcel tras ser condenado por agresión sexual

El relato de la nena, ayudó a que otras tres menores se animaran a contar que sufrieron de las mismas vejaciones, que habrían ocurrido en la casa de Colosimo en Boulogne y en un pequeño barco que el fisicoculturista amarraba en San Fernando. La denuncia disparó una causa en la fiscalía del doctor Eduardo Vaiani, lo que dio lugar a las cámaras Gesell a las menores y un allanamiento en la casa del agresor sexual.

El personal trainer fue finalmente detenido frente a su propia hija a pocos metros del colegio, para ser procesado con prisión preventiva y enviado a un penal en José León Suárez donde los otros convictos lo reconocieron por ser tío de Zaira y Wanda Nara mientras le pedían cigarrillos y zapatillas.

Así esta el tío de Wanda Nara en la cárcel

Finalmente, el Tribunal Oral Criminal N°3 de San Isidro, en manos del juez Maximiliano Savarino, condenó a Colosimo a la pena de 19 años de cárcel por abusar sexualmente de cuatro niñas. Actualmente, a través de un tweet trascendió como se encuentra junto a una imagen que deja ver su deterioro a causa de estar privado de su libertad.

Según informó Damián Rojo, Carlos Colosimo tiene VIH: "Dice que su familia lo abandonó mientras cumple una condena de 19 años por delitos de 'abuso sexual gravemente ultrajante en concurso con promoción de la corrupción de menores y tenencia ilegitima de arma de guerra'", informó el periodista Damián Rojo.

No sólo perdió su estado físico, sino que asegura estar enfermo y abandonado

En esa misma publicación, se citaron las palabras del propio convicto, quien no sólo pidió ayuda sino que generó un nuevo problema a Wanda Nara y su familia: "Pido una mano de socorro. Acá en la cárcel me puedo morir de un momento a otro ", comenzó.